© flickr.com by Энтони Квинтано is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

Репутация Google снова под ударом: компания закрывает громкий эксперимент

Google объявила о сворачивании Tables — альтернативы Airtable и JIRA

Google сворачивает ещё один экспериментальный продукт: компания объявила о закрытии приложения Google Tables, созданного в инкубаторе Area 120 для управления проектами и задачами. Сервис проработал всего пять лет и задумывался как альтернатива Atlassian JIRA, Microsoft Project и Airtable.

Что представляло собой Google Tables

Приложение позволяло отслеживать проекты и рабочие процессы без необходимости вести разрозненные списки. В Tables были:

  • готовые шаблоны для типовых процессов;

  • встроенные формы;

  • назначение задач и смена ответственных;

  • базовая автоматизация.

Инструмент позиционировался как лёгкая и гибкая альтернатива традиционным системам управления проектами.

История и причины закрытия

  • Google Tables стал частью Area 120, но направление пострадало от реструктуризации и сокращений.

  • В конце 2024 года Google закрыла сразу 10 продуктов Area 120, включая Stacks и Keen.

  • Теперь пришла очередь Tables: с 16 декабря 2025 года поддержка прекратится.

Сейчас все рабочие пространства доступны только для чтения, приём новых пользователей остановлен, а существующие могут пользоваться сервисом бесплатно до конца года.

Что будет с пользователями

Google рекомендует переносить данные в:

  • Google Sheets (для работы в виде таблиц);

  • AppSheet (для более сложной автоматизации).

Команда Tables уже встроила часть функций в AppSheet — новые возможности по поддержке приложений и рабочих процессов появились там ещё в 2023 году.

Данные из Tables можно экспортировать вручную или с помощью отдельного инструмента миграции.

Плюсы и минусы закрытия

Плюсы Минусы
Часть функций сохранена в AppSheet Потеря самостоятельного продукта
Бесплатный доступ до конца года Пользователям придётся переносить данные
Возможность экспорта и миграции Недостаточная популярность против конкурентов
Опыт Tables признан "успешным экспериментом" Снижение доверия к экспериментальным сервисам Google

Сравнение: Google Tables и аналоги

Сервис Основные особенности
Google Tables Простая автоматизация, шаблоны, интеграция с AppSheet
Airtable Расширенные базы данных, API, множество интеграций
JIRA Гибкая система для управления задачами в IT и DevOps
Microsoft Project Классический инструмент для корпоративного планирования

А что если…

Google решит полностью интегрировать Tables в AppSheet? Это может сделать AppSheet не только инструментом для "но-код"-приложений, но и полноценным конкурентом Airtable в сегменте малых и средних команд.

Интересные факты

  1. Google Tables был запущен в 2020 году как внутренний эксперимент.

  2. Продукт пережил всего один полноценный цикл развития — и закрылся на стадии бета.

  3. За последние пять лет Google закрыла десятки экспериментальных сервисов, укрепив за собой репутацию компании, которая часто "убивает" собственные продукты.

