Бетонные кварталы подступили к школам вплотную: Хабаровск входит в зону, где города трескаются под собственной застройкой

С ростом жилищного строительства в Хабаровске на фоне недостаточной социальной инфраструктуры обостряется проблема перегрузки образовательных и дошкольных учреждений. Строящиеся новые жилые кварталы требуют не только увеличения жилых площадей, но и качественного обеспечения жителей необходимыми социальными объектами. В то же время, как сообщают в мэрии города, обязывание застройщиков строить эти объекты может привести к значительному удорожанию жилья. Как же найти баланс между обеспечением города инфраструктурой и сохранением доступных цен на жилье?

Национальная проблема и ее локальные особенности

Проблема перегруженности социальной инфраструктуры в новостройках характерна не только для Хабаровска, но и для многих других российских городов. По данным исследования "Домклик", лишь 28% новостроек по всей стране обеспечены школами, расположенными в шаговой доступности, и только 30% — детскими садами. Ситуация варьируется от региона к региону. Например, в Приморском крае школы и детсады имеются в 38% новых жилых комплексов, а лучшие результаты показывают Нижегородская область, Республика Татарстан и Калининградская область.

Особенности Дальнего Востока требуют отдельного внимания. Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что в нескольких регионах ДФО, включая Хабаровский край, из-за ошибок в планировании и недостаточного контроля приходится перераспределять финансирование, что усугубляет проблему дефицита социальной инфраструктуры.

Перемены в законодательстве: что ждет застройщиков?

В 2024 году в Градостроительный кодекс РФ были внесены важные изменения: с 2025 года проекты комплексного развития территорий должны предусматривать строительство не только жилых домов, но и объектов социальной инфраструктуры — школ, детсадов, поликлиник и даже дорог. Новые требования, направленные на интеграцию социальных объектов в строительные проекты, могут иметь серьезные последствия.

"Раньше девелоперы могли несколько лет откладывать строительство образовательных учреждений. Теперь, если соцобъекты не будут построены в срок, девелоперы рискуют столкнуться с судебными исками и потерей лицензии", — говорит юрист в сфере градостроительства Анна Семенова.

Однако для Хабаровска жесткие нормативы могут привести к непредсказуемым последствиям. Строительство инфраструктуры требует значительных затрат, что, по мнению специалистов, повлияет на стоимость квадратных метров в новостройках.

Миллиарды на создание инфраструктуры: кто за это заплатит?

В Хабаровске уже подсчитали возможные затраты на строительство социальных объектов. Например, детский сад на 190 мест обойдется в 900 миллионов рублей, а школа на 1100 мест — в 3,2 миллиарда. Разумеется, такие расходы должны быть учтены в расчетах застройщиков.

"Если застройщики будут обязаны возводить социальную инфраструктуру, это неизбежно приведет к росту стоимости жилья. Все эти затраты лягут на конечного покупателя", — объясняет Филипп Шраге, соучредитель строительной компании.

Инфраструктура как конкурентное преимущество

Несмотря на высокие затраты, застройщики все чаще рассматривают создание социальной инфраструктуры не как обязанность, а как конкурентное преимущество. С увеличением числа семей с детьми на рынке недвижимости востребованность образовательных учреждений в жилых комплексах становится критической. Сергей Остроух, генеральный директор архитектурного бюро, отмечает, что наличие школы или детского сада в непосредственной близости от жилых комплексов может увеличить продажи на 50%. Более того, квартиры, расположенные рядом с престижными школами, стоят на 20% дороже, чем аналогичные объекты в других районах.

Альтернативные пути решения проблемы

Для того чтобы обеспечить растущий спрос на жилье и сохранить доступность, Хабаровск может воспользоваться различными подходами. Один из них — это государственно-частное партнерство. Виктория Боева, основательница сети билингвальных школ, предлагает интегрировать частные образовательные учреждения в жилые комплексы.

"Частные детские сады и школы, работающие по франшизной модели, могут быстро решить проблему нехватки мест, а застройщики предоставляют для них помещения", — считает она.

Кроме того, эксперты предлагают развивать комплексное освоение территорий, когда в одном районе предусматривается строительство не только жилья, но и всей необходимой инфраструктуры. Этот подход уже успешно применяется в крупных городах России, таких как Санкт-Петербург.

Роль государственной поддержки и федеральных программ

Для реализации этих идей необходима поддержка государства. В Приморском крае, например, при проектировании жилых комплексов сразу закладываются социальные объекты. В Хабаровске аналогичный подход может быть реализован с помощью федеральных субсидий и инфраструктурных облигаций, которые помогают финансировать строительство школ и поликлиник.

Также существует программа "Стимул", которая софинансирует строительство образовательных и медицинских объектов. А для Дальнего Востока актуальны президентские субсидии, которые уже позволили построить и реконструировать более 2000 социальных объектов, включая 138 в текущем году.

Взгляд в будущее: как решить проблему в Хабаровске?

Администрация Хабаровска рассматривает несколько решений для обеспечения жителей необходимыми социальными объектами, при этом стараясь не увеличить стоимость жилья. Среди них:

интеграция образовательных учреждений в жилые комплексы,

поиск дополнительных земельных участков для строительства социальных объектов,

использование федеральных и региональных средств для финансирования инфраструктуры,

привлечение частных инвесторов.

Эти меры помогут обеспечить комфортное и сбалансированное развитие города, где жилье и инфраструктура будут гармонично сочетаться.