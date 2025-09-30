Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Разрушенная дорога
Разрушенная дорога
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:33

Горы вспыхивают быстрее, чем закипает чайник: секрет тепла землетрясений раскрыт

Землетрясения превращают до восьмидесяти процентов своей энергии в тепло — исследование MIT

Землетрясения — одно из самых мощных и разрушительных явлений природы. Но куда именно уходит высвобождаемая при них энергия, до недавнего времени оставалось во многом загадкой. Геологи из Массачусетского технологического института (MIT) впервые смогли дать точный ответ. В серии лабораторных экспериментов, имитирующих сейсмические события, они построили полный энергетический баланс "мини-землетрясений" и получили неожиданные результаты.

Сравнение: куда уходит энергия при землетрясении

Направление энергии Доля (%) Эффект
Тепло ~80% Резкий скачок температуры, местами до плавления пород
Сейсмические волны ~10% Колебания поверхности, разрушающие здания и инфраструктуру
Разрушение пород <1% Дробление и растрескивание горных масс

Советы шаг за шагом: как использовать открытие

  1. Внедрять новые данные в сейсмологические модели — это поможет уточнять прогнозы для сейсмоопасных регионов.

  2. Использовать знания о "памяти" пород для выбора мест строительства инфраструктуры.

  3. Совмещать лабораторные исследования с данными реальных наблюдений — это снизит риск ошибок в прогнозах.

  4. Обучать специалистов методикам расчёта энергетического баланса землетрясений.

  5. Разрабатывать инженерные проекты с учётом того, что лишь малая часть энергии идёт на разрушение, а основная — в тепло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что вся энергия уходит на разрушение зданий.
    Последствие: переоценка рисков в одних зонах и недооценка в других.
    Альтернатива: учитывать реальное распределение энергии между теплом, волнами и разрушением.

  • Ошибка: игнорировать "память" пород.
    Последствие: неточные прогнозы будущих землетрясений.
    Альтернатива: анализировать тектоническую историю региона при моделировании.

  • Ошибка: использовать устаревшие модели без новых данных.
    Последствие: повышенные риски для населения и инфраструктуры.
    Альтернатива: обновлять расчёты по современным исследованиям.

А что если…

А что если учесть, что нагрев пород до 1200°C происходит всего за микросекунды? Это открывает возможность объяснить редкие аномалии — стекловидные породы в зонах разломов. Их раньше считали следствием вулканической активности, а теперь понятно, что виновником может быть трение во время землетрясения.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Уточнение прогнозов землетрясений Лабораторные условия не отражают всей глубинной сложности
Понимание реального распределения энергии Нужны годы, чтобы внедрить данные в практику
Возможность улучшить строительные стандарты Пока нет прямых способов снизить долю тепловой энергии
Обоснование для пересмотра старых гипотез Высокая стоимость подобных экспериментов

FAQ

Сколько энергии идёт в тепло при землетрясении?
Около 80%.

Почему это важно знать?
Это помогает понимать, какие факторы делают землетрясения разрушительными, и строить более точные модели.

Можно ли использовать данные для прогнозов?
Да, особенно при учёте истории тектонических смещений региона.

Мифы и правда

  • Миф: землетрясение разрушает породы напрямую.
    Правда: менее 1% энергии идёт на дробление, остальное — в тепло и волны.

  • Миф: мощность землетрясения равна силе сейсмических колебаний.
    Правда: колебания — это лишь малая часть общего энергетического баланса.

  • Миф: у пород нет "памяти".
    Правда: предыдущие смещения и напряжения влияют на будущую силу землетрясений.

Исторический контекст

  1. XX век — первые попытки оценить энергетический баланс землетрясений.

  2. 1960-е — разработка первых лабораторных моделей сдвигов пород.

  3. XXI век — внедрение гидравлических прессов и лазерных сенсоров для точных экспериментов.

  4. 2025 год — исследование MIT впервые показало точное распределение энергии.

Три интересных факта

  1. Нагрев пород до 1200°C за микросекунды может временно превращать их в стекло.

  2. Сейсмические волны — лишь малая часть процесса, но именно они делают землетрясения катастрофическими.

  3. Анализ "памяти пород" открывает новый подход к картированию зон риска.

