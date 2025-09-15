Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Rufus46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:32

Гонка титанов: как Google впервые реально угрожает господству NVIDIA

Эксперты: Google становится реальным соперником NVIDIA в инфраструктуре ИИ

Google укрепляет своё направление в сфере специализированных процессоров для искусственного интеллекта. По оценкам аналитиков, если объединить разработку TPU (Tensor Processing Unit) и лабораторию DeepMind в отдельную компанию, её рыночная стоимость могла бы достичь $900 млрд.

TPU как альтернатива NVIDIA

  • TPU - специализированные чипы для машинного обучения, сопоставимые по скорости и энергоэффективности с решениями NVIDIA.

  • Производительность TPU достигает 42,5 экзафлопс.

  • За последние полгода активность разработчиков в Google Cloud выросла почти на 96%, что связывают с ростом использования фирменных чипов.

Новые поколения TPU

  • Сейчас внедряется 6-е поколение — Trillium.

  • В разработке — 7-е поколение Ironwood, ориентированное на inference (применение моделей в сервисах).

Клиенты и партнёры

  • На TPU переходят Anthropic и xAI, которым важна интеграция с JAX.

  • Заключено соглашение с провайдером Fluidstack.

  • Ведутся переговоры с Crusoe и CoreWeave, ранее работавшими в основном с NVIDIA.

Значение для рынка

Эксперты отмечают, что Google впервые за долгие годы становится реальным конкурентом NVIDIA в сегменте ИИ-инфраструктуры, где до недавнего времени лидерство NVIDIA казалось безоговорочным.

