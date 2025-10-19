Город, который опьянел и исчез: археологи раскрыли тайну винодельческого центра Коммагены
На юго-востоке Турции археологи сделали открытие, которое может изменить представление о древней Коммагене. В гористой местности возле деревни Оймаклы (район Гергер, провинция Адыяман) обнаружено римское поселение IV века нашей эры, занимавшее около 37 акров. По планировке и архитектурным признакам исследователи предполагают, что этот объект мог входить в систему древнего города Арсамея на Евфрате — одного из ключевых центров царства Коммагены.
Следы жизни и винного ремесла
В ходе раскопок археологи нашли каменные фундаменты, цистерны, жернова и винные прессы — целый комплекс, отражающий активную сельскую и ремесленную жизнь позднеримского времени.
"Мы обнаружили несколько давильных чаш, цистерн и жерновов. Наличие множества винных установок позволяет предположить, что производство осуществлялось в промышленных масштабах", — отметил директор музея Адыямана Мехмет Алкан.
Фундаменты построек, несмотря на использование камней неправильной формы, удивительно хорошо сохранились. Это указывает на устойчивость конструкций и высокое мастерство строителей. Участок уже подан на регистрацию как археологический объект в совет по охране культурного наследия Шанлыурфы.
Сравнение
|Параметр
|Обнаруженное поселение
|Типичные поселения Коммагены
|Римские сельские усадьбы
|Период
|IV век н. э.
|I век до н. э. — I век н. э.
|III-V века н. э.
|Основная деятельность
|Виноделие, земледелие
|Торговля, культовые центры
|Производство вина и масла
|Архитектура
|Каменные фундаменты, цистерны, прессы
|Мозаичные залы, террасы
|Виллы с хозяйственными дворами
|Расположение
|Горная зона, близ Евфрата
|Между Антакьей и Таурусом
|Средиземноморские регионы
Коммагена — мост между культурами
Коммагена — уникальное царство, существовавшее между III веком до н. э. и I веком н. э. в долине между Евфратом и горным массивом Таурус. Этот регион был своеобразным "мостом" между эллинистическим миром и Месопотамией. Здесь переплетались греческие, армянские и местные восточные традиции, что отразилось в архитектуре и религиозных ритуалах.
Позднеримское поселение в Оймаклы показывает, что и спустя века после падения царства Коммагены регион сохранял активную хозяйственную жизнь и торговые связи.
Советы шаг за шагом
-
Фиксация находок. Археологи проводят 3D-съёмку, картирование и фотограмметрию, чтобы зафиксировать каждую деталь.
-
Анализ материалов. Каменные образцы и остатки в цистернах отправлены на петрографическое исследование для определения происхождения.
-
Сравнение с Арсамеей. Изучение планировки и инженерных решений проводится в сопоставлении с раскопками в Кахте.
-
Охрана территории. Место подлежит консервации и ограниченному доступу для предотвращения разрушений.
-
Интерпретация находок. Исследователи стремятся понять, каким образом позднеримская экономика адаптировалась к горным условиям.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценивать хозяйственную роль сельских поселений Римской эпохи.
Последствие: искажение представлений о распределении ресурсов и социальной структуре регионов.
Альтернатива: рассматривать аграрные центры как основу экономики, поддерживавшую города и армии.
-
Ошибка: считать найденные прессы случайными объектами.
Последствие: упущение доказательств существования промышленного виноделия.
Альтернатива: анализировать комплексы как единую систему сельхозпроизводства.
-
Ошибка: ограничивать раскопки архитектурой.
Последствие: потеря контекста повседневной жизни и ремесел.
Альтернатива: использовать междисциплинарный подход с участием химиков, геологов и антропологов.
А что если…
Если гипотеза о связи с Арсамеей подтвердится, открытие может стать важным аргументом в пользу того, что северная часть древнего города была не административной, а производственной зоной. Это изменит представление о структуре древних центров Коммагены, где культовые и хозяйственные комплексы существовали бок о бок.
Кроме того, находка доказывает, что римляне умели адаптировать технологии — виноделие и хранение продуктов — к горному рельефу и ограниченным водным ресурсам.
Плюсы и минусы
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Консервация находок
|Сохраняет подлинные артефакты
|Замедляет открытые исследования
|Продолжение раскопок
|Расширяет знания о структуре поселения
|Риск разрушения слоев
|Использование 3D-моделей
|Позволяет визуализировать объект без вмешательства
|Требует высоких технологий
|Химический анализ остатков
|Определяет происхождение вина и материалов
|Нужны дорогостоящие лаборатории
Особенности римского виноделия
Позднеримские винодельческие комплексы включали несколько этапов: сбор урожая, прессование, брожение и хранение. В Оймаклы обнаружены все ключевые элементы — от давильных чаш до водосборных цистерн. Вино служило не только товаром, но и важной частью обрядов и культурной жизни региона.
"Наличие множества винных установок подтверждает, что здесь действовал крупный комплекс, а не отдельная хозяйственная постройка", — поясняет Мехмет Алкан.
FAQ
Как археологи определили возраст поселения?
По керамике и конструктивным особенностям фундаментов, характерным для IV века н. э.
Можно ли посетить место раскопок?
Пока нет. Территория закрыта для туристов до завершения консервационных работ.
Что станет с находками?
Они будут переданы в музей Адыямана после документирования и анализа.
Есть ли надписи, подтверждающие связь с Арсамеей?
Пока нет, но учёные надеются найти эпиграфические следы в ходе дальнейших исследований.
Мифы и правда
-
Миф: виноделие пришло в Малую Азию только с греками.
Правда: местные культуры занимались переработкой винограда задолго до эллинизации.
-
Миф: горные регионы были непригодны для сельского хозяйства.
Правда: римляне создавали террасированные виноградники и искусственные цистерны для сбора воды.
-
Миф: сельские поселения поздней Античности были бедны и изолированы.
Правда: археологические данные показывают развитую экономику и ремесленную активность.
Исторический контекст
Арсамея на Евфрате, основанная царём Арсамесом Коммагенским, упоминалась античными авторами как стратегический центр на торговых путях между северной Месопотамией и Анатолией. Южные районы города давно изучены археологами, но северная часть оставалась загадкой.
Теперь найденное поселение может восполнить этот пробел. Сохранившиеся постройки свидетельствуют о длительном использовании территории, а связь с замком Гергер — о её важности для контроля речных маршрутов.
"Даже при использовании камней неправильной формы фундамент сохранился удивительно хорошо, что говорит о значении этой зоны для позднеримского региона", — отметил Мехмет Алкан.
Три интересных факта
-
В Коммагене вино использовалось не только как напиток, но и как часть религиозных обрядов и дипломатических даров.
-
В античных источниках Арсамея называлась "городом на двух скалах", откуда открывался вид на долину Евфрата.
-
Современные жители региона до сих пор используют традиционные каменные цистерны для сбора дождевой воды — технологию, пришедшую из Римской эпохи.
