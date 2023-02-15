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  • Опубликована сегодня в 22:30

Госдеп продолжит изымать российские активы

Власти Соединенных Штатов Америки стремятся продолжить работу над изъятием российских активов, об этом сообщила директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд. На данный момент Вашингтон думает, как и на что потратить полученные средства.

«Мы ожидаем, что команда Министерства юстиции, о которой я уже упомянула, продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, который был утверждён в декабре»

Полученная прибыль от акций, по мнению политика, в теории должна быть направлена на помощь украинскому народу в случае крайней необходимости.

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