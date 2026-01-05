Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:36

Горка выглядела идеальной — под снегом скрывалась смерть: дети погибли, провалившись в открытый колодец

В Менделеевске двое мальчиков погибли в открытом канализационном колодце — СтарХит

Ночная операция по поиску пропавших детей в Менделеевске закончилась трагедией: мальчики, ушедшие кататься с горки, погибли, провалившись в открытый канализационный колодец. Об этом сообщает СтарХит, уточняя, что поиски продолжались всю ночь с 3 на 4 января, а первым тревогу подняли родители, когда дети не вернулись домой к вечеру. По словам близких, место, где катались ребята, выглядело безопасным — но под снегом скрывались опасные провалы.

История обострила давнюю проблему, о которой, как утверждают местные жители, говорили ещё летом. Люди заявляют, что открытые колодцы не раз обсуждали в соцсетях, но принятые меры оказались формальными и не устранили угрозу. Теперь обстоятельства гибели детей расследуются в рамках уголовного дела.

Как начались поиски и что обнаружили ночью

Мальчики ушли гулять на горку днём, но вечером домой не вернулись. После этого родители обратились в полицию, и к поискам подключились спасатели и добровольцы. По данным СтарХит, всю ночь люди обследовали территорию и надеялись найти детей живыми.

Одним из ключевых моментов стала находка, которую сделал отец одного из мальчиков. Он обнаружил личные вещи сына возле колодца, после чего стало понятно, что ребёнок мог попасть в опасное место. Это оказалось поворотной точкой поисков и усилило подозрения о возможном несчастном случае.

"Сам лично нашел вещи сына возле колодца…", — рассказал отец одного из погибших, Игорь А.

Где произошла трагедия и почему место оказалось опасным

Трагедия произошла в поселке Менделеевск в районе торгового центра "Мандарин". По словам местных жителей, территория была полностью засыпана снегом, из-за чего там образовались удобные горки для катания. Именно этот фактор мог создать ложное ощущение безопасности: визуально место выглядело подходящим для прогулок.

Однако под снегом оказались открытые канализационные колодцы. В результате дети провалились внутрь, и позже стало ясно, что это стало причиной гибели. Очевидцы подчеркивают, что опасность была скрыта и практически незаметна со стороны.

Что говорят местные жители о колодцах и "формальных мерах"

Жители утверждают, что проблема открытых колодцев не была новой и поднималась ещё с лета. По их словам, об этом писали в соцсетях, а некоторые колодцы действительно закрывали. Но, как отмечают люди, действия носили формальный характер: конструкции бетонировали сверху, однако по бокам оставались опасные просветы.

В результате, как считают жители, угроза так и не была устранена, а зимой из-за снега стала ещё менее заметной. Именно это, по их мнению, и привело к трагическим последствиям. Ситуация вызывает вопросы о качестве и достаточности мер, которые предпринимались ранее.

Что известно о колодце и семье погибшего ребёнка

Отец одного из мальчиков рассказал, что на месте было два колодца: один пустой, второй — с водой, и оба были открыты. По данным СтарХит, мужчина потерял сына, который буквально перед Новым годом отметил 10-летие. Сообщается, что в семье воспитываются ещё двое сыновей и маленькая дочь.

"Там было два колодца. Один пустой, второй — с водой. И оба были открыты", — вспоминает Игорь.

Информация о семье усиливает эмоциональную сторону трагедии, но также подчёркивает масштаб последствий: речь идёт не только о гибели детей, но и о долгосрочном ударе для их близких.

Возбуждено уголовное дело и установлен собственник колодца

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Расследование находится на контроле прокуратуры. В сообщении также отмечается, что собственник колодца установлен: им является коммерческая организация.

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров заявил, что семьям погибших пообещали оказать необходимую поддержку. Дальнейшие выводы будут зависеть от результатов следственных действий и проверки обстоятельств, связанных с состоянием объекта и ответственностью собственника.

