Репутация Google снова под ударом: компания закрывает громкий эксперимент

Google сворачивает ещё один экспериментальный продукт: компания объявила о закрытии приложения Google Tables, созданного в инкубаторе Area 120 для управления проектами и задачами. Сервис проработал всего пять лет и задумывался как альтернатива Atlassian JIRA, Microsoft Project и Airtable.

Что представляло собой Google Tables

Приложение позволяло отслеживать проекты и рабочие процессы без необходимости вести разрозненные списки. В Tables были:

готовые шаблоны для типовых процессов;

встроенные формы;

назначение задач и смена ответственных;

базовая автоматизация.

Инструмент позиционировался как лёгкая и гибкая альтернатива традиционным системам управления проектами.

История и причины закрытия

Google Tables стал частью Area 120 , но направление пострадало от реструктуризации и сокращений.

В конце 2024 года Google закрыла сразу 10 продуктов Area 120 , включая Stacks и Keen.

Теперь пришла очередь Tables: с 16 декабря 2025 года поддержка прекратится.

Сейчас все рабочие пространства доступны только для чтения, приём новых пользователей остановлен, а существующие могут пользоваться сервисом бесплатно до конца года.

Что будет с пользователями

Google рекомендует переносить данные в:

Google Sheets (для работы в виде таблиц);

AppSheet (для более сложной автоматизации).

Команда Tables уже встроила часть функций в AppSheet — новые возможности по поддержке приложений и рабочих процессов появились там ещё в 2023 году.

Данные из Tables можно экспортировать вручную или с помощью отдельного инструмента миграции.

Плюсы и минусы закрытия

Плюсы Минусы Часть функций сохранена в AppSheet Потеря самостоятельного продукта Бесплатный доступ до конца года Пользователям придётся переносить данные Возможность экспорта и миграции Недостаточная популярность против конкурентов Опыт Tables признан "успешным экспериментом" Снижение доверия к экспериментальным сервисам Google

Сравнение: Google Tables и аналоги

Сервис Основные особенности Google Tables Простая автоматизация, шаблоны, интеграция с AppSheet Airtable Расширенные базы данных, API, множество интеграций JIRA Гибкая система для управления задачами в IT и DevOps Microsoft Project Классический инструмент для корпоративного планирования

А что если…

Google решит полностью интегрировать Tables в AppSheet? Это может сделать AppSheet не только инструментом для "но-код"-приложений, но и полноценным конкурентом Airtable в сегменте малых и средних команд.

Интересные факты