Сингапур панорама
Сингапур панорама
© commons.wikimedia.org by Benh LIEU SONG is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:26

Города будущего в одном списке: рейтинг раскрывает, кто делает ставку на устойчивость и инфраструктуру

Токио вошёл в тройку мировых туристических лидеров 2025 года — Euromonitor

Города по всему миру пересматривают свой туристический потенциал, и ежегодный рейтинг Euromonitor International подтверждает это — об этом сообщает "Турпром". В десятке лидеров 2025 года оказались направления, сумевшие объединить устойчивое развитие, качественную инфраструктуру и высокий уровень городской среды, формируя новые стандарты индустрии путешествий.

Лидеры мирового рейтинга

Париж в пятый раз подряд возглавляет список, подтверждая статус одного из самых привлекательных городов мира. Эффективная туристическая политика, комплексные меры по устойчивому развитию и развитая транспортная сеть укрепили его позиции, а организация Олимпийских игр 2024 года дополнительно усилила международный имидж. Париж остаётся символом гастрономии и моды, что также поддерживает его туристическую привлекательность.

На втором месте расположился Мадрид, сумевший сохранить высокую оценку, несмотря на вызовы, связанные с ростом туристического потока. Токио завершает тройку благодаря масштабной инфраструктуре и стабильной глобальной связанности. Рим и Милан дополняют первую пятёрку, сохраняя устойчивый интерес со стороны путешественников и укрепляя репутацию европейских культурных центров.

Десятка самых привлекательных городов 2025 года

Согласно данным Euromonitor International, в топ-10 вошли:

  • Париж

  • Мадрид

  • Токио

  • Рим

  • Милан

  • Нью-Йорк

  • Амстердам

  • Барселона

  • Сингапур

  • Сеул

Этот перечень иллюстрирует разнообразие туристических моделей — от европейского наследия до технологичных азиатских мегаполисов. При этом только три направления остаются юридически доступными для российских путешественников без усложнённых визовых процедур.

Азиатские города, открытые для российских туристов

В условиях геополитической напряжённости и ограничений на поездки в Европу особую значимость приобретают азиатские направления, лояльные к гражданам России. Токио, Сингапур и Сеул сохраняют безвизовый или упрощённый формат въезда и остаются удобными вариантами для путешествий.

Токио занимает третью позицию в рейтинге благодаря сочетанию традиционной культуры и высоких технологий. Город воспринимается как пространство контрастов: старинные храмы соседствуют с передовыми архитектурными и инженерными решениями. Значительную роль в укреплении туристической привлекательности сыграли планы расширения аэропорта Нарита, что улучшает глобальную связанность и увеличивает число международных рейсов.

Туристическая инфраструктура Токио позволяет путешественникам комфортно перемещаться по городу, знакомиться с локальной кухней и современной японской культурой, что объясняет устойчиво высокий интерес к мегаполису.

