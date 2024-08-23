Горловка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, что привело к отключению фильтровой станции

Горловка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, что привело к отключению важных объектов инфраструктуры - мэр города Иван Приходько.

В результате обстрела фильтровая станция и резервная насосная станция были обесточены. Это создает проблемы с поставками воды в город.

Кроме того, непогода также привела к отключению совхоза Горловский. Это еще больше усугубляет ситуацию и создает проблемы с поставками продовольствия в город.

Представительство ДНР сообщило, что украинские войска в 16:00 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Это привело к отключению важных объектов инфраструктуры.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Фото: Wikimedia Commons/ https://web.archive.org/web/20161102161330/http://www.panoramio.com/photo/93316705 , Artem "Мрачный Кекс"... , (Creative Commons Attribution 3.0 Unported. )