Google тихо похоронила Privacy Sandbox: что это значит для рекламы и наших данных

Компания Google официально подтвердила прекращение работы над инициативой Privacy Sandbox, запущенной в 2019 году. Проект изначально задумывался как масштабная попытка переосмыслить цифровую рекламу в эпоху конфиденциальности: заменить сторонние cookie безопасными альтернативами и при этом сохранить возможности для бизнеса. Однако спустя шесть лет корпорация решила свернуть бренд Sandbox и вывести из эксплуатации десять его ключевых компонентов.

Об этом сообщает издание Adweek со ссылкой на официальное заявление Google.

"Несмотря на прекращение работы над Privacy Sandbox, мы продолжим улучшать защиту личных данных в Chrome, Android и интернете в целом. Наша цель — создать устойчивую веб-экосистему", — заявили в компании.

Почему Google закрывает Privacy Sandbox

По словам представителей корпорации, решение было принято после анализа отзывов со стороны индустрии и оценки низкого уровня внедрения предложенных инструментов. Многие участники рынка сочли предложенные API слишком сложными и не всегда совместимыми с существующими рекламными системами.

Закрытие Sandbox также совпало с недавним пересмотром стратегии Google по отказу от сторонних cookie. После нескольких лет тестов и переносов компания в июле 2025 года официально отказалась от идеи поэтапного удаления cookie-файлов из Chrome. Вместо этого Google решила сосредоточиться на усовершенствовании существующих механизмов приватности, сохранив привычные инструменты для рекламодателей.

В этом контексте отказ от Privacy Sandbox стал логическим продолжением новой политики.

Какие технологии прекращают работу

Google опубликовала список из десяти технологий, которые будут выведены из эксплуатации в ближайшие месяцы:

Attribution Reporting API - инструмент для измерения эффективности рекламы без отслеживания пользователей. IP Protection - механизм для скрытия IP-адресов от сайтов и рекламных сетей. On-Device Personalization - технология локальной персонализации рекламы. Private Aggregation - система агрегирования данных без индивидуальной идентификации. Protected Audience API (ранее FLEDGE) — альтернатива cookie для ремаркетинга. Protected App Signals - API для безопасной передачи данных приложений. Related Website Sets - инструмент для объединения связанных доменов. SelectURL - механизм выбора доверенных URL-источников. SDK Runtime - система изоляции SDK в Android для защиты данных. Topics API - механизм таргетинга на основе интересов пользователя, один из самых известных компонентов Sandbox.

Эти инструменты предполагали создание нового рекламного ландшафта, где компании могли бы проводить таргетинг и аналитику без нарушения приватности пользователей. Однако ни один из них не получил массового распространения.

Что Google сохранит

Несмотря на ликвидацию бренда, Google оставит ряд решений, доказавших свою эффективность и востребованность:

Технология Назначение Статус CHIPS (Cookies Having Independent Partitioned State) Изолирует cookie по доменам, предотвращая перекрёстное отслеживание. Сохраняется и развивается FedCM (Federated Credential Management API) Позволяет безопасно входить на сайты через внешние сервисы без передачи лишних данных. Активно внедряется Private State Tokens Используются для аутентификации и борьбы с мошенничеством без идентификации пользователя. Становятся частью ядра Chrome

Именно эти технологии, по мнению Google, обеспечивают баланс между удобством пользователей и потребностями бизнеса.

Контекст: почему Sandbox не прижился

Privacy Sandbox изначально задумывался как компромисс между рекламной индустрией и растущими требованиями конфиденциальности. Однако разработчики и маркетологи встретили инициативу настороженно.

• Рекламные платформы жаловались на снижение прозрачности метрик и сложности интеграции.

• Браузеры-конкуренты, такие как Firefox и Safari, продвигали более строгие методы блокировки трекинга.

• Регуляторы ЕС и Великобритании выражали опасения, что Google использует Sandbox для усиления своего доминирования на рынке цифровой рекламы.

В результате компания оказалась в положении, где ни одна из сторон не была полностью удовлетворена, а внедрение шло крайне медленно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: попытка заменить экосистему цифровой рекламы единой структурой от Google.

• Последствие: недоверие со стороны конкурентов и регуляторов, слабая адаптация.

• Альтернатива: открытые API и децентрализованные стандарты приватности, создаваемые совместно с W3C и независимыми компаниями.

• Ошибка: сложность интеграции для разработчиков.

• Последствие: низкий уровень тестирования и ограниченное использование.

• Альтернатива: модульный подход с сохранением обратной совместимости для рекламных сетей и аналитических платформ.

А что если отказ от Sandbox — это не конец, а рестарт?

По мнению аналитиков AdExchanger и TechCrunch, закрытие Sandbox не означает отказа Google от идеи приватной рекламы. Напротив, корпорация может реорганизовать направление, интегрировав наработки Sandbox в более гибкие сервисы на уровне Chrome и Android.

Кроме того, Google активно развивает AI-инструменты для контекстного таргетинга, где реклама подбирается не по истории пользователя, а по содержанию страницы и намерению в момент поиска.

Это может стать естественной заменой принципов Sandbox — более точной и менее зависимой от идентификаторов.

Плюсы и минусы решения

Плюсы Минусы Упрощение стратегии конфиденциальности Потеря многолетних наработок Sandbox Повышение прозрачности и доверия индустрии Отказ от инноваций, поддержанных регуляторами Сохранение ключевых полезных API Замедление прогресса в области приватной рекламы Возможность интеграции с AI-технологиями Ослабление лидерства Chrome в сфере приватности

FAQ

Почему Google закрыл Privacy Sandbox?

Из-за низкого уровня внедрения, неоднозначной реакции рынка и изменения стратегии по отказу от сторонних cookie.

Что будет с браузером Chrome?

Google продолжит развивать приватные API, включая CHIPS, FedCM и Private State Tokens.

Когда прекратится поддержка Sandbox API?

В течение ближайших месяцев после переходного периода для разработчиков.

Значит ли это, что Google отказывается от приватности?

Нет. Компания планирует улучшать защиту данных в рамках существующих экосистем Chrome и Android без отдельного бренда.

Как это повлияет на рекламу?

Маркетологи смогут использовать новые инструменты идентификации и контекстного анализа вместо устаревших cookie.

Мифы и правда

Миф: закрытие Sandbox означает конец приватной рекламы.

Правда: Google просто переходит к новому подходу, сосредоточенному на AI и контекстных данных.

Миф: теперь Chrome снова будет собирать пользовательские данные.

Правда: механизмы приватности останутся встроенными в браузер.

Миф: все технологии Sandbox исчезнут.

Правда: часть инструментов, включая CHIPS и FedCM, продолжит существовать.

Исторический контекст

Инициатива Privacy Sandbox была запущена в 2019 году как ответ на растущие требования конфиденциальности и запрет трекинга в Safari и Firefox. Google хотел предложить отрасли альтернативу cookie, которая позволила бы сохранять рекламные доходы, не нарушая приватность пользователей.

Однако спустя шесть лет стало ясно, что идея единой платформы приватности не смогла найти баланса между интересами рекламодателей, разработчиков и регуляторов. Теперь Google переходит к более распределённой и прагматичной стратегии.

3 интересных факта

• Кодовая база Sandbox включала более 60 отдельных API, но лишь три из них стали реально использоваться.

• Тематика Privacy Sandbox обсуждалась в более чем 200 заседаниях консорциума W3C.

• Topics API был протестирован менее чем на 1% аудитории Chrome — это стало одной из причин его закрытия.