Google подтвердила кибератаки на штабы Трампа и Байдена

Транснациональная корпорация из Соединённых Штатов Америки Google подтвердила кибератаки, якобы совершённые Ираном на штаб действующего американского лидера Джо Байдена и 45-ого президента Штатов Дональда Трампа. Об этом компания информирует на собственном сайте.

На данный момент больше всего подозревают кибершпионскую группу APT42. Как говориться в отчёте транснациональной корпорации, группа использует поддержку правительства Исламской Республики Иран. В конце мая и начале лета текущего года со стороны APT42 подверглись взлому почтовые ящики нескольких граждан, которые были связаны с двумя последними президентами Соединённых Штатов Америки, а также некоторыми должностными лицами, которые находились на государственной службе, и тех, кто как-то имеет отношение к предстоящей процедуре избрания нового главы государства.

Помимо этого, американская технологическая компания сообщила, что, по всей видимости, данная кибершпионская группа не планирует останавливаться. Вместо этого возникают всё новые атаки.

Google настоятельно попросила оба штаба придерживаться всех необходимых мер безопасности и добавила, что в организации замечают сильную и наносящую вред активность со стороны других государств.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)