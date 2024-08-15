Оспа обезьян уже погубила 450 человек в Конго с начала гола

В Демократической Республике Конго с начала 2024 года от оспы обезьян погибло более 540 человек, сообщил министр здравоохранения страны Самуэль Роджер Камба на своей странице в соцсети.
По данным министра, с начала года в стране зарегистрировано 15 664 потенциальных случая заболевания и 548 смертей. Эта информация была обнародована в видеообращении министра, в котором он подчеркнул серьезность ситуации с оспой обезьян в стране.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения. Это означает, что ситуация требует скоординированного международного реагирования и оперативного реагирования государств в соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а также может передаваться от человека человеку. Симптомами заболевания являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.
Фото: Wikimedia Commons/ Oxfam East Africa (Creative Commons Attribution 2.0)
В Нидерландах призвали власти пересмотреть поддержку США по вопросам Украины
Консервативная евроскептическая политическая партия в Нидерландах "Форум за демократию" настоятельно попросила правительство государства пересмотреть поддержку Соединённых Штатов Америки в вопросах помощи украинской стороне по причине причастности столицы Украины к подрыву "Северных потоков". Об этом политическая партия информировала на своём официальном сайте.
В США уже не производятся боеприпасы для устаревшего оружия ВСУ
Ряд боеприпасов, которые запрашивает Украина, больше не производятся в США, и их запасы критически низки, что делает невозможным удовлетворение потребностей ВСУ в среднесрочной перспективе, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.
"Значительное количество": более 25% рожениц в Подмосковье - из других регионов России и стран СНГ
Роды в Подмосковье: популярность растет, приезжают со всей страны.
Актриса Кристина Асмус показала отца: "Мы смотрели Олимпиаду"
Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус рассказала, какой досуг она выбрала для времяпрепровождения с отцом.