Опасный манёвр: обгон на встречной полосе под прицелом ГАИ

Загородные трассы — это не только скорость и свобода, но и множество подводных камней. Одной из самых распространённых ситуаций является обгон "гуськом", когда несколько машин одновременно выезжают на встречную полосу, чтобы опередить тихоходное транспортное средство. Но безопасен ли такой манёвр? И что говорят об этом правила дорожного движения?

Почему обгон "гуськом" опасен?

Согласно ПДД, обгон разрешён только при условии, что встречная полоса свободна и манёвр не создаёт помех другим участникам движения. Однако, как отметил инспектор ГАИ, обгон "гуськом" часто нарушает эти правила.

"Казалось бы, что незаконного в том, что несколько машин одновременно выезжают на встречку? На самом деле, это не только опасно, но и противоречит ПДД. Главное условие для обгона — свободная полоса, а в случае с "гуськом" это условие часто не соблюдается", — пояснил инспектор.

Особое внимание стоит уделить пункту 11.2 ПДД, который запрещает обгон, если впереди идущее транспортное средство уже включило левый поворотник. В таких случаях выезд на встречную полосу считается нарушением, и водитель может лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Как правильно выполнять обгон?

Если встречная полоса свободна и нет запрещающих знаков, обгонять можно только одно транспортное средство. После завершения манёвра необходимо вернуться в свою полосу и, при необходимости, повторить обгон.

Интересно, что ПДД не запрещают обгонять тихоходное транспортное средство нескольким машинам последовательно. Однако, как отмечают в ГАИ, такие манёвры часто приводят к аварийным ситуациям, так как водители не всегда успевают оценить обстановку.

Что делать, если вас хотят лишить прав?

Если инспектор ГАИ пытается привлечь вас к ответственности за обгон "гуськом", его решение можно оспорить в суде. Для этого понадобятся доказательства правомерности ваших действий, например, запись с видеорегистратора.