Текущая ситуация с государственным долгом США в скором времени приведет к обесцениванию доллара. Об этом заявил председатель американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Согласно данным МВФ, при текущих темпах заимствований, уровень долга США может достичь 135% ВВП уже в 2026 году, а не в 2028 году, как предполагалось ранее, отметил эксперт.

По его словам, долговая нагрузка США приближается к критическому уровню, что может привести к обесценению доллара и ограничить возможности государства в инвестициях в инновационное развитие.

В феврале 2023 года общий объем федерального долга США превысил 31 трлн долларов, составляя 125% от валового внутреннего продукта.