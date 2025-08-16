Готовь лыжи летом: на курорте Эльбрус стартовали скидки на новый сезон

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии запустил предварительную продажу абонементов на предстоящий зимний сезон. До конца августа действуют специальные условия — годовые ски-пассы можно приобрести со скидкой до 35%, если оформить их вместе с фаст-треком, позволяющим подниматься на подъемник без очереди.

Сезон катания на самых высокогорных трассах России традиционно откроется в конце ноября — начале декабря и продлится до середины лета. В этом году гостям будут доступны 23 километра подготовленных склонов. Льготные тарифы распространяются и на детские абонементы, что делает отдых для семей более доступным.

Пока же на курорте продолжается летний сезон — работают канатные дороги, открыты для туристов более 70 километров экологических троп, включая два новых маршрута: "Тропа Победы" и "105-й пикет". Альпинисты также активно осваивают склоны легендарной горы в рамках продолжающегося сезона восхождений.

По словам представителей курорта, раннее бронирование позволяет не только сэкономить, но и лучше спланировать зимний отдых. В прошлом сезоне "Эльбрус" посетили рекордные 300 тысяч туристов, и в этом году администрация ожидает не меньшего наплыва гостей.