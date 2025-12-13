Госдума подготовила законопроект: как ужесточение мер коснется тех, кто скрывается за рубежом

В Госдуме готовятся к приоритетному рассмотрению инициатив, направленных на ужесточение мер в отношении лиц, скрывающихся за границей и уклоняющихся от исполнения наказания. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующие законопроекты уже переданы в профильный комитет нижней палаты парламента.

Законопроект и его дальнейшее рассмотрение

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по безопасности и противодействию коррупции проект федерального закона "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания". Одновременно в тот же комитет поступил связанный с ним законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

В пресс-службе Госдумы подчеркнули, что документы будут рассмотрены в приоритетном порядке. По словам спикера палаты, предлагаемые нормы направлены на усиление принципа неотвратимости ответственности.

"Предлагаемые нормы создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона", — заявил Вячеслав Володин.

Кого коснутся новые ограничения

Авторами инициативы выступили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с Василием Пискаревым. Законопроект предусматривает применение мер в отношении лиц, уклоняющихся от уголовного наказания и находящихся за пределами России.

Кроме того, ограничения предлагается распространить на граждан, привлечённых к административной ответственности за невыполнение требований Минюста об устранении нарушений законодательства об иностранных агентах. В перечень также включены случаи нарушения порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, введению санкций против страны, дискредитацию Вооружённых сил РФ и участие в деятельности нежелательных организаций.

Перечень предлагаемых мер

Документом предусмотрен широкий спектр временных ограничений. Среди них — приостановление права на управление транспортными средствами, запрет на регистрацию сделок с недвижимостью, а также ограничения на оформление кредитов и займов. Кроме того, такие лица не смогут пользоваться государственными услугами в дистанционном формате, интернет-банкингом и заключать сделки по доверенности.

Решение о введении ограничительных мер будет приниматься генеральным прокурором РФ либо его заместителем. Генеральная прокуратура также получит полномочия вести специальный реестр лиц, в отношении которых применяются данные меры, что позволит централизованно контролировать их статус.