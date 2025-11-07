Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:25

Город без сигнала: как Wi-Fi-проект Хабаровска стал ответом на цифровую нестабильность

Хабаровск запустит сеть Wi-Fi из-за перебоев мобильного интернета — Александр Головко

В Хабаровском крае появится сеть общественного Wi-Fi, призванная компенсировать перебои мобильного интернета. Решение принято после того, как система "белых списков" работающих сайтов показала низкую эффективность. Первые 25 точек доступа установят в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщили на заседании общественного совета при министерстве цифрового развития региона.

Новая инфраструктура для цифровой устойчивости

"В Хабаровске планируется 13 таких точек. В Комсомольске — 12. Часть инфраструктуры устанавливается за счёт мобильных операторов, а точки в МФЦ — за счёт краевого бюджета. Но часть нагрузки ляжет на плечи бизнеса. Вопрос требует отдельной проработки", — приводит DVHAB слова исполнительного директора отделения "Деловой России" по Хабаровскому краю и ЕАО Александра Головко.

По его словам, подключение бизнеса к проекту необходимо, так как именно предприниматели сильнее всего страдают от нестабильной связи. Интернет для них — это не просто инструмент, а основа ежедневной работы: эквайринг, онлайн-кассы, банковские терминалы, логистика и электронный документооборот.

Проблема не только в удобстве, но и в экономике

"Я поинтересовался, кто из участников заседания взял с собой наличные. Из двадцати человек в зале деньги при себе были только у двоих. Если интернет перестанет работать — не будет магазинов, кафе, сервисов. Это прямой удар по бизнесу. Я, например, не смог оформить доставку мебели, находясь прямо в магазине, из-за проблем с интернетом", — отметил Александр Головко.

Предприниматель подчеркнул, что сбои в работе связи парализуют значительную часть городской инфраструктуры. Даже временное отключение приводит к невозможности проводить безналичные платежи, оформлять заказы или работать с онлайн-сервисами.

Бизнес и операторы займутся совместным решением

Для минимизации последствий перебоев Головко предложил провести общее совещание с участием мобильных операторов, интернет-провайдеров и представителей бизнес-сообщества. По его мнению, необходима выработка конкретных механизмов обеспечения стабильного интернета в местах массового пребывания людей: торговых центрах, МФЦ, вокзалах и административных зданиях.

Он отметил, что вопрос выходит за рамки бытового удобства и напрямую касается цифровой устойчивости региона, поскольку от работы сетей зависят банковские операции, доставка товаров и функционирование сервисов.

Опыт прошлых лет

Попытки организовать общественный интернет в Хабаровске предпринимались и ранее. В 2010-х годах на набережной города действовала зона Wi-Fi с SMS-авторизацией, которую власти представляли как "альтернативу алкоголю", запрещённому к продаже у воды. Однако проект не прижился — оборудование часто ломали, а покрытие было нестабильным.

Позднее запустили инициативу "умных остановок" с Wi-Fi, но она также не получила развития: конструкции повреждались, а сигнал быстро исчезал из-за отсутствия обслуживания.

Теперь власти рассчитывают, что новая сеть станет реальной альтернативой мобильной связи, особенно в периоды, когда интернет-доступ ограничен или нестабилен.

