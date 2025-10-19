Песочница рассыпалась в пыль: почему Google сама закопала свою революцию приватности

Когда корпорации уровня Google пересматривают свои стратегические приоритеты, это всегда вызывает интерес. После шести лет активной разработки компания решила свернуть проект Privacy Sandbox, который должен был стать основой "новой эры конфиденциального интернета".

Почему Google отказалась от Privacy Sandbox

Инициатива стартовала в 2019 году и позиционировалась как компромисс между безопасностью пользователей и интересами рекламного рынка. Предполагалось, что новые технологии позволят отказаться от сторонних cookie и при этом сохранить возможности для таргетинга рекламы.

Однако спустя годы экспериментов стало очевидно, что бизнес-сообщество не готово к таким переменам. По данным Adweek, компания официально подтвердила прекращение работы над Sandbox и объявила список из десяти технологий, которые будут выведены из эксплуатации.

Среди них оказались Attribution Reporting API, IP Protection, On-Device Personalization, Protected Audience API, Protected App Signals, Private Aggregation, Related Website Sets, SelectURL, SDK Runtime и Topics, который был связан с рекламой по интересам.

Что послужило поводом для закрытия

По словам представителей компании, решение принято после анализа отзывов индустрии. Многие рекламодатели не спешили внедрять инструменты Privacy Sandbox, а сами пользователи не замечали реальных улучшений в защите данных.

"Мы продолжим развивать технологии, создающие устойчивую веб-экосистему", — заявили в пресс-службе Google.

То есть сам бренд "Privacy Sandbox" уходит, но идея повышения приватности не исчезает. Теперь фокус Google смещается на точечные решения внутри Chrome, Android и других сервисов компании.

Что останется работать

Несмотря на закрытие бренда, корпорация сохранит ряд технологий, которые успели доказать свою полезность. В частности, Cookies Having Independent Partitioned State (CHIPS) - инструмент, позволяющий изолировать данные cookie для каждого сайта и предотвращать слежку между доменами.

Также продолжит развиваться Federated Credential Management API (FedCM), обеспечивающий безопасный вход без передачи избыточных персональных данных. А Private State Tokens будет использоваться для проверки подлинности пользователей и борьбы с мошенничеством.

Сравнение: что давал Privacy Sandbox и что останется после него

Элемент Назначение Статус Topics API Рекламный таргетинг по интересам Закрыт Protected Audience API Альтернатива cookie для рекламы Закрыт CHIPS Изоляция cookie по сайтам Сохранён FedCM Безопасная авторизация Сохранён Private State Tokens Проверка достоверности действий Сохранён

Связь с отказом от удаления cookie

Важный контекст: Google недавно отказалась от плана полностью убрать сторонние cookie из браузера Chrome. Ранее компания несколько раз переносила сроки, но теперь окончательно решила сохранить существующий механизм. Это сделало закрытие Privacy Sandbox вполне логичным шагом.

Теперь разработчики не будут вынуждены переходить на недоработанные инструменты, а рекламные платформы смогут адаптироваться к постепенным изменениям.

Советы: как компаниям действовать после закрытия Sandbox

Следить за обновлениями Chrome и Android. Google продолжит внедрять элементы приватности точечно, и их нужно отслеживать. Инвестировать в first-party данные. Без поддержки Sandbox бренды снова делают ставку на собственные пользовательские данные. Использовать FedCM для авторизации. Этот инструмент уже поддерживается в браузере и помогает снизить риски утечек. Тестировать Private State Tokens. Особенно актуально для платформ электронной коммерции и платёжных систем. Следить за инициативами W3C. Многие идеи Sandbox будут развиваться уже в рамках открытых веб-стандартов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бизнес полностью опирается на cookie и не строит свои базы данных.

Последствие: потеря точности аналитики при изменении браузерных политик.

Альтернатива: внедрение CRM и систем CDP для накопления собственных данных.

Ошибка: игнорировать обновления браузеров.

Последствие: реклама может показываться некорректно, а часть аудитории будет утеряна.

Альтернатива: регулярное тестирование трекинга и интеграций.

Ошибка: полагаться на устаревшие рекламные решения.

Последствие: рост стоимости лидов и снижение эффективности кампаний.

Альтернатива: переход на гибридные модели таргетинга и машинное обучение.

А что если проект возродится?

Google уже не раз сворачивала проекты, а потом возвращала их в обновлённом виде. Некоторые эксперты не исключают, что технологии Sandbox могут возродиться под другим брендом или в составе новых решений для бизнеса.

Скорее всего, корпорация продолжит тестировать подходы к приватности в Chrome и Android, но теперь без громких маркетинговых лозунгов.

Плюсы и минусы закрытия проекта

Плюсы Минусы Упрощение экосистемы инструментов Потеря инвестиций и времени Возможность переосмысления стратегии Уход некоторых разработчиков Снижение давления на рекламодателей Замедление внедрения приватных технологий Сохранение стабильности Chrome Менее прозрачные перспективы отрасли

Исторический контекст

Google не впервые пересматривает свои решения. Ранее компания уже закрывала проекты, связанные с инновациями и конфиденциальностью: Google Plus, Inbox by Gmail, Allo, Stadia. Каждый из них задумывался как прорыв, но не получил достаточного отклика. Privacy Sandbox пополнил этот список.

3 интересных факта

• Privacy Sandbox тестировался на более чем миллиарде устройств по всему миру.

• Инициатива получила поддержку некоторых европейских регуляторов, но не смогла пройти проверку практикой.

• Многие из её API останутся в открытом доступе, что позволит независимым разработчикам адаптировать их под свои задачи.

Мифы и правда

Миф: закрытие Privacy Sandbox означает отказ Google от защиты данных.

Правда: компания просто меняет формат работы, оставляя приватность ключевым направлением.

Миф: теперь реклама снова станет полностью отслеживаемой.

Правда: даже без Sandbox в Chrome и Android остаются инструменты защиты.

Миф: все технологии проекта будут удалены.

Правда: часть решений, включая CHIPS и FedCM, сохранена и развивается дальше.

FAQ

Что такое Privacy Sandbox?

Это набор технологий Google, призванных заменить сторонние cookie и обеспечить приватность пользователей при сохранении эффективности рекламы.

Почему проект закрыли?

Из-за низкой адаптации индустрией, сложности внедрения и пересмотра стратегии по отказу от cookie.

Что будет с пользователями Chrome и Android?

Их данные продолжат защищаться встроенными инструментами приватности, которые развиваются независимо от Sandbox.

Как бизнесу адаптироваться?

Инвестировать в собственные данные, внедрять новые API Google и следить за стандартами W3C.

Повлияет ли закрытие на рекламный рынок?

Да, но не катастрофически — рекламодатели просто вернутся к привычным форматам с постепенным внедрением новых технологий.