Непонятные объяснения украинской стороны по поводу атаки ВСУ на Курскую область по поводу того, что целью украинской армии на российской территории стала попытка усилить позиции Киева на предстоящих будущих переговорах, не является аргументом для Москвы. Такое заявление сделал первый заместитель главы комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Красов в беседе с RTVI, комментируя слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка.

Российский парламентарий отметил, что с каждым шагом армия РФ "освобождает русские земли от нацистской чумы". Он уверен в том, что украинские войска будут повержены, а территория России будет полностью освобождена от киевской власти, которая предпринимала попытки борьбы с мирным населением.

Напомним, что ранее Подоляк, комментируя вылазку ВСУ в Курскую область, заявлял, что целями украинской стороны в этих действиях является запугивание население российского региона, а также демонстрация решимости Украины в возможных будущих переговорах с РФ.

Стоит отметить, что боевые действия в Курской области идут с утра 6 августа. За это время, по данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли 660 военных и десятки единиц техники.

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