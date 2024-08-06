В Госдуме нашли виновных в большом количестве мигрантов в России

Депутат Государственной думы России Михаил Матвеев обвинил Международную организацию по миграции (МОМ) в массовом завозе мигрантов в Россию. Об этом он рассказал в комментарии "Царьграду".
Парламентарий считает, что спонсором этого выступает Великобритания, а представители продвигают "разрушительные идеи".
Кроме того, Матвеев назвал Запад ответственным за ситуацию с мигрантами. Он считает, что западные государства действуют по плану создания коридора из Центральной Азии в РФ. По его словам, путем привлечения мигрантов в РФ другие страны пытаются сократить бедность в регионе, а для России находят выгоду в решении проблем демографии за счет приезжих.
Также депутат считают, что проекты по совершенствованию миграционной политики в РФ часто не реализуются из-за чиновников, которые поддерживают политику МОМ.
Фото: commons.wikimedia.org/23artashes
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