Алфавит наизнанку: почему Google может начать терять имущество по всему миру

Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) принял решение об исполнении постановления московского арбитражного суда в пользу российского подразделения Google. Ордер уже направлен шерифу для исполнения, сообщили "Ведомости" со ссылкой на партнёра адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна и директора юридической фирмы Pagel Schullenburg Зане Хартман, представляющую интересы конкурсного управляющего ООО "Гугл".

Это стало первым случаем, когда иностранный суд признал и принял к исполнению российское решение в споре с глобальной корпорацией.

"Активы Google будут арестованы во всех юрисдикциях", — заявил партнёр адвокатского бюро Артур Зурабян.

С чего всё началось

История восходит к декабрю 2021 года, когда московский арбитраж обязал Google разблокировать YouTube-канал "Царьград-медиа" и назначил судебную неустойку за неисполнение решения. Компания проигнорировала требование и, по данным юристов, попыталась избежать выплат, переведя средства из российского подразделения в виде дивидендов на счета за рубежом.

Весной 2024 года конкурсный управляющий Валерий Таляровский подал иск, назвав выплату этих дивидендов "вредоносной сделкой" в рамках закона о банкротстве. Арбитражный суд Москвы согласился с доводами и постановил вернуть в конкурсную массу около 10 млрд рублей, включая налоги и дивиденды.

Почему спор вышел за пределы России

После решения российского суда управляющий направил заявления о признании и исполнении акта в десятки зарубежных юрисдикций, включая Южную Африку, Турцию, Венгрию и Испанию.

Южноафриканский Верховный суд стал первым иностранным судом, поддержавшим исполнение решения. В августе 2025 года суд наложил арест на все активы Google International LLC, находящиеся на территории ЮАР, и подтвердил полномочия Таляровского представлять ООО "Гугл" в этом процессе.

"Это первый случай исполнения решения в иностранной юрисдикции в пользу российской компании", — подтвердила Зане Хартман из Pagel Schullenburg.

Попытка Google заблокировать взыскания

Американская компания пыталась воспрепятствовать этому процессу. В августе 2024 года Google LLC подала иск в Калифорнии против телеканалов RT, "Спас" и "Царьград", требуя антиисковых запретов. По мнению корпорации, исполнение российских решений за рубежом нарушает принципы международного права и процедуры справедливого судебного разбирательства.

В 2025 году The Telegraph сообщила, что Google получила решение суда в США, запрещающее иностранным компаниям предъявлять претензии к ней вне территории США и Великобритании. Этот шаг рассматривался как попытка заблокировать действия российских СМИ в других странах.

Однако в конце сентября 2025 года Google отказалась от требований в американских судах. 29 сентября Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании, признав, что у компании не было оснований для обращения с подобным запретом.

Международное значение

Решение южноафриканского суда может создать прецедент: впервые российский судебный акт против крупной американской корпорации получил признание в иностранной юрисдикции. Это открывает конкурсному управляющему путь к аресту активов Google в других странах, где также поданы аналогичные иски.

Юристы отмечают, что успех в ЮАР укрепляет позицию конкурсного управляющего в переговорах и повышает шансы на взыскание средств в других регионах, включая Азию и Восточную Европу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перевод средств за границу после вынесения судебного решения.

Последствие: признание операции "вредоносной" и обязанность вернуть деньги в конкурсную массу.

Альтернатива: исполнять судебные акты, чтобы избежать международных арестов активов. Ошибка: попытка заблокировать иски в иностранных судах.

Последствие: рост юридических рисков и репутационных потерь.

Альтернатива: заключить мировое соглашение до начала трансграничных процессов. Ошибка: непрозрачность отчётности в публичных компаниях.

Последствие: риск жалоб в регуляторы (SEC, Nasdaq).

Альтернатива: своевременно раскрывать данные о судебных спорах и рисках.

Что говорят юристы

Эксперты отмечают, что решение в ЮАР совпало с волной юридических претензий против Google в разных странах. Конкурсный управляющий, представляющий интересы ООО "Гугл", ведёт многоуровневую кампанию по взысканию средств и блокировке активов материнской компании Alphabet.

По словам Артура Зурабяна, это не только юридическая, но и стратегическая борьба - Google стремится не допустить включения зарубежных судебных дел в отчётность Alphabet, чтобы избежать репутационных и рыночных последствий.

Расследование и претензии в США

В декабре 2024 года НКО "Фонд православного телевидения", владеющий телеканалом "Спас", направила жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Организация обвинила Alphabet в неисполнении обязательств по раскрытию информации о судебных рисках и несоответствии требованиям Nasdaq.

По мнению юристов фонда, материнская компания Google нарушила правила публичной отчётности, скрыв потенциальные убытки, связанные с делами о блокировке российских медиа и их исками в других странах.

Плюсы и минусы решения для сторон

Сторона Плюсы Минусы ООО "Гугл" (Россия) Подтверждение статуса конкурсного управляющего; возможность взыскания активов за рубежом Долгий процесс признания решений в каждой юрисдикции Google / Alphabet Урегулирование в США снимает часть рисков Потенциальная потеря активов и репутационные издержки Российские СМИ Прецедент для защиты своих прав за рубежом Вероятность юридического сопротивления со стороны корпорации

FAQ

Что именно решил Верховный суд ЮАР?

Он признал и утвердил исполнение решения московского арбитража, наложив арест на активы Google International LLC в стране.

Почему спор возник?

Из-за перевода 10 млрд рублей из российского подразделения Google за границу после судебного решения по делу YouTube-канала "Царьград-медиа".

Какое значение имеет это решение?

Это первый случай, когда иностранный суд исполняет российский акт в отношении Google, открывая путь к международному взысканию.

Что делает конкурсный управляющий?

Он добивается возврата активов в конкурсную массу и координирует аналогичные процессы в других странах.

Как отреагировал Google?

Компания отказалась от части требований в США и ведёт переговоры по урегулированию в других юрисдикциях.

Исторический контекст

Спор между Google и российскими СМИ начался после блокировки YouTube-каналов RT, "Спас" и "Царьград". Российские суды признали блокировку незаконной и обязали Google восстановить доступ. Компания не выполнила предписание, что привело к начислению крупных штрафов и в итоге — к банкротству российского подразделения.

Решение южноафриканского суда стало очередной вехой в этом конфликте, который теперь приобрёл международный масштаб.

3 интересных факта