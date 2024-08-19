Ягодная культура крыжовника: когда и как провести обрезку до наступления осени

Крыжовник - неприхотливая ягодная культура, которая требует регулярного ухода для обильного плодоношения. Одна из важнейших процедур по уходу за крыжовником - обрезка. Ее правильный и своевременный проведение позволит растению лучше расти, меньше болеть и давать щедрый урожай.

Когда обрезать крыжовник?

Оптимальное время для обрезки крыжовника - конец лета, начало осени. Обычно это период с середины августа до конца сентября. В это время большинство ягод уже собрано, а растение готовится к зимовке.

Обрезку лучше производить до наступления первых заморозков. Свежие раны на кустах могут не успеть затянуться, что сделает их уязвимыми для болезней и вредителей зимой.

Как правильно обрезать крыжовник?

Осмотрите куст и определите, какие побеги требуют удаления. Обрезайте сухие, поврежденные, слабые и загущающие ветки. Вырезайте побеги, которые плодоносили в этом году. Их узнаете по одревесневшим серым участкам. Оставляйте 2-3 сильных, хорошо развитых побега для следующего сезона. Удаляйте все поросль и боковые побеги, растущие из основания куста. Оставляйте только 4-5 основных, наиболее сильных стволиков. Обрезайте побеги на высоте 20-30 см от земли. Срезы делайте под углом 45 градусов, чтобы стекала влага. Не забудьте прочистить центр куста, вырезав все слабые, тонкие и перекрещивающиеся ветви. После обработки опрыскайте кусты бордоской жидкостью или медным купоросом для профилактики грибковых заболеваний.

Правильно сформированный куст будет меньше болеть, лучше плодоносить и радовать своих хозяев сладкими плодами.

Фото: myself.