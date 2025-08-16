Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зимний сезон на курорте Роза Хутор
Зимний сезон на курорте Роза Хутор
© Пресс-служба курорта Роза Хутор
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 0:56

Готовь лыжи летом: на курорте Эльбрус стартовали скидки на новый сезон

В КБР курорт "Эльбрус" открыл предпродажу ски-пассов на новый горнолыжный сезон

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии запустил предварительную продажу абонементов на предстоящий зимний сезон. До конца августа действуют специальные условия — годовые ски-пассы можно приобрести со скидкой до 35%, если оформить их вместе с фаст-треком, позволяющим подниматься на подъемник без очереди.

Сезон катания на самых высокогорных трассах России традиционно откроется в конце ноября — начале декабря и продлится до середины лета. В этом году гостям будут доступны 23 километра подготовленных склонов. Льготные тарифы распространяются и на детские абонементы, что делает отдых для семей более доступным.

Пока же на курорте продолжается летний сезон — работают канатные дороги, открыты для туристов более 70 километров экологических троп, включая два новых маршрута: "Тропа Победы" и "105-й пикет". Альпинисты также активно осваивают склоны легендарной горы в рамках продолжающегося сезона восхождений.

По словам представителей курорта, раннее бронирование позволяет не только сэкономить, но и лучше спланировать зимний отдых. В прошлом сезоне "Эльбрус" посетили рекордные 300 тысяч туристов, и в этом году администрация ожидает не меньшего наплыва гостей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ставропольском крае продолжают тушить масштабный ландшафтный пожар 11.08.2025 в 19:19

Спасатели борются с возгоранием сухой растительности в Грачевском округе

В Грачевском округе Ставропольского края продолжаются работы по ликвидации крупного ландшафтного пожара. По данным регионального управления МЧС, возгорание сухой растительности охватило площадь около одного гектара. В настоящее время угрозы для близлежащих населенных пунктов не зафиксировано.

Читать полностью » На Ставрополье стартовал молодежный форум 10.08.2025 в 23:03

Машук – 2025: как форум объединяет поколения и идеи

В Пятигорске торжественно открылся XVI Всероссийский молодежный форум "Машук", который в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Мероприятие собрало более двух тысяч участников со всей России, включая активистов, волонтеров и молодых специалистов.

Читать полностью » Кадыров рассказал о сбитых украинских дронах над Чечней 10.08.2025 в 19:52

Атака отражена: ПВО Чечни уничтожила беспилотники ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию республики с помощью беспилотников. По его данным, в ночь на 9 и 10 августа два вражеских дрона были обнаружены в Шелковском и Надтеречном районах, после чего уничтожены системами противовоздушной обороны.

Читать полностью » Ойсхара из Чечни официально признана самым молодым городом России 10.08.2025 в 16:51

Чечня лидирует: Ойсхара официально признана новейшим городом страны

Чеченский населённый пункт Ойсхара официально признан самым молодым городом России согласно данным Росреестра и Государственного каталога географических названий. Статус города был присвоен ему в начале прошлого года после принятия соответствующего закона парламентом Чеченской Республики и подписания документа главой региона.

Читать полностью » Москалькова добилась восстановления прав сотрудников дагестанского санатория 09.08.2025 в 23:33

Не платили за переработки: как омбудсмен восстановил справедливость для работников санатория

Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ под руководством Татьяны Москальковой помог восстановить справедливость для сотрудников детского санатория "Горка" в Дагестане. Двенадцать работников учреждения обратились к омбудсмену с жалобами на незаконные увольнения, невыплату сверхурочных и отсутствие необходимого оборудования для работы.

Читать полностью » Минздрав КБР: Состояние пострадавших после ЧП на канатной дороге в Нальчике остается под контролем 09.08.2025 в 15:54

Курортный кошмар: как туристы пережили падение с канатки в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии продолжают следить за состоянием пострадавших после инцидента на канатной дороге в курортной зоне Нальчика. По последним данным, двое пациентов уже выписаны из медицинских учреждений, однако четверо других все еще остаются в больнице. Среди оставшихся в стационаре — женщина с травмой позвоночника.

Читать полностью » В Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали восемь человек 08.08.2025 в 23:06

Ржавые тросы и безразличные сотрудники: что на самом деле произошло на канатке в Нальчике

В Атажукинском парке Нальчика вечером 8 августа произошло чрезвычайное происшествие — оборвался трос канатной дороги, в результате чего пострадали восемь человек. По данным спасателей, в момент аварии на подъемнике находились 23 человека, часть из которых упала с высоты, а остальных эвакуировали с помощью пожарных лестниц.

Читать полностью » В Дагестане бойцы Росгвардии освободили заложниц из плена бывшего мужа 08.08.2025 в 17:30

Охотничье ружье и требования к судье: как в Дагестане пресекли захват заложников

В Тарумовском районе Дагестана бойцы спецподразделения "Ястреб-Каспий" Росгвардии успешно провели операцию по освобождению двух женщин, захваченных в заложники. Вооруженный 62-летний мужчина, бывший супруг одной из потерпевших, ворвался в дом с охотничьим ружьем и удерживал там свою экс-жену и ее сестру.

Читать полностью »

Новости
Мир

Депутат Рады Дубинский заявил, что Трампу и Путину по пути
Авто и мото

Си Цзиньпин назвал ситуацию на рынке электромобилей в Китае "ценовой войной"
Мир

Radar Online: Состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось из-за онкологии
Садоводство

Подготовьте грядки к будущему урожаю: 7 эффективных сидератов для августа
Мир

Опрос: 43% немцев считают, что "Альтернатива для Германии" победит на следующих выборах
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, как удерживать штангу на груди при фронтальных приседаниях
Наука и технологии

Ливерморская лаборатория: ИИ предсказал исход эксперимента по термоядерному синтезу с точностью выше суперкомпьютеров
Туризм

В Венгрии работает курорт Хевиз с тёплым озером для лечения суставов и кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru