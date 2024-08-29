Ученые выявили гормон, связанный с отбрасыванием конечностей у морских звезд

Европейские биологи сделали удивительное открытие: аналог человеческого гормона сытости холецистокинина играет важную роль в процессе автотомии у морских звезд - способности отбрасывать конечности при нападении хищников. Это открытие может пролить свет на механизмы регенерации тканей у этих животных и, возможно, поможет разработать новые методы лечения травм у людей.

Холецистокинин и автотомия

Ученые из Лондонского университета королевы Марии (QMUL) изучали влияние белка ArSK/CCK1, аналога холецистокинина, на морских звезд-астериасов (Asterias rubens). Изначально предполагалось, что этот белок участвует в пищеварении, однако инъекции ArSK/CCK1 приводили к спонтанному отбрасыванию конечностей у морских звезд, подобно тому, как это происходит при атаке хищника.

Механизм действия гормона

Дальнейшие исследования показали, что даже небольшие дозы ArSK/CCK1 вызывали отбрасывание конечностей у морских звезд в 86% случаев при легком сжатии одного из лучей. Это происходит благодаря тому, что гормон стимулирует сокращение специальной "турникетной" мышцы у основания каждого луча.

Стресс и регенерация

Ученые предполагают, что ArSK/CCK1 вырабатывается нервными клетками морских звезд в ответ на стресс, подготавливая организм к возможной автотомии. Дальнейшее изучение взаимодействия этого гормона с организмом морских звезд поможет понять его роль в запуске регенеративных процессов, восстанавливающих утерянные конечности.

Значение открытия

Профессор QMUL Морис Эльпик отметил, что это открытие не только раскрывает механизмы автотомии у морских звезд, но и открывает пути для изучения регенеративных способностей других живых существ. Понимание механизма автотомии у морских звезд может улучшить наши представления о регенерации тканей и привести к созданию новых методов лечения поврежденных конечностей у людей.

Автотомия и регенеративная медицина

Автотомия - это способность многих животных, включая морских звезд, раков, осьминогов, ящериц и даже некоторых млекопитающих, отбрасывать конечности в случае опасности. Раскрытие молекулярных механизмов автотомии, по мнению ученых, может помочь разработать методы, стимулирующие регенерацию утерянных частей тела у человека.

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