Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Google
Google
© flickr.com by Энтони Квинтано is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Алфавит наизнанку: почему Google может начать терять имущество по всему миру

Суд ЮАР признал решение российского арбитража по делу Google и разрешил арест активов

Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) принял решение об исполнении постановления московского арбитражного суда в пользу российского подразделения Google. Ордер уже направлен шерифу для исполнения, сообщили "Ведомости" со ссылкой на партнёра адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна и директора юридической фирмы Pagel Schullenburg Зане Хартман, представляющую интересы конкурсного управляющего ООО "Гугл".

Это стало первым случаем, когда иностранный суд признал и принял к исполнению российское решение в споре с глобальной корпорацией.

"Активы Google будут арестованы во всех юрисдикциях", — заявил партнёр адвокатского бюро Артур Зурабян.

С чего всё началось

История восходит к декабрю 2021 года, когда московский арбитраж обязал Google разблокировать YouTube-канал "Царьград-медиа" и назначил судебную неустойку за неисполнение решения. Компания проигнорировала требование и, по данным юристов, попыталась избежать выплат, переведя средства из российского подразделения в виде дивидендов на счета за рубежом.

Весной 2024 года конкурсный управляющий Валерий Таляровский подал иск, назвав выплату этих дивидендов "вредоносной сделкой" в рамках закона о банкротстве. Арбитражный суд Москвы согласился с доводами и постановил вернуть в конкурсную массу около 10 млрд рублей, включая налоги и дивиденды.

Почему спор вышел за пределы России

После решения российского суда управляющий направил заявления о признании и исполнении акта в десятки зарубежных юрисдикций, включая Южную Африку, Турцию, Венгрию и Испанию.

Южноафриканский Верховный суд стал первым иностранным судом, поддержавшим исполнение решения. В августе 2025 года суд наложил арест на все активы Google International LLC, находящиеся на территории ЮАР, и подтвердил полномочия Таляровского представлять ООО "Гугл" в этом процессе.

"Это первый случай исполнения решения в иностранной юрисдикции в пользу российской компании", — подтвердила Зане Хартман из Pagel Schullenburg.

Попытка Google заблокировать взыскания

Американская компания пыталась воспрепятствовать этому процессу. В августе 2024 года Google LLC подала иск в Калифорнии против телеканалов RT, "Спас" и "Царьград", требуя антиисковых запретов. По мнению корпорации, исполнение российских решений за рубежом нарушает принципы международного права и процедуры справедливого судебного разбирательства.

В 2025 году The Telegraph сообщила, что Google получила решение суда в США, запрещающее иностранным компаниям предъявлять претензии к ней вне территории США и Великобритании. Этот шаг рассматривался как попытка заблокировать действия российских СМИ в других странах.

Однако в конце сентября 2025 года Google отказалась от требований в американских судах. 29 сентября Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании, признав, что у компании не было оснований для обращения с подобным запретом.

Международное значение

Решение южноафриканского суда может создать прецедент: впервые российский судебный акт против крупной американской корпорации получил признание в иностранной юрисдикции. Это открывает конкурсному управляющему путь к аресту активов Google в других странах, где также поданы аналогичные иски.

Юристы отмечают, что успех в ЮАР укрепляет позицию конкурсного управляющего в переговорах и повышает шансы на взыскание средств в других регионах, включая Азию и Восточную Европу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: перевод средств за границу после вынесения судебного решения.
    Последствие: признание операции "вредоносной" и обязанность вернуть деньги в конкурсную массу.
    Альтернатива: исполнять судебные акты, чтобы избежать международных арестов активов.

  2. Ошибка: попытка заблокировать иски в иностранных судах.
    Последствие: рост юридических рисков и репутационных потерь.
    Альтернатива: заключить мировое соглашение до начала трансграничных процессов.

  3. Ошибка: непрозрачность отчётности в публичных компаниях.
    Последствие: риск жалоб в регуляторы (SEC, Nasdaq).
    Альтернатива: своевременно раскрывать данные о судебных спорах и рисках.

Что говорят юристы

Эксперты отмечают, что решение в ЮАР совпало с волной юридических претензий против Google в разных странах. Конкурсный управляющий, представляющий интересы ООО "Гугл", ведёт многоуровневую кампанию по взысканию средств и блокировке активов материнской компании Alphabet.

По словам Артура Зурабяна, это не только юридическая, но и стратегическая борьба - Google стремится не допустить включения зарубежных судебных дел в отчётность Alphabet, чтобы избежать репутационных и рыночных последствий.

Расследование и претензии в США

В декабре 2024 года НКО "Фонд православного телевидения", владеющий телеканалом "Спас", направила жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Организация обвинила Alphabet в неисполнении обязательств по раскрытию информации о судебных рисках и несоответствии требованиям Nasdaq.

По мнению юристов фонда, материнская компания Google нарушила правила публичной отчётности, скрыв потенциальные убытки, связанные с делами о блокировке российских медиа и их исками в других странах.

Плюсы и минусы решения для сторон

Сторона Плюсы Минусы
ООО "Гугл" (Россия) Подтверждение статуса конкурсного управляющего; возможность взыскания активов за рубежом Долгий процесс признания решений в каждой юрисдикции
Google / Alphabet Урегулирование в США снимает часть рисков Потенциальная потеря активов и репутационные издержки
Российские СМИ Прецедент для защиты своих прав за рубежом Вероятность юридического сопротивления со стороны корпорации

FAQ

Что именно решил Верховный суд ЮАР?
Он признал и утвердил исполнение решения московского арбитража, наложив арест на активы Google International LLC в стране.

