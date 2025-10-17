Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Microsoft
© Flickr by Ajay Suresh is licensed under CC BY 2.0
Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:16

Резервный парашют для офиса: Google придумал, как выжить при сбоях Microsoft

Сбои Microsoft 365 подтолкнули Google к запуску Business Continuity для бизнеса

Google усилила конкурентную борьбу с Microsoft, обвинив её в "частых и серьёзных сбоях" работы корпоративных сервисов и предложив бизнесу собственное решение для повышения стабильности. Компания представила новый план Google Business Continuity, призванный обеспечить непрерывность работы клиентов, даже если системы Microsoft 365 выходят из строя.

Альтернатива с двойным доступом

Главная идея Business Continuity заключается в том, что Google Workspace теперь может функционировать параллельно с Microsoft 365. Это означает, что при сбоях в Outlook, Teams или других продуктах Microsoft пользователи смогут продолжать работать в Gmail, Google Диске, Календаре и Meet без необходимости срочной миграции.

"Во время сбоя команды могут продолжать работать с безопасными и соответствующими требованиям приложениями, такими как Gmail, Календарь, Meet и приложение Gemini, без необходимости миграции", — заявили в Google.

По словам представителей компании, система автоматически синхронизирует электронную почту, календари, чаты и документы между двумя экосистемами. Таким образом, организации, использующие Microsoft 365, получают резервный канал для работы — фактически "страховку" на случай очередных технических неполадок.

Work Transformation Set: шаг к полной миграции

Параллельно Google представила Work Transformation Set - комплекс инструментов для тех, кто готов полностью перейти на Google Workspace. В этот пакет входят:

• сервисы Workspace и интеллектуальная платформа Gemini;
• инструменты для управления идентификацией и безопасностью (Okta и JumpCloud);
• решения для контроля корпоративных устройств.

Этот набор позволяет компаниям не только избавиться от зависимости от Microsoft, но и упростить интеграцию искусственного интеллекта в повседневные рабочие процессы. Google подчёркивает, что такой переход поможет бизнесу "оставить позади проблемы с блокировкой и безопасностью Microsoft".

Контекст: сбои Microsoft 365 и проблемы Copilot

Выступление Google совпало с очередной волной недовольства корпоративных пользователей Microsoft 365. В начале октября Microsoft признала ошибку в работе Copilot, возникающую при запуске нескольких приложений Office на одном устройстве. Проблема связана с компонентом WebView2, который запускается отдельными процессами для Excel, Word и других программ, что приводит к конфликтам и вылетам.

Это далеко не первый случай, когда пользователи жалуются на нестабильность экосистемы Microsoft 365. В течение последних месяцев фиксировались кратковременные сбои Outlook и Teams, затронувшие компании по всему миру, включая крупные банки и госпредприятия.

Сравнение возможностей

Параметр Google Workspace Microsoft 365
Надёжность при сбоях Поддержка параллельной работы с другими платформами Зависимость от собственных серверов
Интеграция с AI Gemini встроен во все сервисы Copilot требует отдельной лицензии
Совместимость с внешними системами Поддержка Okta, JumpCloud, API-интеграции Преимущественно закрытая экосистема
Стоимость обслуживания Гибкие тарифы для малого и среднего бизнеса Дорогие корпоративные лицензии
Обновления и синхронизация Облачные, без ручной установки Часто требуют перезапуска системы

Как перейти: пошаговый план

  1. Оценить текущее использование Microsoft 365.
    Составить список активных приложений и объёма данных.

  2. Включить Business Continuity.
    Настроить синхронизацию почты, календарей и чатов с Google Workspace.

  3. Провести тестовый запуск.
    Проверить работу Gmail и Meet в случае искусственно созданного сбоя Outlook.

  4. Рассмотреть переход на Work Transformation Set.
    Интегрировать Okta и JumpCloud, чтобы защитить корпоративные аккаунты.

  5. Перенести рабочие процессы в Workspace.
    Создать шаблоны документов и встреч, автоматизировать отчётность через Gemini.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверие единственному поставщику (Microsoft 365).
Последствие: потеря доступа к файлам и коммуникациям при сбое.
Альтернатива: дублирование ключевых процессов в Google Workspace через Business Continuity.

А что если сбой затронет и Google?

Google уверяет, что инфраструктура Workspace построена по принципу "многоуровневого резервирования", что снижает вероятность глобальных перебоев. Однако компании рекомендуют дублировать критичные файлы локально и использовать инструменты Google Vault и Drive для автоматического резервного копирования данных.

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы
Возможность продолжать работу при сбоях Microsoft Необходимость двойной настройки аккаунтов
Простая синхронизация данных Потенциальное дублирование хранилищ
Интеграция с AI-инструментами Gemini Требуется обучение персонала
Повышенная гибкость в управлении доступом Стоимость корпоративного пакета

Часто задаваемые вопросы

Как работает Business Continuity при сбое Microsoft 365?
Google автоматически переключает пользователя на Workspace, сохраняя синхронизацию писем и календарей, чтобы работа не прерывалась.

Сколько стоит подключение Google Business Continuity?
Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от числа пользователей и объёма хранилища, но, как правило, ниже корпоративных тарифов Microsoft.

Можно ли использовать Gemini без перехода на Workspace?
Да, некоторые функции Gemini доступны как дополнения к Workspace, даже если компания сохраняет инфраструктуру Microsoft 365.

Мифы и правда

Миф: "Google Workspace несовместим с Microsoft 365".
Правда: благодаря Business Continuity платформы могут работать параллельно.
Миф: "При переходе потеряются данные почты".
Правда: система синхронизации сохраняет все письма и вложения.
Миф: "Gemini — только чат-бот".
Правда: это комплексный AI-инструмент для автоматизации офисных задач.

3 интересных факта

  1. По данным Google, 67% компаний Fortune 500 используют хотя бы один продукт Workspace.

  2. Gemini способен автоматически составлять повестку встреч и расшифровывать записи совещаний.

  3. В 2024 году Google обновила инфраструктуру Диска, что увеличило скорость синхронизации файлов на 40%.

Исторический контекст

Конфронтация между Google и Microsoft в сфере офисных решений длится уже более десяти лет. Ещё в 2010-х Google позиционировала Gmail и Docs как бесплатную альтернативу Office. С тех пор обе корпорации активно развивают экосистемы облачных сервисов и искусственного интеллекта, конкурируя за корпоративных клиентов. Новый виток противостояния показывает, что рынок бизнес-инструментов становится не просто полем для технологий, но и ареной для стратегических решений.

