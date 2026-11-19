В сафари-парке Рамат-Ган в Израиле камеры видеонаблюдения зафиксировали эпизод, который исследователи из Тель-Авивского университета квалифицировали как пример подлинного межособного сотрудничества у горилл. Две самки западных равнинных горилл, Амелия и Лиша, спонтанно использовали тело друг друга как конструктивный элемент для доступа к пищевым ресурсам, расположенным вне предел досягаемости одной особи.

Механизм этого взаимодействия, задокументированный в 2021, 2024 и 2025 годах, основан на строгой ролевой дифференциации. Лиша занимает устойчивую позицию на камне, расположенном под деревом вида Peltophorum dubium, превращаясь в стабильную опору. Амелия, в свою очередь, поднимается на спину сестры по отцу, выстраивая вертикальный профиль тела, чтобы дотянуться до ветвей, находящихся примерно в 4,5 метрах над землей. Подобная конструкция обходила физический барьер в виде электрической изгороди, установленной вокруг ствола, который делал невозможным прямое лазание.

Природа взаимодействия: инструмент или партнерство

Ключевой вопрос, решаемый в исследовании, опубликованном в журнале Primates, касается природы этого поведения. Майкл Левицки, руководитель работы, утверждает, что видеозаписи показывают не использование одного животного инструментом другого, а согласованное достижение общей цели. Различие принципиально: в первом случае одна особь пассивно выполняет функцию объекта, во втором — обе активно корректируют свои действия ради общего результата. Тот факт, что ни одна из горилл не была обучена этим действиям, свидетельствует о том, что подобная стратегия возникает из собственных когнитивных и социальных способностей животных.

Эпизод сентября 2024 года стал наиболее показательным: сотрудники парка обнаружили горилл за поеданием коры с ранее недоступной ветки и лишь после просмотра архивных записей смогли реконструировать последовательность действий, приведшую к этому результату. Устойчивость системы зависела от физического взаимодействия трех компонентов — камня, тела Лиши и роста Амелии, — которые суммировали свои высоты. Это наблюдение указывает на то, что социальные и когнитивные механизмы у горилл могут быть глубже развиты, чем предполагалось ранее, что важно для понимания эволюционных предпосылок человеческого сотрудничества.