Почему спор возник?
Из-за перевода 10 млрд рублей из российского подразделения Google за границу после судебного решения по делу YouTube-канала "Царьград-медиа".

Какое значение имеет это решение?
Это первый случай, когда иностранный суд исполняет российский акт в отношении Google, открывая путь к международному взысканию.

Что делает конкурсный управляющий?
Он добивается возврата активов в конкурсную массу и координирует аналогичные процессы в других странах.

Как отреагировал Google?
Компания отказалась от части требований в США и ведёт переговоры по урегулированию в других юрисдикциях.

Исторический контекст

Спор между Google и российскими СМИ начался после блокировки YouTube-каналов RT, "Спас" и "Царьград". Российские суды признали блокировку незаконной и обязали Google восстановить доступ. Компания не выполнила предписание, что привело к начислению крупных штрафов и в итоге — к банкротству российского подразделения.

Решение южноафриканского суда стало очередной вехой в этом конфликте, который теперь приобрёл международный масштаб.

3 интересных факта

  1. Южно-Африканская Республика стала первой страной, где российское решение по Google признано действительным.

  2. Процедура ареста активов включает не только банковские счета, но и оборудование дата-центров.

  3. Аналогичные заявления о признании решений поданы в судах Турции, Венгрии и Испании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

TP-Link протестировала ключевые технологии Wi-Fi 8 и подтвердила готовность стандарта вчера в 16:53
Скорость, от которой плавится воздух: TP-Link представила технологию, способную похоронить кабельный интернет

TP-Link представила прототип Wi-Fi 8 — нового поколения беспроводных сетей, которое обещает стабильность, минимальные задержки и скорость до 23 Гбит/с.

Читать полностью » Президент OpenAI заявил, что общий искусственный интеллект появится к 2028 году вчера в 15:16
Машины вот-вот начнут думать по-настоящему: Брокман дал человечеству три года

Президент OpenAI Грег Брокман заявил, что человечество может достичь уровня AGI уже к 2028 году. Почему он считает, что это не цель, а путь — и что мешает ускорить прогресс?

Читать полностью » Учёные Фуданьского университета создали чип с памятью толщиной в один атом вчера в 14:26
Кремниевым гигантам пора бояться: новый чип из Шанхая может обрушить рынок электроники

Китайские учёные создали чип с памятью толщиной в один атом. Эта разработка может стать началом новой эры в микроэлектронике, где границы миниатюризации исчезают.

Читать полностью » ЦБ России введёт лимит на количество банковских карт с декабря 2025 года вчера в 13:17
Больше 5 карт в одном банке? Грядут блокировки, а вы даже не догадывались

Россиянам установят лимит на количество банковских карт — не более пяти в одном банке и двадцати в сумме. Зачем вводят новые правила и как они повлияют на клиентов?

Читать полностью » Библиотека Кембриджа запустила проект Future Nostalgia по сохранению старых дискет вчера в 12:18
Флоппи-диск, которого боялся сам Google: что восстанавливают в тишине кембриджских архивов

Кембриджская библиотека спасает архивы с дискет, включая файлы Стивена Хокинга. Как инженеры читают данные, которые больше никто не может открыть?

Читать полностью » МГУ откроет факультет искусственного интеллекта в 2026 году вчера в 11:09
Гарвард в шоке: МГУ запускает факультет, который охотится за мозгами будущего

МГУ открывает новый факультет искусственного интеллекта — проект, который объединит науку, технологии и образование. Что ждёт будущих студентов?

Читать полностью » Xiaomi сворачивает линейки Mix Flip и Civi, сосредоточившись на флагманах и AI-устройствах вчера в 10:17
Складки не спасли: Xiaomi тихо отменила конкурента Galaxy Z Flip

Xiaomi неожиданно заморозила разработку смартфонов Mix Flip и Civi. Почему компания пересматривает стратегию и какие устройства займут их место?

Читать полностью » Принц Гарри обвинил технологические корпорации в эксплуатации детей ради прибыли вчера в 9:17
Алгоритмы против детства: принц Гарри обвинил соцсети в эксплуатации детей

На благотворительном вечере в Нью-Йорке принц Гарри и Меган Маркл призвали мир защитить детей от давления социальных сетей. Что именно они предложили?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Apple переименовала стриминговый сервис Apple TV+ в Apple TV
Авто и мото
Пары лакокрасочных материалов вызывают у автомаляров болезни дыхательных путей
Еда
Холодец без желатина готовится без длительной обработки и жирного слоя сверху
Спорт и фитнес
Hot feet, выпады и отжимания: программа круговой тренировки по схеме 40/20
Еда
Курица с апельсинами в духовке получается сочной и аппетитной
Садоводство
Садоводы Прикамья проводят осеннее опрыскивание груш после листопада
Наука
Журнал American Naturalist сообщил об открытии нового механизма симбиоза насекомых и растений
Авто и мото
Sinomach Auto сообщила о начале обновления Li Auto с русским интерфейсом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet