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Горчичный порошок помогает от слизней и колорадского жука
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Горчичный порошок – верный помощник в борьбе с вредителями: 5 рецептов для защиты посадок

Горчичный порошок помогает от слизней и колорадского жука

Опытные садоводы делятся своим опытом использования горчичного порошка для защиты растений от различных вредителей. В ход идёт и сухой горчичный порошок и растворы с ней.

1. Защита капусты от улиток и слизней: применяется горчичный порошок в сухом виде. Просто рассыпается между рядами капусты. После дождя процедура повторяется. Этот метод также подходит для других грядок — с клубникой, перцем и баклажанами.

2. Борьба с тлей и муравьями: сухая горчица также помогает справиться с тлёй и муравьями. Тоже рассыпается по грядкам. Однако, по наблюдениям, от тли более эффективен горчичный настой.

Для приготовления настоя разводится 100 г горчичного порошка в 10 л воды и настаивается пару дней. Затем настой разбавляется водой в соотношении 1:1, добавляется немного жидкого мыла и распрыскивается на растения. Этот способ подходит для обработки любых посадок, у него нет противопоказаний.

Но стоит отметить, что он больше подходит для профилактики и может помочь на ранних стадиях распространения вредителей. Если вредители уже закрепились на растениях, горчица может быть не так эффективна.

3. Настой горчицы также можно использовать для борьбы с яблоневой плодожоркой, трипсами, огневками и паутинным клещом.

4. Борьба с луковой и морковной мухой: Ещё один эффективный рецепт — это смесь древесной золы и горчичного порошка в соотношении 3:1. Ей припудривают грядки при посадке лука и моркови. Когда ростки достигают высоты 5-7 см, обработку повторяют. Этот метод очень хорошо помогает от луковой и морковной мух.

5. Горчичный порошок против колорадского жука: обработки проводят регулярно, раз в 7-10 дней, и про вредителей можно забыть. Этот метод проверен на многолетнем опыте в течение многих дачников.

Для приготовления раствора растворяют 200 г горчичного порошка в ведре горячей воды, настаивают пару часов, процеживают и добавляют 5 столовых ложек 9%-ного уксуса и немного жидкого мыла. Затем опрыскивают картофельные кусты этим раствором. И никакой колорадский жук не портит посадки.

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