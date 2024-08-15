СЦКК: Одиннадцать снарядов натовского калибра обрушились на Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров, используемого странами НАТО. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
В сообщении указано: "Задокументирован обстрел вооруженными силами Украины, направленный в сторону населенного пункта Дзержинск и город Горловка (Никитовский район) в 10:10 утра, при этом выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров."
Также было отмечено, что с 10:30 до 15:55 ВСУ выпустили еще восемь снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка и центральной части Горловки.
Фото: commons.wikimedia.org
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