Оспа обезьян уже погубила 450 человек в Конго с начала гола

За 2024 год в Конго погибло 450 человек от обезьяньей оспы

В Демократической Республике Конго с начала 2024 года от оспы обезьян погибло более 540 человек, сообщил министр здравоохранения страны Самуэль Роджер Камба на своей странице в соцсети.

По данным министра, с начала года в стране зарегистрировано 15 664 потенциальных случая заболевания и 548 смертей. Эта информация была обнародована в видеообращении министра, в котором он подчеркнул серьезность ситуации с оспой обезьян в стране.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения. Это означает, что ситуация требует скоординированного международного реагирования и оперативного реагирования государств в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а также может передаваться от человека человеку. Симптомами заболевания являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.

Фото: Wikimedia Commons/ Oxfam East Africa (Creative Commons Attribution 2.0)