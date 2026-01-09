Госдума запускает ловушку для курьеров: почему доставка алкоголя скоро станет уголовно наказуемой

Депутаты Госдумы готовят изменения в законодательстве, чтобы пресечь незаконную дистанционную продажу алкоголя и ввести ответственность для курьеров, участвующих в доставке запрещенной алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, передает РИА Новости.

Ответственность для курьеров: пресечение незаконной продажи

Как сообщили в Госдуме, новое законодательство будет направлено на ужесточение контроля за дистанционной торговлей алкоголем. В частности, предполагается введение ответственности для курьеров, которые осознанно участвуют в доставке алкогольной продукции, запрещенной для онлайн-продаж. На данный момент дистанционная продажа алкоголя в России прямо запрещена федеральным законодательством. Однако, как отмечается, правовые пробелы позволяют недобросовестным участникам рынка обойти запреты.

"На сегодняшний день в Государственной думе готовятся законодательные изменения, направленные на пресечение незаконной дистанционной продажи алкогольной продукции. Речь идет о введении ответственности для курьеров, которые осознанно участвуют в доставке алкоголя, запрещенного к онлайн-продаже", — говорится в сообщении пресс-службы Дмитрия Гусева.

Проблемы правоприменения и юридические пробелы

Существующая ситуация позволяет организаторам незаконной продажи дистанцироваться от факта передачи товара. Курьеры формально считаются исполнителями обязательств, и не признаются стороной сделки, что дает возможность организаторам незаконного оборота алкоголя избегать ответственности.

Законодательные изменения, которые разрабатываются в Госдуме, направлены на устранение этих правовых пробелов и повышение эффективности борьбы с незаконной торговлей.