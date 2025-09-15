Гонка титанов: как Google впервые реально угрожает господству NVIDIA
Google укрепляет своё направление в сфере специализированных процессоров для искусственного интеллекта. По оценкам аналитиков, если объединить разработку TPU (Tensor Processing Unit) и лабораторию DeepMind в отдельную компанию, её рыночная стоимость могла бы достичь $900 млрд.
TPU как альтернатива NVIDIA
-
TPU - специализированные чипы для машинного обучения, сопоставимые по скорости и энергоэффективности с решениями NVIDIA.
-
Производительность TPU достигает 42,5 экзафлопс.
-
За последние полгода активность разработчиков в Google Cloud выросла почти на 96%, что связывают с ростом использования фирменных чипов.
Новые поколения TPU
-
Сейчас внедряется 6-е поколение — Trillium.
-
В разработке — 7-е поколение Ironwood, ориентированное на inference (применение моделей в сервисах).
Клиенты и партнёры
-
На TPU переходят Anthropic и xAI, которым важна интеграция с JAX.
-
Заключено соглашение с провайдером Fluidstack.
-
Ведутся переговоры с Crusoe и CoreWeave, ранее работавшими в основном с NVIDIA.
Значение для рынка
Эксперты отмечают, что Google впервые за долгие годы становится реальным конкурентом NVIDIA в сегменте ИИ-инфраструктуры, где до недавнего времени лидерство NVIDIA казалось безоговорочным.
