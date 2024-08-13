США одобрили крупную военную сделку с Израилем на сумму более 1,5 миллиарда долларов

Пентагон сообщил, что Госдепартамент США дал согласие на продажу Израилю различных военных транспортных средств и вооружений на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Согласно заявлениям Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности Министерства обороны США, Конгресс был уведомлен о предстоящей сделке. В рамках соглашения Израиль приобретет средние тактические машины M1148A1P2 и сопутствующее оборудование стоимостью 583,1 миллиона долларов, танковые снаряды калибра 120 миллиметров на сумму 774,1 миллиона долларов, модернизированные ракеты средней дальности класса "воздух - воздух" на 102,5 миллиона долларов, а также осколочно-фугасные минометные снаряды M933A1, оценивающиеся в 61,1 миллиона долларов.

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