Отключение горячей воды может затянуться: причина спрятана в одном нюансе

Сроки летнего отключения горячей воды зависят не только от закона, но и от схемы подачи ресурса в конкретный дом, пояснила директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая. О том, почему горячую воду могут отключать на разный период, эксперт рассказала в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Российская газета" сообщило, что уже с тринадцатого мая в столице начнут отключать горячее водоснабжение на профилактику.

Вепрецкая пояснила, что продолжительность отключения горячей воды зависит от того, как ресурс подается в многоквартирный дом.

"Есть ли возможность его подать с системы рабочей, не та, которая ушла в капитальный ремонт или вообще в ремонт. Для того, чтобы производить ремонт, надо опустошить систему, то есть сети должны быть пустые", — объяснила Вепрецкая.

Она добавила, что во время отключений управляющие компании обычно стараются провести дополнительные работы на сетях в самих домах. Для жителей это может проходить незаметно, потому что горячей воды в этот момент все равно нет.

"Допустим, отключение горячей воды неделю, а ремонт в течение трех-четырех часов делают", — рассказала специалист.

Эксперт также уточнила, что в некоторых случаях горячую воду могут не отключать вовсе, либо отключать только на короткие периоды. По ее словам, в разных городах сроки могут отличаться: где-то воду отключают на неделю, а где-то перерыв может длиться несколько месяцев.