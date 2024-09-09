Депутат Госдумы обвинил корпорацию Google в "сотрудничестве со злом"

Корпорация Google ограничила возможность регистрации аккаунтов с использованием российских телефонных номеров, что вызвало резкую критику со стороны российских властей.

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев в интервью Pravda.Ru заявил, что действия компании подтверждают её окончательный разрыв с Россией.

По словам Матвейчева, Google уже давно прекратил большинство своих операций на территории России, включая вывод сотрудников и приостановку оказания услуг. Он отметил, что введённые корпорацией ограничения можно рассматривать как часть санкционной политики против страны.

Депутат также напомнил, что российские власти ранее наложили на Google штраф в размере 30 миллиардов рублей, который до сих пор не был выплачен корпорацией. Матвейчев выразил мнение, что действия компании свидетельствуют о её поддержке "недружественных" позиций.

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