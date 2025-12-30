Госбезопасность в опасности: почему эксперты призывают ограничить использование VPN-сервисов

В России необходимо ограничить работу VPN-сервисов, чтобы минимизировать риски для безопасности общества и государства. Такое мнение высказал Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, в интервью РИА Новости.

Необходимость ограничения VPN

Машаров подчеркнул, что Роскомнадзор обладает всеми необходимыми техническими средствами для того, чтобы блокировать VPN-сервисы через системы противодействия угрозам (ТСПУ), используемые на трансграничных соединениях. Это должно стать частью государственной стратегии по защите информационной безопасности.

"Должно быть четкое понимание использования программно-технических средств, при этом в массовом сегменте VPN-сервисы следует ограничить", — отметил эксперт.

Он отметил, что использование VPN-сервисов в некоторых случаях ослабляет законодательные меры, направленные на ограничение доступа к вредоносным или нелегальным ресурсам.

Проблемы с доступом к заблокированным сайтам

Машаров отметил, что VPN-сервисы значительно увеличили доступ к заблокированным в России сайтам, включая онлайн-казино, нелегальные букмекерские конторы и финансовые организации, работающие без лицензии.

"VPN сейчас в некоторых случаях нивелирует требования законодательства Российской Федерации, в частности, использование VPN-сервисов значительно увеличило поток доступа к заблокированным сайтам онлайн-казино, нелегальных букмекеров, а также ряда финансовых организаций", — добавил он.

Увеличение мошенничества

Член Общественной палаты также подчеркнул, что рост использования VPN связан с увеличением числа мошеннических операций. По его словам, такие сервисы снижают способность государства оперативно реагировать на угрозы, включая киберпреступления и атаки на инфраструктуру.

"На протяжении всей нашей истории, в том числе, современной, мы боремся с различными проявлениями агрессии в отношении нашей страны и ее граждан. Поэтому наличие таких сервисов в части возможности их широкого применения, повторюсь, повсеместного использования, несет крайне высокие риски для безопасности общества и государства", — заключил Машаров.

