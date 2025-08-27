Йога в аду: почему сердце и сосуды не прощают такие тренировки

Практика горячей йоги, проходящей в помещениях с температурой от 30 до 40 градусов, набирает всё большую популярность. Однако эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова предупреждает: у этого направления есть серьёзные минусы.

Риск обезвоживания

Из-за обильного потоотделения организм теряет не только токсины, но и большое количество жидкости.

"Сразу после практики необходимо восполнить водный баланс", — подчёркивает специалист.

Если этого не делать, возможны головокружение, слабость и перегрев.

Нагрузка на сердце и сосуды

Занятия в жарком помещении требуют от организма дополнительных ресурсов.

"Активная физическая нагрузка в жарком помещении — это большая нагрузка на сердце и сосуды. Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит заниматься этой практикой", — отмечает Махова.

Опасность теплового удара

Повышенная температура в зале может привести к перегреву организма. Особенно высок риск у людей с хроническими заболеваниями.

Ограниченная доступность

Ещё один минус — невозможность заниматься самостоятельно. Для горячей йоги нужна студия с контролем температуры и влажности, а значит, практика не так доступна, как классическая йога.

Итог

Горячая йога может показаться привлекательной из-за интенсивности и модного статуса, но она сопряжена с рисками: обезвоживание, перегрузка сердца, опасность теплового удара и зависимость от специальных условий. Людям с хроническими проблемами со здоровьем лучше выбрать более щадящие формы йоги или другие практики.