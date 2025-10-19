Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Открытие года: римские термы на Сицилии впечатляют масштабами
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_Šumadija_X_Rimske_terme_u_Čačku_194.jpg by Ванилица
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:47

Город, который опьянел и исчез: археологи раскрыли тайну винодельческого центра Коммагены

Поселение виноделов времён Рима найдено в районе Гергер — директор Мехмет Алкан

На юго-востоке Турции археологи сделали открытие, которое может изменить представление о древней Коммагене. В гористой местности возле деревни Оймаклы (район Гергер, провинция Адыяман) обнаружено римское поселение IV века нашей эры, занимавшее около 37 акров. По планировке и архитектурным признакам исследователи предполагают, что этот объект мог входить в систему древнего города Арсамея на Евфрате — одного из ключевых центров царства Коммагены.

Следы жизни и винного ремесла

В ходе раскопок археологи нашли каменные фундаменты, цистерны, жернова и винные прессы — целый комплекс, отражающий активную сельскую и ремесленную жизнь позднеримского времени.

"Мы обнаружили несколько давильных чаш, цистерн и жерновов. Наличие множества винных установок позволяет предположить, что производство осуществлялось в промышленных масштабах", — отметил директор музея Адыямана Мехмет Алкан.

Фундаменты построек, несмотря на использование камней неправильной формы, удивительно хорошо сохранились. Это указывает на устойчивость конструкций и высокое мастерство строителей. Участок уже подан на регистрацию как археологический объект в совет по охране культурного наследия Шанлыурфы.

Сравнение

Параметр Обнаруженное поселение Типичные поселения Коммагены Римские сельские усадьбы
Период IV век н. э. I век до н. э. — I век н. э. III-V века н. э.
Основная деятельность Виноделие, земледелие Торговля, культовые центры Производство вина и масла
Архитектура Каменные фундаменты, цистерны, прессы Мозаичные залы, террасы Виллы с хозяйственными дворами
Расположение Горная зона, близ Евфрата Между Антакьей и Таурусом Средиземноморские регионы

Коммагена — мост между культурами

Коммагена — уникальное царство, существовавшее между III веком до н. э. и I веком н. э. в долине между Евфратом и горным массивом Таурус. Этот регион был своеобразным "мостом" между эллинистическим миром и Месопотамией. Здесь переплетались греческие, армянские и местные восточные традиции, что отразилось в архитектуре и религиозных ритуалах.

Позднеримское поселение в Оймаклы показывает, что и спустя века после падения царства Коммагены регион сохранял активную хозяйственную жизнь и торговые связи.

Советы шаг за шагом

  1. Фиксация находок. Археологи проводят 3D-съёмку, картирование и фотограмметрию, чтобы зафиксировать каждую деталь.

  2. Анализ материалов. Каменные образцы и остатки в цистернах отправлены на петрографическое исследование для определения происхождения.

  3. Сравнение с Арсамеей. Изучение планировки и инженерных решений проводится в сопоставлении с раскопками в Кахте.

  4. Охрана территории. Место подлежит консервации и ограниченному доступу для предотвращения разрушений.

  5. Интерпретация находок. Исследователи стремятся понять, каким образом позднеримская экономика адаптировалась к горным условиям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценивать хозяйственную роль сельских поселений Римской эпохи.
    Последствие: искажение представлений о распределении ресурсов и социальной структуре регионов.
    Альтернатива: рассматривать аграрные центры как основу экономики, поддерживавшую города и армии.

  • Ошибка: считать найденные прессы случайными объектами.
    Последствие: упущение доказательств существования промышленного виноделия.
    Альтернатива: анализировать комплексы как единую систему сельхозпроизводства.

  • Ошибка: ограничивать раскопки архитектурой.
    Последствие: потеря контекста повседневной жизни и ремесел.
    Альтернатива: использовать междисциплинарный подход с участием химиков, геологов и антропологов.

А что если…

Если гипотеза о связи с Арсамеей подтвердится, открытие может стать важным аргументом в пользу того, что северная часть древнего города была не административной, а производственной зоной. Это изменит представление о структуре древних центров Коммагены, где культовые и хозяйственные комплексы существовали бок о бок.

Кроме того, находка доказывает, что римляне умели адаптировать технологии — виноделие и хранение продуктов — к горному рельефу и ограниченным водным ресурсам.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Консервация находок Сохраняет подлинные артефакты Замедляет открытые исследования
Продолжение раскопок Расширяет знания о структуре поселения Риск разрушения слоев
Использование 3D-моделей Позволяет визуализировать объект без вмешательства Требует высоких технологий
Химический анализ остатков Определяет происхождение вина и материалов Нужны дорогостоящие лаборатории

Особенности римского виноделия

Позднеримские винодельческие комплексы включали несколько этапов: сбор урожая, прессование, брожение и хранение. В Оймаклы обнаружены все ключевые элементы — от давильных чаш до водосборных цистерн. Вино служило не только товаром, но и важной частью обрядов и культурной жизни региона.

"Наличие множества винных установок подтверждает, что здесь действовал крупный комплекс, а не отдельная хозяйственная постройка", — поясняет Мехмет Алкан.

FAQ

Как археологи определили возраст поселения?
По керамике и конструктивным особенностям фундаментов, характерным для IV века н. э.

Можно ли посетить место раскопок?
Пока нет. Территория закрыта для туристов до завершения консервационных работ.

Что станет с находками?
Они будут переданы в музей Адыямана после документирования и анализа.

Есть ли надписи, подтверждающие связь с Арсамеей?
Пока нет, но учёные надеются найти эпиграфические следы в ходе дальнейших исследований.

Мифы и правда

  • Миф: виноделие пришло в Малую Азию только с греками.
    Правда: местные культуры занимались переработкой винограда задолго до эллинизации.

  • Миф: горные регионы были непригодны для сельского хозяйства.
    Правда: римляне создавали террасированные виноградники и искусственные цистерны для сбора воды.

  • Миф: сельские поселения поздней Античности были бедны и изолированы.
    Правда: археологические данные показывают развитую экономику и ремесленную активность.

Исторический контекст

Арсамея на Евфрате, основанная царём Арсамесом Коммагенским, упоминалась античными авторами как стратегический центр на торговых путях между северной Месопотамией и Анатолией. Южные районы города давно изучены археологами, но северная часть оставалась загадкой.

Теперь найденное поселение может восполнить этот пробел. Сохранившиеся постройки свидетельствуют о длительном использовании территории, а связь с замком Гергер — о её важности для контроля речных маршрутов.

"Даже при использовании камней неправильной формы фундамент сохранился удивительно хорошо, что говорит о значении этой зоны для позднеримского региона", — отметил Мехмет Алкан.

Три интересных факта

  • В Коммагене вино использовалось не только как напиток, но и как часть религиозных обрядов и дипломатических даров.

  • В античных источниках Арсамея называлась "городом на двух скалах", откуда открывался вид на долину Евфрата.

  • Современные жители региона до сих пор используют традиционные каменные цистерны для сбора дождевой воды — технологию, пришедшую из Римской эпохи.

