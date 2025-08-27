Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
упражнение воин в фитнес-зале
упражнение воин в фитнес-зале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:36

Йога в аду: почему сердце и сосуды не прощают такие тренировки

Тренер рассказала о минусах горячей йоги: нагрузка на сердце и тепловой удар

Практика горячей йоги, проходящей в помещениях с температурой от 30 до 40 градусов, набирает всё большую популярность. Однако эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова предупреждает: у этого направления есть серьёзные минусы.

Риск обезвоживания
Из-за обильного потоотделения организм теряет не только токсины, но и большое количество жидкости.

"Сразу после практики необходимо восполнить водный баланс", — подчёркивает специалист.

Если этого не делать, возможны головокружение, слабость и перегрев.

Нагрузка на сердце и сосуды
Занятия в жарком помещении требуют от организма дополнительных ресурсов.

"Активная физическая нагрузка в жарком помещении — это большая нагрузка на сердце и сосуды. Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит заниматься этой практикой", — отмечает Махова.

Опасность теплового удара
Повышенная температура в зале может привести к перегреву организма. Особенно высок риск у людей с хроническими заболеваниями.

Ограниченная доступность
Ещё один минус — невозможность заниматься самостоятельно. Для горячей йоги нужна студия с контролем температуры и влажности, а значит, практика не так доступна, как классическая йога.

Итог
Горячая йога может показаться привлекательной из-за интенсивности и модного статуса, но она сопряжена с рисками: обезвоживание, перегрузка сердца, опасность теплового удара и зависимость от специальных условий. Людям с хроническими проблемами со здоровьем лучше выбрать более щадящие формы йоги или другие практики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Ерастов назвал подходящие виды спорта для людей старше 60 лет сегодня в 22:17

Долголетие в движении: упражнения, которые превращают возраст в преимущество

Врач рассказал, как безопасно заниматься спортом после 60 лет: ходьба, плавание и йога вместо бега, минимальные веса и тренировки под контролем.

Читать полностью » Фитнес-тренер Даша Эйнхорн назвала безопасный вес утяжелителей для рук и ног сегодня в 17:50

Маленькие браслеты, которые делают тело сильнее без спортзала

Современные утяжелители для ног и рук — стильные и удобные. Но как их использовать правильно, чтобы не навредить суставам и получить максимум пользы?

Читать полностью » Физиотерапевт Самуэль Чан перечислил самые сложные упражнения с гирей для тренировок дома сегодня в 17:10

Пять упражнений с гирей, которые превращают тренировку в испытание на выносливость

Пять самых сложных упражнений с гирей, которые одновременно развивают силу, выносливость и координацию — и всё это можно делать дома.

Читать полностью » Быстрый сердечный ритм у онкопациентов: объяснение гематолога Саро Армениана сегодня в 16:50

Сердце не выдерживает: что скрывает быстрый пульс у онкопациентов

Учащённый пульс при раке не всегда повод для паники, но бывают опасные исключения. Когда стоит немедленно обратиться к врачу — объясняют эксперты.

Читать полностью » Фитнес-инструкторы рассказали, как выполнять лестничную тренировку с гирей за 20 минут сегодня в 16:10

Лестница, по которой поднимаются только сильные: как 20 минут меняют тело

20 минут, гиря и четыре упражнения — этого достаточно, чтобы прокачать силу, выносливость и мышцы ног. Раскрываем секрет лестничной тренировки.

Читать полностью » Марк Айзенберг: у людей с низкой физической активностью пульс быстрее растёт при нагрузке сегодня в 15:50

Лестница как тест на выносливость: что скрывает учащённый пульс

Почему сердце так сильно бьётся при подъёме по лестнице и всегда ли это сигнал опасности? Разбираемся, что говорит наука и когда пора к врачу.

Читать полностью » Тренер Энтони Кручелли назвал эффективные упражнения для развития силы сегодня в 15:10

Пять движений, которые делают тело невосприимчивым к травмам

Одной гантели достаточно, чтобы развить взрывную силу, улучшить повседневную выносливость и снизить риск травм. Узнай, какие упражнения помогут.

Читать полностью » Татьяна Тарасова заявила, что главная проблема спорта в РФ связана с изоляцией сегодня в 14:16

Самая серьёзная трудность для России в спорте оказалась не в финансах

Татьяна Тарасова назвала отсутствие российских спортсменов на мировой арене главной проблемой спорта и выразила уверенность, что отстранение скоро закончится.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Российские ученые разработали тест на аспергиллез, который выявляет инфекцию за 40 минут
Мир

Генсек НАТО Рютте заявил о подготовке России и Китая к долгосрочной конфронтации с ЕС
Красота и здоровье

Психотерапевт Татьяна Галич объяснила, как справиться с эмоциональным истощением
Туризм

ФТС: пассажиру грозит штраф более миллиона рублей за сокрытые украшения из Дубая
Еда

Тренер: при регулярных нагрузках нужно потреблять до 2,2 г белка на килограмм веса в сутки
Дом

Сода, уксус и мыло помогут вернуть сковороде блеск — рекомендации экспертов
Питомцы

Исследование: расходы россиян на медобслуживание животных превышают траты на собственное здоровье
Культура и шоу-бизнес

Lionsgate выпустит обновлённые "Сумерки" в 4K в октябре 2025 года в США
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru