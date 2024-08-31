Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Оборонную компанию Raytheon оштрафовали на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай и Россию
  1. Главная
  2. Мир

Госдеп заявил о 750 случаях незаконного экспорта секретных оборонных изделий США в Россию и Китай

Оборонную компанию Raytheon оштрафовали на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай и Россию

По данным Госдепартамента США американская оборонная компания Raytheon была оштрафована на 200 миллионов долларов за нарушение правил экспорта оборонных технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Ливан.

Согласно опубликованному пресс-релизу, нарушения касались Закона о контроле за экспортом оружия и правил международной торговли оружием (ITAR). Всего было выявлено 750 случаев «несанкционированного экспорта оборонных изделий, в том числе секретных; несанкционированного экспорта оборонных изделий сотрудниками с ручной кладью в запрещенные пункты назначения».

В обвинительном письме говорится о нарушениях, совершённых компанией в период с августа 2017 года по сентябрь 2023 года. Утверждается, что сотрудники компании посещали вышеупомянутые страны с секретными техническими данными о многих авиационных и оружейных программах Пентагона, включая истребитель F-22 и самолёт ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) E-3 Sentry.

Уточнение: Raytheon - американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для вооружённых сил США, экспортирует вооружение в другие страны. В апреле 2020 года объединилась с United Technologies, образовав Raytheon Technologies.

Фото: Государственный департамент/commons.wikimedia.org(public domain)

Мир

Маск считает запрет соцсети X в Бразилии угрозой свободе слова

Маск считает запрет соцсети X в Бразилии угрозой свободе слова

Миллиардер и ведущий акционер социальной сети X Илон Маск назвал блокировку ресурса в Бразилии ударом по свободе слова на планете. Также предприниматель выступил с прогнозом, что аналогичная ситуация вероятна и в Соединенных Штатах, в стом случае, если на выборах президента и вице-президента победят демократы Камала Харрис и Тим Уолц.

Читать полностью
Армянская АЭС прекратила работу из-за удара молнии

Армянская АЭС прекратила работу из-за удара молнии

Армянскую АЭС отключилась от энергосистемы республики из-за аварии, вызванной ударом молнии. В результате инцидента зафиксирован сбой на подстанции "Шаумян-2". Это в свою очередь стало причиной к обесточивания нескольких районов Еревана, а также Армавирского и Эчмиадзинского районов, предоставила информацию компания "Электросети Армении".

Читать полностью

Общество

Почти 400 гражданам из недружественных стран предоставлено убежище в РФ

Почти 400 гражданам из недружественных стран предоставлено убежище в РФ

Более четырёх сотен граждан из недружественных стран в этом году получили право на жительство в нашей стране согласно февральскому поручению президента России Владимира Путина, который поддержал инициативу упростить переезд в нашу юрисдикцию иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

Читать полностью
В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов

В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов

Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.

Читать полностью

Новости