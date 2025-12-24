Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина, работающая турагентом
Женщина, работающая турагентом
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:15

Горящие туры исчезают, но не все потеряно: где найти самые дешевые направления перед праздниками

Туроператоры предлагают бюджетные варианты для новогодних каникул — PrimaMedia

Горящие туры перед Новым годом становятся редкостью, а рассчитывать на резкое падение цен уже не приходится. Тем не менее минимально доступные направления и отдельные нестандартные предложения все еще остаются на рынке. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на данные турагентов и профильных телеграм-каналов.

По оценкам специалистов, классические "горящие" предложения в конце декабря практически исчезли. Однако туристы, готовые к компромиссам по датам или формату отдыха, все еще могут найти относительно бюджетные варианты вылета из Москвы и регионов.

Какие туры еще можно купить перед праздниками

Среди зарубежных направлений с прямым перелётом наиболее доступными остаются страны Ближнего Востока и Турция. Так, недельный тур в ОАЭ с вылетом 25 декабря предлагается от 63 тысяч рублей на двоих. Египет по системе "всё включено" на 10 дней обойдётся минимум в 140 тысяч рублей, а поездка на Шри-Ланку на 13 дней стартует от 300 тысяч рублей.

Более бюджетными вариантами на конец декабря остаются Турция, Абхазия, Армения, Азербайджан и Узбекистан. Неделя в четырёхзвёздочном отеле в Турции оценивается примерно в 68 тысяч рублей на двоих, а отдых в Абхазии — менее чем в 60 тысяч рублей с учётом перелёта до Сочи.

Авиабилеты за несколько тысяч рублей

Отдельное внимание привлекли предложения на перелёты без тура. Так, из Сочи 25 декабря и 1 января можно улететь в Шарм-эль-Шейх всего за 2 979 рублей, сообщает телеграм-канал "Дешевле, чем все думали" (18+). Подобные цены появляются точечно и зависят от загрузки рейсов.

Эксперты также отмечают, что разница между самостоятельной организацией поездки и покупкой готового тура практически исчезла. По их словам, туроператоры сегодня используют те же тарифы на авиаперелёты и размещение, что и туристы при самостоятельном бронировании.

Новогодний рейс за рубль

Отдельным форматом новогодних поездок стала акция авиакомпании "Победа" под названием "Дед Мороз 2026". В рамках предложения взрослые пассажиры могут улететь с 31 декабря по 2 января всего за один рубль при наличии свободных мест на рейсе.

Для участия необходимо прибыть в аэропорт в полном костюме Деда Мороза или Снегурочки и взять с собой только ручную кладь. Участников предупреждают о строгих правилах поведения на борту и запрете снимать костюм во время полёта.

"Безусловно, это своеобразная лотерея (хотя перевозчик заявляет, что она таковой не является), ведь возможно, что улететь вообще не получится", — пишет издание "ТурДом".

Акция проводится уже седьмой год подряд. Если раньше перелёты были бесплатными, то последние два года пассажиры платят символический рубль. В прошлом году, по оценкам экспертов, воспользоваться предложением смогли 849 человек.

