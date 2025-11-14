Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ожог
Ожог
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:47

Горячая вода стала ловушкой для малышей: трагедии происходят там, где никто их не ждёт

Ожоги малышей чаще происходят при бытовых ошибках взрослых — отметил Кирилл Гайман

За последние три года в ожоговое отделение Краевой клинической больницы имени Владимирцева поступило почти 500 детей. Основная причина травм — невнимательность взрослых, которые часто отвлекаются на телефон или оставляют горячие предметы на видных местах.

Трагедия из-за невнимательности родителей

Как рассказал заведующий ожоговым отделением больницы, Кирилл Гайман, "ребенок познает мир и не осознает опасности". Наиболее опасны ситуации, когда родители не договариваются о температуре воды для купания. Проблемы возникают, когда один родитель наливает горячую воду, не предупреждая другого, и в результате ребенок получает ожоги. Такие трагедии, по словам врача, часто происходят из-за невнимательности и небрежности.

Важным шагом в улучшении лечения пострадавших стало получение больницей современного оборудования в рамках президентского нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". В частности, специальные кровати-клинитроны, которые создают эффект невесомости, ускоряют восстановление кожных тканей, сняв давление с обожженной кожи.

Статистика и профилактика

Только за последние три года в больнице лечили 474 детей с ожогами, из которых 270 — дети до трех лет. Клиника принимает пациентов не только из Хабаровского края, но и из северных районов Приморья. Врачи подчеркивают, что большинство трагедий можно было бы избежать, если бы родители следовали простым правилам: не держать горячие предметы и детей одновременно, не отвлекаться на телефон и убирать опасные вещи подальше от края стола.

Примером такого случая является история жительницы Хабаровского края, чье невнимание привело к ожогам у ее маленького сына. Мальчик опрокинул на себя кружку с горячим чаем, пока мама на минуту отвлеклась на телефон. Благодаря быстрому реагированию врачей и лечению на клинетроне, ребенок быстро восстановился, а мама выразила благодарность медицинскому персоналу за спасение сына.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Курилы вызвали критику в Японии но Москва ответила спокойно и твёрдо сегодня в 3:47
Одно высказывание — и дипломатия дрогнула: вокруг Курил снова возникла тень давнего спора

В дипломатическом конфликте с Японией Кремль вновь подтвердил свою позицию по Курильским островам, ясно дав понять, что вопрос о принадлежности этих территорий закрыт. Как ответила Россия на очередные провокации из Токио?

Читать полностью » Недвижимость России бьёт рекорды стоимости благодаря элитным апартаментам Москвы и роскошным пентхаусам регионов сегодня в 1:47
Панорамные виды стоят как состояние: элитная недвижимость России ушла в высшую лигу цен

В России продолжают появляться невероятно дорогие объекты недвижимости. Какие апартаменты могут стоить миллиарды рублей, и чем они привлекают самых богатых покупателей?

Читать полностью » Китай открывает туристам культурный шок из-за плотных толп, резких блюд и традиций вчера в 19:12
Китай встречает так, будто времени нет: толпы сжимают туристов до грани терпения

Что могут удивить туристов в Китае? Блогер Елена Лисейкина поделилась своими впечатлениями о плотных толпах, непривычных санитарных нормах и особенностях китайской кухни, которые могут шокировать европейцев.

Читать полностью » В Якутии начался второй этап проекта по доставке грузов с помощью дронов вчера в 19:04
Логистика будущего: беспилотники связали Якутск и Нижний Бестях в разгар ледостава

В Якутии запущен второй этап проекта «Воздушная переправа» — дроны доставляют грузы между Якутском и Нижним Бестяхом даже при морозах до –30 °C, сокращая путь через Лену вдвое.

Читать полностью » Насилие, упомянутое родителями, побудило прокуратуру начать проверку действий школьного учителя вчера в 17:12
Учебный кабинет превратился в точку тревоги: сообщения родителей запустили проверку, которая пугает всех

Почему в Артеме родители учеников школы № 1 обратились в прокуратуру из-за действий учителя математики? Ожидается, что проверка установит, применялись ли физические наказания в классе.

Читать полностью » Автоконцерны Mercedes-Benz и Mazda подтверждают полный уход без перспектив возвращения в Россию вчера в 15:12
Возврат обещали как вариант, но он растаял: бренды закрывают свои российские главы окончательно

Какие автоконцерны окончательно покинули российский рынок, и почему они не планируют возвращаться? Разбираемся в итогах ухода Mercedes-Benz, Mazda и Toyota с российского рынка.

Читать полностью » На Чукотке установились 40-градусные морозы и метели с ветром до 20 м/с вчера в 13:22
Последний пароход пришёл — и зима вступила в права: на Чукотке сильный мороз и снегопад

На Чукотке зафиксированы морозы до –40 °C, на восточном побережье бушует метель с ветром до 20 м/с. В Анадыре пришвартовался последний пароход навигации, доставивший 3,4 тыс. тонн грузов.

Читать полностью » Кадры формируются комплексно через кластеры, карьерные центры и раннее профессиональное обучение – Сергей Дубовицкий вчера в 13:12
Кадровый голод сжимает Приморье, как тиски: 40 тысяч пустых рабочих мест начинают менять карту развития региона

Как Приморье решает кадровую проблему при рекордно низком уровне безработицы? В регионе разрабатывают уникальную систему подготовки специалистов "от школы до трудоустройства", предлагая молодежи новые возможности для роста и карьеры.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Зимой температура воздуха в Таиланде держится на уровне 25–30 °C
Садоводство
Фиалки успешно цветут рядом с хостами в мягкой тени — по данным ботаников
Красота и здоровье
Врач Гурьянов: белки, углеводы и жиры поддерживают работу мозга
Дом
Аренда автомобилей приносит 26% больше дохода, чем сдача квартир: данные исследования
Культура и шоу-бизнес
"Я уверена, что мой вес всегда будет колебаться" — Эми Шумер об удалении фото из соцсетей
Садоводство
Цитрусовые растения борются с патогенными микроорганизмами — рекомендации Сабины Дельмановой
Наука
Эстроген напрямую влияет на формирование привычек благодаря усилению сигнала мозгового вознаграждения — Кристин Константинопль
Питомцы
Сенсорная чувствительность кошек к эмоциональному фону человека подтверждена экспертами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet