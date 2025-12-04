Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Google
Google
© commons.wikimedia.org by Rufus46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Общество
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:16

Google раскрыл интересный раскол общества: фильмы, трагедии и неожиданные кумиры рвут поисковые рейтинги

Поисковые тренды 2025 года возглавили события в Иране и приостановка работы правительства США — Google

Неожиданное смещение интересов аудитории в поисковых трендах задаёт тон началу года: запросы пользователей показывают, что культурная повестка стала значительно разнообразнее. Об этом сообщает Google, представив ежегодный список тем, которые привлекли наибольшее внимание в 2025 году.

Кино и актёры

Запросы о фильмах сформировали заметную картину предпочтений зрителей. Пользователи чаще всего искали картину "Анора", которая стала главным кинопоисковым феноменом года. В топ также вошли проекты "Супермен" и "Minecraft в кино" — выбор, демонстрирующий интерес к разным жанрам и форматам. Эти результаты подчёркивают стремление аудитории сочетать авторские новинки и массовые премьеры, что усиливает конкуренцию в прокате.

Не менее показательны тренды среди актёров. Лидером по количеству запросов стала Майки Мэдисон, вокруг которой в этом сезоне сформировался устойчивый интерес. Следом идут Льюис Пуллман и Изабела Мерсед. Подобная динамика отражает смещение внимания к молодым артистам, которые в последние годы активно продвигаются студиями и получают ключевые роли.

Сериалы, игры и музыка

Сегмент сериалов также выявил явного фаворита. Наибольшее число запросов собрал проект "Монстры: История Эда Гина", вызвавший обсуждение благодаря мрачной теме и документальной подаче. В тройке лидеров — "Игра в кальмара" и "Переходный возраст", что указывает на устойчивый интерес к высококонкурентному стриминговому сегменту. Так формируется поле, где оригинальные истории соседствуют с громкими возвращениями.

Среди игр внимание стабильно удерживали Arc Raiders, Battlefield 6 и Strands. Интерес к этим проектам связан с ожиданиями релизов и обсуждением изменений в геймплее. Персональные предпочтения пользователей проявились и в музыкальных запросах: чаще всего искали тексты "DtMF" Bad Bunny, "Tabola Bale" Silent Open Up и "Ordinary" Алекса Уоррена. Такое распределение подчёркивает растущий спрос на зарубежные релизы разных направлений.

Новости и публичные фигуры

Глобальная информационная повестка сформировала собственный рейтинг запросов. Наибольший интерес вызвали сообщения об убийстве Чарли Кирка, события в Иране и приостановка работы правительства США. Эти темы объединили политический и социальный контекст, став центром обсуждений в разных странах. Масштаб охвата говорит о том, что пользователи стремились понять последствия и развитие происходящих процессов.

В топе персон также заметны перемены. Наибольшее внимание получили D4vd, Кендрик Ламар и Джимми Киммел. Их появление в списке отражает влияние музыкальной индустрии и медиапространства, где личные бренды становятся не менее значимыми, чем крупные новости. Так формируется картина года, в которой культура и политика оказываются тесно переплетены.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Суд признал Пронкина виновным в получении взятки за дорожные контракты — прокуратура Хабаровского края сегодня в 4:55
Дороги, что вели к колонии: как взятка в 57 миллионов разрушила карьеру регионального чиновника

В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о крупной взятке, где бывший замминистра транспорта получил реальный срок и штраф, а расследование продолжается вокруг других участников схемы.

Читать полностью » Суд взыскал имущество Соклакова стоимостью 309 миллионов рублей — ТАСС сегодня в 4:55
Дома, которые заговорили: как недвижимость на 309 миллионов привела экс-чиновника к разбирательству

Суд взыскал недвижимость на сотни миллионов рублей у бывшего белгородского налогового чиновника, а данные о его доходах стали ключевым фактором решения.

Читать полностью » Владимир Путин поздравил врача Алексея Зарова за воспитание пятерых детей — ТАСС вчера в 15:36
Диалог, который сменил тему: как одно признание врача стало поводом для поздравления

На встрече с волонтёрами президент неожиданно выделил одного из участников, поздравив его с большой семьёй, и этот момент стал самым обсуждаемым на форуме.

Читать полностью » Импульсивные покупки лишь временно снижают тревогу — психолог Абравитова вчера в 13:59
Корзина покупок превращается в лакмус одиночества: знак, который трудно распознать с первого взгляда

Психолог объясняет, почему импульсивные покупки не справляются с одиночеством и какие шаги действительно помогают восстановить эмоциональные связи.

Читать полностью » Глава СПЧ Фадеев: Необходимо поставить вернувшихся с фронта осуждённых на учёт вчера в 13:55
Это непростые люди: в РФ обсуждают систему учёта тех, кто вернулся с СВО после тюремного заключения

Валерий Фадеев предложил учитывать вернувшихся с фронта экс-заключённых, заявив, что взаимодействие с ними необходимо, хотя идея пока не поддержана.

Читать полностью » Давление на партнера приводит к проблемам в отношениях— психолог Потемкина вчера в 13:46
Когда отношения не ломаются годами: мелочи, которые делают пары по-настоящему крепкими

Психолог Татьяна Потемкина рассказала NewsInfo, как понять, что брак крепкий и счастливый.

Читать полностью » Госдума рассмотрит проект об освобождении русскоговорящих детей от экзамена при поступлении в школу вчера в 12:27
Свои как чужие: русские семьи-переселенцы потребовали справедливых правил при приёме детей в школы

Русские переселенцы пожаловались на требования школ, и в Госдуму внесли проект, который может освободить их детей от экзамена по русскому языку при поступлении.

Читать полностью » Власти ЕАО вернулись к строительству служебного жилья на селе с советских времён — Мария Костюк вчера в 3:47
Доступное жилье на Дальнем Востоке: как Биробиджан и села ЕАО привлекают врачей и педагогов

ЕАО возродит строительство служебного жилья на селе и продолжит реализацию программы доступного арендного жилья для специалистов в Биробиджане.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Умеренные тренировки снижают стресс и укрепляют суставы — Agriturismo Montecontessa
Питомцы
Фонтанчики повышают интерес кошек к воде — Galeriae Spana
Наука
Меланин гриба из Чернобыля преобразует радиацию в энергию роста — Metro
Садоводство
Сахарная подкормка стимулирует рост растений и поддерживает клеточную активность
Еда
Толстолобик в духовке сохраняет сочность благодаря запеканию в фольге — повар
Красота и здоровье
Прозрачная пудра сохраняет сияние кожи — подтвердили специалисты ITG
Авто и мото
В ноябре в России продали 127 тысяч новых авто — Автостат
Дом
Кухню с деревянными фасадами можно обновить без нового гарнитура — дизайнеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet