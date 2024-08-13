Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 92,6592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 100,559
Госдеп одобрил военную сделку с Израилем
  1. Главная
  2. Мир

США одобрили крупную военную сделку с Израилем на сумму более 1,5 миллиарда долларов

Госдеп одобрил военную сделку с Израилем

Пентагон сообщил, что Госдепартамент США дал согласие на продажу Израилю различных военных транспортных средств и вооружений на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Согласно заявлениям Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности Министерства обороны США, Конгресс был уведомлен о предстоящей сделке. В рамках соглашения Израиль приобретет средние тактические машины M1148A1P2 и сопутствующее оборудование стоимостью 583,1 миллиона долларов, танковые снаряды калибра 120 миллиметров на сумму 774,1 миллиона долларов, модернизированные ракеты средней дальности класса "воздух - воздух" на 102,5 миллиона долларов, а также осколочно-фугасные минометные снаряды M933A1, оценивающиеся в 61,1 миллиона долларов.

Фото: www.flickr.com/James Emery (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

США одобрили масштабную сделку по продаже военной техники Израилю

США одобрили масштабную сделку по продаже военной техники Израилю

Госдепартамент США дал свое согласие на продажу Израилю разнообразной военной техники и вооружений на сумму более 1,5 миллиарда долларов, как сообщил Пентагон.

Читать полностью
Сальдо сообщил о ремонтных работах в Геническе

Сальдо сообщил о ремонтных работах в Геническе

Временное отключение электроснабжения произошло в административном центре Херсонской области, городе Геническе.

Читать полностью

Общество

Власти Курской области заявили о восстановлении региона после победы над ВСУ

Власти Курской области заявили о восстановлении региона после победы над ВСУ

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в эфире "Соловьев Live" заявил, что регион восстановит все разрушенное в результате атак ВСУ и улучшит инфраструктуру. Он подчеркнул, что все будет подсчитано и восстановлено, причем сделано будет даже лучше, чем раньше.

Читать полностью
Из Курской области эвакуировано более двух тысяч человек

Из Курской области эвакуировано более двух тысяч человек

Власти Курской области продолжают эвакуацию жителей приграничных районов в связи с напряженной обстановкой.

Читать полностью

Новости