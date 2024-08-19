Жители американского городка призывают сделать движение на дорогах безопаснее

Группа жителей Окленда (штат Калифорния, США) установила на дороге шины в качестве барьеров. Так они выражают протест против хулиганского вождения по улицам города, сообщает Zero Hedge.
Очевидцы рассказывают, что на одной из улиц, где располагается школа, сбивали детей, либо разбивали стоящие машины.
По мнению протестующих, городские власти не принимают никаких мер.
"Я очень разочарована неспособностью или нежеланием города отреагировать на явную опасность", - говорит жительница городка Венди Юнг.
Поэтому люди продолжают самостоятельно устанавливать новые заграждения, пока город не найдет решение проблемы.
Известно, что один лихач уже задел шину, в результате чего автомобиль приземлился на бок.
Жители надеются, что это послужит уроком для других водителей.
Фото: Freepik
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