Гусиный джентльмен: почему смелый, а не агрессивный гусь ведет за собой

Новое исследование из Венского университета раскрывает, почему одни животные в группе становятся лидерами, а другие — нет. Результаты, опубликованные в iScience, показывают, что лидерами среди серых гусей (Anser anser) чаще становятся смелые особи, а агрессивность не играет роли.

Ученые стремились понять, какие черты характера определяют лидерство в группе серых гусей.

Для этого были изучены такие черты, как смелость, агрессивность и любознательность.

Наблюдения велись на исследовательской станции в Грюндау им Альмталь (Австрия), где еще в 1970-х Нобелевский лауреат Конрад Лоренц создал популяцию серых гусей.

Метод исследования: наблюдение за перелетами

В течение четырех лет фиксировались сотни коллективных вылетов: кто начинал движение и какого размера группа следовала за тем или иным лидером.

Во-первых, ученые установили, что индивидуальные черты поведения гуся сохраняются на протяжении многих лет.

Гуси ежедневно совершают перелеты на кормовые площадки и ночлег. Чаще всего именно смелые особи инициируют эти перемещения.

За ними следуют исследовательски настроенные гуси, предпочитающие именно таких лидеров агрессивным.

Агрессивность: роль в иерархии, но не в лидерстве

Агрессивность не подразумевала лидерство, хотя агрессивные птицы нередко занимали более высокий ранг в иерархии.

Наиболее влиятельными оказывались смелые: их стиль лидерства скорее защитный, чем доминирующий.

Смелые лидеры обеспечивают безопасность в рискованных ситуациях.

Любознательные последователи открывают новые возможности и распространяют информацию внутри стаи.

По словам ведущего автора исследования Сони Кляйндорфер, результаты показывают: влияние в группе определяется не только личными чертами лидеров, но и выбором последователей.

Сознательный выбор: взгляд на лидерство

"Что, если они сознательно решают, за кем следовать, исходя из выгод, которые получают?" — отмечает она.

Работа смещает акцент с агрессивного доминирования к социальным стратегиям, даже свободе выбора, что открывает новые перспективы для понимания коллективного поведения, социального обучения и культурной эволюции.

Не только у гусей, но и у других животных, включая человека.

