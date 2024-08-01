Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 85,7833
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 92,8499
Госдеп США не ждет перемен к лучшему после обмена заключенными
  1. Главная
  2. Мир

Госдеп США сказал России не надеяться на потепление отношений с США

Госдеп США не ждет перемен к лучшему после обмена заключенными

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель, выступая на брифинге, подчеркнул, что состоявшийся 1 августа обмен заключенными между США и Россией не следует интерпретировать как сдвиг в отношениях между двумя странами.

Патель категорично заявил, что речь не идет о возобновлении диалога или изменении курса. Он отметил, что обмен заключенными - это изолированное событие, не влияющее на общую политику Вашингтона в отношении Москвы.

Представитель Госдепартамента также акцентировал внимание на том, что позиция США по украинскому вопросу остается неизменной, и Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву.

Напомним, что в четверг в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенными, освобожденными из мест лишения свободы в России и странах Запада. Этот гуманитарный акт, безусловно, является позитивным событием, однако, как подчеркнул Патель, он не отражает изменения в общей динамике взаимоотношений между США и Россией.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of State

Мир

Джо Байден удовлетворён условиями обмена заключенными с Россией

Джо Байден удовлетворён условиями обмена заключенными с Россией

Президент США Джо Байден выразил удовлетворение в связи с освобождением американских граждан в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Читать полностью
Совбез Израиля отговаривает граждан от поездок за границу

Совбез Израиля отговаривает граждан от поездок за границу

Совет национальной безопасности Израиля вновь обратился к гражданам с рекомендацией тщательно взвесить необходимость планируемых поездок за границу в связи с потенциальными угрозами со стороны Ирана, а также организаций "Хезболла" и ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов готовится снова стать отцом

Гарик Харламов готовится снова стать отцом

У Гарика Харламова всё складывается как нельзя лучше: он растёт в профессиональном плане став креативным продюсером Comedy Club, женился на хорошенькой актрисе Катерине Ковальчук. Почему бы не задуматься о прибавлении в семействе.

Читать полностью
Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён

Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён

Накануне было объявлено, что Роберт Дауни-младший всё-таки возвращается во вселенную Marvel, но не как его любимый персонаж Железный человек, а как злодей из "Фантастической четвёрки" — Доктор Дум.

Читать полностью

Новости