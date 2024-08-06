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Швейцарские учёные назвали орексин гормоном, отвечающим за выбор между едой и спортом
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Найден гормон, отвечающий за выбор между спортом и вкусностями

Швейцарские учёные назвали орексин гормоном, отвечающим за выбор между едой и спортом

Нейрофизиологи из Швейцарской высшей технической школы (ETH) обнаружили, что нейрогормон орексин играет важную роль в принятии решения между физическими упражнениями и потреблением дополнительной пищи. Это открытие может привести к разработке новых методов, которые сделают физическую активность более привлекательной для людей с лишним весом.

Исследования, проведенные на мышах, показали, что орексин влияет на выбор между едой и физическими нагрузками, а не на количество съедаемой пищи или интенсивность движения. Исследователи изучали клетки гипоталамуса, гормонального центра мозга, который распознает молекулы, связанные с питанием и физической активностью. В одном из экспериментов мышам давали алморексант, вещество, блокирующее орексин. На специальной арене мыши могли выбирать между беговым колесом и поилкой с молочным коктейлем. Когда выбор был ограничен одной из опций, поведение мышей не изменялось. Однако, когда им предлагался выбор между двумя опциями, грызуны с заблокированным орексином вдвое реже занимались бегом, сообщает ТАСС.

Эти данные свидетельствуют о том, что орексин и клетки гипоталамуса регулируют предпочтение между физической активностью и едой, наряду с другими известными функциями нейропептида. Понимание этой роли орексина может помочь в разработке стратегий для повышения уровня физической активности у людей с избыточным весом.

Фото: commons.wikimedia.org/Britishben (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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