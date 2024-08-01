Госдеп США сказал России не надеяться на потепление отношений с США

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель, выступая на брифинге, подчеркнул, что состоявшийся 1 августа обмен заключенными между США и Россией не следует интерпретировать как сдвиг в отношениях между двумя странами.
Патель категорично заявил, что речь не идет о возобновлении диалога или изменении курса. Он отметил, что обмен заключенными - это изолированное событие, не влияющее на общую политику Вашингтона в отношении Москвы.
Представитель Госдепартамента также акцентировал внимание на том, что позиция США по украинскому вопросу остается неизменной, и Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву.
Напомним, что в четверг в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 заключенными, освобожденными из мест лишения свободы в России и странах Запада. Этот гуманитарный акт, безусловно, является позитивным событием, однако, как подчеркнул Патель, он не отражает изменения в общей динамике взаимоотношений между США и Россией.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of State
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