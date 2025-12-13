Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
здание госдумы рф
здание госдумы рф
© flickr.com by MikleRav is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:49

Госдума подготовила законопроект: как ужесточение мер коснется тех, кто скрывается за рубежом

В Госдуме обсудят ужесточение мер для лиц, находящихся за границей и избегающих наказания — Вячеслав Володин

В Госдуме готовятся к приоритетному рассмотрению инициатив, направленных на ужесточение мер в отношении лиц, скрывающихся за границей и уклоняющихся от исполнения наказания. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующие законопроекты уже переданы в профильный комитет нижней палаты парламента.

Законопроект и его дальнейшее рассмотрение

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по безопасности и противодействию коррупции проект федерального закона "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания". Одновременно в тот же комитет поступил связанный с ним законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

В пресс-службе Госдумы подчеркнули, что документы будут рассмотрены в приоритетном порядке. По словам спикера палаты, предлагаемые нормы направлены на усиление принципа неотвратимости ответственности.

"Предлагаемые нормы создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона", — заявил Вячеслав Володин.

Кого коснутся новые ограничения

Авторами инициативы выступили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с Василием Пискаревым. Законопроект предусматривает применение мер в отношении лиц, уклоняющихся от уголовного наказания и находящихся за пределами России.

Кроме того, ограничения предлагается распространить на граждан, привлечённых к административной ответственности за невыполнение требований Минюста об устранении нарушений законодательства об иностранных агентах. В перечень также включены случаи нарушения порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, введению санкций против страны, дискредитацию Вооружённых сил РФ и участие в деятельности нежелательных организаций.

Перечень предлагаемых мер

Документом предусмотрен широкий спектр временных ограничений. Среди них — приостановление права на управление транспортными средствами, запрет на регистрацию сделок с недвижимостью, а также ограничения на оформление кредитов и займов. Кроме того, такие лица не смогут пользоваться государственными услугами в дистанционном формате, интернет-банкингом и заключать сделки по доверенности.

Решение о введении ограничительных мер будет приниматься генеральным прокурором РФ либо его заместителем. Генеральная прокуратура также получит полномочия вести специальный реестр лиц, в отношении которых применяются данные меры, что позволит централизованно контролировать их статус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Штраф до 15 тысяч грозит за нарушение правил установки гирлянд — РИА Новости сегодня в 7:06
Новогодний декор может принести штраф: что важно знать россиянам

Новогодние гирлянды на фасадах и окнах могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей, если их установка нарушает правила пожарной безопасности.

Читать полностью » Экс-главу Елизовского поселения арестовали до февраля 2026 года — PrimaMedia сегодня в 6:48
Муниципальная земля привела в СИЗО: громкое дело на Камчатке набирает обороты

Бывшего главу Елизовского поселения отправили под стражу до 2026 года по делу о взятке земельными участками на сумму более 14 млн рублей.

Читать полностью » Развитие зарядной инфраструктуры откроет путь электробусам в область — руководитель Асаул сегодня в 4:36
Подмосковье подключают к электробусам: единая транспортная система выходит на новый уровень

Электробусы готовятся выйти на пригородные маршруты Москвы и области, но для запуска потребуется расширение зарядной инфраструктуры и поэтапная интеграция направлений.

Читать полностью » За фейерверки с балкона можно получить штраф до 15 тысяч рублей — адвокат Князев вчера в 17:05
Хотели срубить ёлку сами? Новый год может закончиться в отделении

Шумные праздники нередко заканчиваются не радостью, а штрафом. Как не нарушить закон в новогоднюю ночь и какие ошибки совершают чаще всего?

Читать полностью » На Кубани 37 процентов браков заключают после 35 лет — АиФ-Юг вчера в 15:35
Тайминг семейного счастья сбился: Кубань живёт по новым законам брака и рождения

Жители Кубани всё чаще вступают в брак после 35 лет. Почему семьи откладывают рождение детей и как это влияет на демографию региона?

Читать полностью » Перевозка скутеров в стандартных автобусах невозможна из-за их габаритов — Емеельяненко вчера в 14:31
Велосипед в автобусе — не так просто: почему перевозка больших вещей может стать головной болью

Людмила Емельяненко объяснила, какие правила нужно соблюдать при провозе велосипедов, багажа и животных в общественном транспорте, чтобы избежать отказа в поездке.

Читать полностью » Налог с процентов по вкладам можно снизить за счёт вычетов — налоговый консультант Пирогова вчера в 14:25
Проценты по вкладам уйдут в налог — если не сделать один важный шаг вовремя

Россиянам напомнили о налоге на проценты по вкладам за 2024 год и рассказали, кто и на каких условиях может законно снизить сумму платежа.

Читать полностью » Россияне получат январские пенсии досрочно в конце декабря — Котяков вчера в 13:49
Пенсии сдвигают календарь: кто получит январские деньги до Нового года

Часть пенсионеров получит январские выплаты раньше обычного: Минтруд разъяснил, кого коснётся досрочное перечисление и как пройдут выплаты в праздники.

Читать полностью »

Новости
Дом
Уборка по расписанию помогает поддерживать чистоту без стресса — эксперты по быту
Еда
Фрикадельки становится мягче при добавлении картофельного пюре — кулинары
Красота и здоровье
Зубная нить уменьшает образование камня между зубами — стоматологи
Авто и мото
Водители получают штрафы за отказ от медосвидетельствования даже трезвыми — автоюрист
Спорт и фитнес
Носовое дыхание при беге снизило расход кислорода — The Conversation
Экономика
ДНР: малый и средний бизнес стал ключевой опорой экономики региона — Любовь Луговая
Мир
В Кировоградской области Украины произошли аварийные отключения электроэнергии — Андрей Райкович
Питомцы
Животные живут дольше при прекращении размножения — Nature
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet