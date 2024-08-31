Госдеп заявил о 750 случаях незаконного экспорта секретных оборонных изделий США в Россию и Китай

Оборонную компанию Raytheon оштрафовали на $200 млн за экспорт оборонных технологий в Китай и Россию

По данным Госдепартамента США американская оборонная компания Raytheon была оштрафована на 200 миллионов долларов за нарушение правил экспорта оборонных технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Ливан.

Согласно опубликованному пресс-релизу, нарушения касались Закона о контроле за экспортом оружия и правил международной торговли оружием (ITAR). Всего было выявлено 750 случаев «несанкционированного экспорта оборонных изделий, в том числе секретных; несанкционированного экспорта оборонных изделий сотрудниками с ручной кладью в запрещенные пункты назначения».

В обвинительном письме говорится о нарушениях, совершённых компанией в период с августа 2017 года по сентябрь 2023 года. Утверждается, что сотрудники компании посещали вышеупомянутые страны с секретными техническими данными о многих авиационных и оружейных программах Пентагона, включая истребитель F-22 и самолёт ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) E-3 Sentry.

Уточнение: Raytheon - американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для вооружённых сил США, экспортирует вооружение в другие страны. В апреле 2020 года объединилась с United Technologies, образовав Raytheon Technologies.

Фото: Государственный департамент/commons.wikimedia.org(public domain)