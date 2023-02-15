Власти Соединенных Штатов Америки стремятся продолжить работу над изъятием российских активов, об этом сообщила директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд. На данный момент Вашингтон думает, как и на что потратить полученные средства.

«Мы ожидаем, что команда Министерства юстиции, о которой я уже упомянула, продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, который был утверждён в декабре»

Полученная прибыль от акций, по мнению политика, в теории должна быть направлена на помощь украинскому народу в случае крайней необходимости.