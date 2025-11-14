Горячая вода стала ловушкой для малышей: трагедии происходят там, где никто их не ждёт

За последние три года в ожоговое отделение Краевой клинической больницы имени Владимирцева поступило почти 500 детей. Основная причина травм — невнимательность взрослых, которые часто отвлекаются на телефон или оставляют горячие предметы на видных местах.

Трагедия из-за невнимательности родителей

Как рассказал заведующий ожоговым отделением больницы, Кирилл Гайман, "ребенок познает мир и не осознает опасности". Наиболее опасны ситуации, когда родители не договариваются о температуре воды для купания. Проблемы возникают, когда один родитель наливает горячую воду, не предупреждая другого, и в результате ребенок получает ожоги. Такие трагедии, по словам врача, часто происходят из-за невнимательности и небрежности.

Важным шагом в улучшении лечения пострадавших стало получение больницей современного оборудования в рамках президентского нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В частности, специальные кровати-клинитроны, которые создают эффект невесомости, ускоряют восстановление кожных тканей, сняв давление с обожженной кожи.

Статистика и профилактика

Только за последние три года в больнице лечили 474 детей с ожогами, из которых 270 — дети до трех лет. Клиника принимает пациентов не только из Хабаровского края, но и из северных районов Приморья. Врачи подчеркивают, что большинство трагедий можно было бы избежать, если бы родители следовали простым правилам: не держать горячие предметы и детей одновременно, не отвлекаться на телефон и убирать опасные вещи подальше от края стола.

Примером такого случая является история жительницы Хабаровского края, чье невнимание привело к ожогам у ее маленького сына. Мальчик опрокинул на себя кружку с горячим чаем, пока мама на минуту отвлеклась на телефон. Благодаря быстрому реагированию врачей и лечению на клинетроне, ребенок быстро восстановился, а мама выразила благодарность медицинскому персоналу за спасение сына.