Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:24

Токсичная богиня wellness? Гвинет Пэлтроу ответила тем, кто обвиняет Goop в ядовитой атмосфере

Гвинет Пэлтроу призналась, что в Goop сталкивалась с токсичными сотрудниками

Актриса и предпринимательница Гвинет Пэлтроу стала героиней свежего выпуска британского Vogue и дала откровенное интервью, в котором рассказала о сложных моментах в управлении своим велнес-брендом Goop.

За 17 лет существования компании Goop превратился из рассылки о здоровом образе жизни в международный бизнес с миллионами клиентов, но, как призналась актриса, не все этапы пути были безоблачными.

"Многие считают, что в Goop царит токсичная корпоративная культура. А меня это сводит с ума, потому что у нас никогда такого не было", — сказала Пэлтроу.

Звезда уточнила, что проблемы действительно возникали, но не на системном уровне, а из-за отдельных сотрудников.

"Конечно, у нас была пара токсичных сотрудников. И, возможно, из-за своего страха конфронтации я не сразу справилась с этой проблемой", — отметила Гвинет.

Как Пэлтроу изменила подход к управлению

Когда напряжение внутри команды достигло пика, актриса, занимавшая тогда пост генерального директора, решила взять ответственность за происходящее на себя. По ее словам, это решение стало важным уроком лидерства.

Она призналась, что раньше старалась избегать острых разговоров и не умела вовремя останавливать конфликты, но со временем научилась выстраивать честные и прозрачные отношения с коллективом.

"Конечно, все мы люди, которые приходят на работу со своими нерешёнными проблемами, и это вырывается наружу. У людей может быть неприятный опыт работы где угодно", — пояснила актриса.

Сейчас Пэлтроу уверена: в компании удалось создать атмосферу уважения, открытости и профессионализма.

"Я могу гарантировать, что сегодня наша команда состоит только из по-настоящему увлечённых, блестящих специалистов, полных энтузиазма", — подчеркнула она.

Goop: от рассылки до бренда мирового уровня

Goop появился в 2008 году как электронная рассылка, где Пэлтроу делилась советами о питании, медитации и уходе за собой. Со временем проект вырос в платформу о wellness-философии, запустил собственные линии косметики, ароматов, БАДов и одежды.

Компания не раз становилась объектом критики — за дорогие продукты и спорные советы, но именно это, по словам Гвинет, подстегнуло команду к постоянной работе над прозрачностью и научной обоснованностью рекомендаций.

Сегодня Goop продолжает развиваться в нескольких направлениях: e-commerce, подкасты, офлайн-мероприятия и телешоу.

Советы от Goop: как создать здоровую корпоративную атмосферу

  1. Поддерживать открытый диалог между сотрудниками и руководством.

  2. Не игнорировать тревожные сигналы — решать конфликты сразу.

  3. Внедрять практики осознанности и заботы о ментальном здоровье.

  4. Создавать гибкие условия труда и баланс между работой и личной жизнью.

  5. Поощрять развитие инициативы и личного вклада каждого.

Ошибки руководителей и как их избежать

Ошибка: избегание конфронтации.
Последствие: накопление негатива и текучка кадров.
Альтернатива: честные разговоры и культура обратной связи.

Ошибка: ставка только на результат.
Последствие: выгорание команды.
Альтернатива: поощрение здорового ритма и отдыха.

Ошибка: отсутствие признания заслуг.
Последствие: снижение мотивации.
Альтернатива: прозрачная система благодарностей и бонусов.

А что если токсичность не в людях?

Пэлтроу подчеркивает: иногда источником напряжения становится не человек, а система — неопределённые роли, избыточный контроль или несбалансированные ожидания. В таких случаях важно не искать виновных, а пересматривать саму структуру взаимодействий.

Плюсы и минусы открытого лидерства

Плюсы Минусы
Повышает доверие и вовлечённость Требует времени и эмоциональных ресурсов
Помогает развивать команду Может вызывать сопротивление у консервативных сотрудников
Создаёт здоровую атмосферу Не всегда подходит в кризисных условиях

FAQ

Как Гвинет Пэлтроу управляет Goop сегодня?
Актриса больше не занимается операционным управлением, но продолжает стратегически курировать развитие бренда.

Сколько стоит продукция Goop?
Средняя цена косметики — от 40 до 120 долларов, ароматов — до 200 долларов, а витаминов и БАДов — от 30 долларов.

Что делает Goop особенным среди wellness-брендов?
Философия бренда сочетает голливудский гламур и принципы осознанного потребления: от детокс-рецептов до ментального здоровья.

Мифы и правда

Миф: Goop продвигает псевдонаучные практики.
Правда: многие продукты бренда создаются с участием врачей и нутрициологов, а сомнительные советы из ранних лет компания уже пересмотрела.

Миф: Пэлтроу не участвует в управлении бизнесом.
Правда: она остаётся главным лицом и идеологом бренда, формируя стратегию и тон коммуникации.

Миф: Goop рассчитан только на богатую аудиторию.
Правда: сейчас бренд развивает более доступные линии товаров и контента.

3 интересных факта о Гвинет Пэлтроу

  1. Она обладательница "Оскара" за фильм "Влюблённый Шекспир".

  2. Пэлтроу увлекается аюрведой и практикует медитацию каждое утро.

  3. В 2024 году актриса объявила, что планирует постепенно уйти из кино и полностью сосредоточиться на бизнесе.

