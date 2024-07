Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" завершил свой визит в алжирский порт Оран и покинул его воды. Об этом проинформировала пресс-служба флота во вторник.

Многоцелевой корабль, выполняющий задачи дальнего похода, вместе со средним морским танкером "Академик Пашин" отправился в дальнейшее плавание. За время стоянки в Оране российский фрегат посетила делегация командования Западным военно-морским районом ВМС Алжира.

Экипажи кораблей во время визита отметили два знаменательных события: День Военно-Морского Флота России и шестую годовщину поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Горшков".

Дальний поход фрегата стартовал 17 мая. За это время корабль преодолел расстояние более 13 тысяч морских миль и совершил заходы в порты Гаваны на Кубе и Ла-Гуайры в Венесуэле.

"Адмирал Горшков" представляет собой современное многофункциональное судно. Согласно официальным данным, он оснащен передовым вооружением, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон", разработанные Реутовским НПО машиностроения, входящим в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Кроме того, в арсенал фрегата входят крылатые ракеты "Калибр" производства концерна "Алмаз-Антей".

