Репутация Google снова под ударом: компания закрывает громкий эксперимент
Google сворачивает ещё один экспериментальный продукт: компания объявила о закрытии приложения Google Tables, созданного в инкубаторе Area 120 для управления проектами и задачами. Сервис проработал всего пять лет и задумывался как альтернатива Atlassian JIRA, Microsoft Project и Airtable.
Что представляло собой Google Tables
Приложение позволяло отслеживать проекты и рабочие процессы без необходимости вести разрозненные списки. В Tables были:
-
готовые шаблоны для типовых процессов;
-
встроенные формы;
-
назначение задач и смена ответственных;
-
базовая автоматизация.
Инструмент позиционировался как лёгкая и гибкая альтернатива традиционным системам управления проектами.
История и причины закрытия
-
Google Tables стал частью Area 120, но направление пострадало от реструктуризации и сокращений.
-
В конце 2024 года Google закрыла сразу 10 продуктов Area 120, включая Stacks и Keen.
-
Теперь пришла очередь Tables: с 16 декабря 2025 года поддержка прекратится.
Сейчас все рабочие пространства доступны только для чтения, приём новых пользователей остановлен, а существующие могут пользоваться сервисом бесплатно до конца года.
Что будет с пользователями
Google рекомендует переносить данные в:
-
Google Sheets (для работы в виде таблиц);
-
AppSheet (для более сложной автоматизации).
Команда Tables уже встроила часть функций в AppSheet — новые возможности по поддержке приложений и рабочих процессов появились там ещё в 2023 году.
Данные из Tables можно экспортировать вручную или с помощью отдельного инструмента миграции.
Плюсы и минусы закрытия
|Плюсы
|Минусы
|Часть функций сохранена в AppSheet
|Потеря самостоятельного продукта
|Бесплатный доступ до конца года
|Пользователям придётся переносить данные
|Возможность экспорта и миграции
|Недостаточная популярность против конкурентов
|Опыт Tables признан "успешным экспериментом"
|Снижение доверия к экспериментальным сервисам Google
Сравнение: Google Tables и аналоги
|Сервис
|Основные особенности
|Google Tables
|Простая автоматизация, шаблоны, интеграция с AppSheet
|Airtable
|Расширенные базы данных, API, множество интеграций
|JIRA
|Гибкая система для управления задачами в IT и DevOps
|Microsoft Project
|Классический инструмент для корпоративного планирования
А что если…
Google решит полностью интегрировать Tables в AppSheet? Это может сделать AppSheet не только инструментом для "но-код"-приложений, но и полноценным конкурентом Airtable в сегменте малых и средних команд.
Интересные факты
-
Google Tables был запущен в 2020 году как внутренний эксперимент.
-
Продукт пережил всего один полноценный цикл развития — и закрылся на стадии бета.
-
За последние пять лет Google закрыла десятки экспериментальных сервисов, укрепив за собой репутацию компании, которая часто "убивает" собственные продукты.
