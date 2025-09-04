Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Офис Google
Офис Google
© Flickr by Anthony Quintano is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:27

Вышло сентябрьское обновление Google — смартфоны получили скрытую функцию безопасности

В сентябре Google добавила новые функции безопасности и резервного копирования в Play Services v25.34

Компания Google представила свежие "Заметки о выпуске системы", где рассказала о новых возможностях сервисов Play и Play Маркета, а также о доработках в обновлении системы Play. Обновления затронули не только смартфоны и планшеты на Android, но и Wear OS, Google/Android TV, Auto и даже ПК.

Что входит в "Систему Google"

Внутри пакета "Система Google" находится целый набор встроенных приложений, отвечающих за разные функции устройств. Среди них:

  • Сервисы Google Play Protect — защита и проверка приложений.
  • Android System Intelligence — интеллектуальные алгоритмы для улучшения работы системы.
  • Менеджер SIM-карт и Системный родительский контроль.
  • Google Play Store и Обновление системы Google Play.
  • Сервисы для дополненной реальности и Службы адаптивного подключения.
  • Android System WebView, Основные службы Android TV и многое другое.

Важно понимать: появление новой функции в журнале изменений ещё не гарантирует её немедленную доступность — иногда для полного запуска требуется несколько месяцев.

Google Play Services v25.34

Сентябрьское обновление принесло несколько заметных изменений:

  • Управление аккаунтами (Телефон)
  • Исправлены ошибки, мешавшие корректной работе служб, связанных с аккаунтами.
  • Подключение устройств (Телефон, Wear)
  • Появились новые инструменты для разработчиков Google и сторонних компаний, упрощающие процессы взаимодействия устройств с приложениями.
  • Безопасность (Телефон)
  • Добавлена функция резервного копирования и восстановления для защиты данных при краже устройства.
  • Google Кошелёк (Телефон, Wear)

Теперь транзакции можно подтвердить прикосновением, даже если смартфон оставался заблокированным дольше 30 секунд.

Google Play Маркет v47.8

Отдельно стоит отметить обновление магазина приложений. На смартфонах теперь фрагменты выдачи стали заметно точнее и релевантнее, что должно облегчить поиск нужных приложений.

Что это значит для пользователей

Главный акцент сделан на безопасности и удобстве: данные надёжнее защищены, взаимодействие устройств упрощено, а покупки через Google Wallet стали быстрее и практичнее. Разработчики же получили новые инструменты для интеграции своих сервисов с экосистемой Google.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женщины после инфаркта получают повышенный риск осложнений из-за бета-блокаторов вчера в 21:02

Бета-блокаторы: от героя инфаркта к врагу — почему женщины платят высокую цену за иллюзию защиты

Новое исследование REBOOT показало, что бета-блокаторы после инфаркта могут быть опасны для женщин с нормальной функцией сердца, увеличивая риск осложнений и смертности.

Читать полностью » Археологи обнаружили золотые украшения в гробницах Пэкче в Чоныпе вчера в 20:57

Как древние украшения Пэкче влияют на современную культуру Кореи

В Чоныпе обнаружена уникальная коллекция артефактов Пэкче — золотые украшения, керамика и железные изделия раскрывают тайны древнего королевства и его культурного центра.

Читать полностью » Археологи обнаружили скелет с признаками неандертальца и современного человека в Израиле вчера в 20:44

Тайна древнего ребёнка из Израиля: гибрид, изменивший историю человечества

Учёные нашли 140-тысячелетний скелет ребёнка в Израиле — доказательство древнего скрещивания неандертальцев с людьми. Это меняет историю эволюции и генетики.

Читать полностью » Солнечные вспышки из области 4197 представляют угрозу для Земли — ИКИ РАН вчера в 19:52

Как подготовиться к солнечной буре: что скрывает активная область 4197

Солнечная область 4197 на пике опасности: гигантские вспышки и буря на подходе. Учёные ИКИ РАН предупреждают — что ждёт Землю в ближайшие дни?

Читать полностью » Археологи нашли жадеитовые инкрустации в зубах детей майя вчера в 19:39

Камни во рту у детей: древняя традиция, о которой молчали тысячелетия

Исследователи обнаружили, что древние майя украшали зубы детей жадеитовыми инкрустациями, что меняет представления о возрастных традициях этой культуры.

Читать полностью » Учёные создали корм, который помогает пчёлам адаптироваться к изменению климата вчера в 18:46

Пчёлы под угрозой: корм, который может остановить катастрофу вымирания

Учёные из Оксфорда разработали уникальный корм с генетически модифицированными дрожжами, который поможет пчёлам справиться с нехваткой питательных веществ из-за климатических изменений.

Читать полностью » Археологи обнаружили захоронение воина VI века до н.э. в Красноярском крае вчера в 18:34

Захоронение, которое перевернёт представления о древней Сибири — и вы узнаете первыми

В Красноярском крае случайно найдено древнее захоронение воина VI века до н. э. Археологи раскрывают тайны артефактов, указывающих на высокий статус и возможное происхождение покойного.

Читать полностью » Археологи нашли 2300-летние останки жертвоприношений в храме Пуэмапе Перу вчера в 17:41

Без подарков в могилу: 2300-летние жертвы Перу, лишенные ритуального богатства

Во время раскопок в Перу нашли останки с признаками древних жертвоприношений. Что скрывают эти захоронения? Археология, жертвы, храм Пуэмапе.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Сочная и крепкая до весны: раскрываем секрет правильного хранения свёклы в золе – пошаговая инструкция
Красота и здоровье

Марият Мухина: дети чаще заражаются лишаем и педикулёзом после поездок в Азию
Спорт и фитнес

Эксперты: мышцы груди восстанавливаются за 48–60 часов после тренировки
Еда

Лаваш с творогом и зеленью: ингредиенты и шаги приготовления
Наука и технологии

ЕС увеличит число спутников на низкой орбите после инцидента с GPS у самолёта фон дер Ляйен
Авто и мото

Volvo прекратит выпуск универсала V90 и оставит в продаже только V60
Дом

Специалисты объяснили, как правильно поливать комнатные растения в сентябре и октябре
Питомцы

Длительное удерживание мочи у собак вызывает инфекции и камни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet