Google AdSense завершает деятельность в России: что это значит для пользователей и блогеров

Сервис Google AdSense принял решение прекратить свою деятельность в России. По сообщению, все аккаунты российских пользователей будут деактивированы, и они получат свои заработанные средства в течение двух месяцев.
Это решение затронет, в частности, видеоблогеров на YouTube, которые больше не смогут монетизировать свои видео. В e-mail, полученном от Google Payments, говорится о том, что все аккаунты AdSense, зарегистрированные на российские адреса, прекращают свои операции, что означает невозможность заработка через эти учетные записи.
Согласно информации, выплаты за июль будут осуществлены в августе, при условии, что аккаунты не были временно закрыты и достигнуты необходимые минимумы для выплат. Всего компания планирует завершить расчеты с российскими пользователями в течение двух месяцев.
Таким образом, пользователи из России лишаются доступа к Google AdSense, а блогеры на YouTube не будут получать доход от зрителей из-за границы. Это решение последовало за ранее введенными ограничениями и изменениями в работе сервиса в стране.
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