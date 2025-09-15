Гонка титанов: как Google впервые реально угрожает господству NVIDIA

Google укрепляет своё направление в сфере специализированных процессоров для искусственного интеллекта. По оценкам аналитиков, если объединить разработку TPU (Tensor Processing Unit) и лабораторию DeepMind в отдельную компанию, её рыночная стоимость могла бы достичь $900 млрд.

TPU как альтернатива NVIDIA

TPU - специализированные чипы для машинного обучения, сопоставимые по скорости и энергоэффективности с решениями NVIDIA .

Производительность TPU достигает 42,5 экзафлопс .

За последние полгода активность разработчиков в Google Cloud выросла почти на 96%, что связывают с ростом использования фирменных чипов.

Новые поколения TPU

Сейчас внедряется 6-е поколение — Trillium .

В разработке — 7-е поколение Ironwood, ориентированное на inference (применение моделей в сервисах).

Клиенты и партнёры

На TPU переходят Anthropic и xAI , которым важна интеграция с JAX .

Заключено соглашение с провайдером Fluidstack .

Ведутся переговоры с Crusoe и CoreWeave, ранее работавшими в основном с NVIDIA.

Значение для рынка

Эксперты отмечают, что Google впервые за долгие годы становится реальным конкурентом NVIDIA в сегменте ИИ-инфраструктуры, где до недавнего времени лидерство NVIDIA казалось безоговорочным.