Согласно информации, распространенной пресс-службой нижней палаты российского парламента, Государственная Дума планирует рассмотреть ряд существенных изменений в законодательство о воинской службе до завершения текущей сессии.

Предлагаемые поправки касаются граждан, недавно получивших российское гражданство. Для этой категории лиц предусматривается ужесточение правил прохождения военной службы. В частности, законодатели намерены обсудить возможность увеличения продолжительности срочной службы до двух лет, что вдвое превышает нынешний срок.

Кроме того, инициатива включает предложение о повышении призывного возраста для новых граждан РФ. Эти меры направлены на усиление контроля за исполнением воинской обязанности данной категорией населения.

Депутаты подчеркивают, что рассмотрение этих законодательных изменений запланировано в рамках текущей весенней сессии Государственной Думы.

Согласно установленному графику работы, весенняя сессия нижней палаты парламента продолжится до 4 августа текущего года. Это означает, что у законодателей остается ограниченное время для обсуждения и принятия решения по данному вопросу.

Фото: commons. wikimedia.orgУправление прессы и информации Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International.)