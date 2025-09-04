Вышло сентябрьское обновление Google — смартфоны получили скрытую функцию безопасности

Компания Google представила свежие "Заметки о выпуске системы", где рассказала о новых возможностях сервисов Play и Play Маркета, а также о доработках в обновлении системы Play. Обновления затронули не только смартфоны и планшеты на Android, но и Wear OS, Google/Android TV, Auto и даже ПК.

Что входит в "Систему Google"

Внутри пакета "Система Google" находится целый набор встроенных приложений, отвечающих за разные функции устройств. Среди них:

Сервисы Google Play Protect — защита и проверка приложений.

Android System Intelligence — интеллектуальные алгоритмы для улучшения работы системы.

Менеджер SIM-карт и Системный родительский контроль.

Google Play Store и Обновление системы Google Play.

Сервисы для дополненной реальности и Службы адаптивного подключения.

Android System WebView, Основные службы Android TV и многое другое.

Важно понимать: появление новой функции в журнале изменений ещё не гарантирует её немедленную доступность — иногда для полного запуска требуется несколько месяцев.

Google Play Services v25.34

Сентябрьское обновление принесло несколько заметных изменений:

Управление аккаунтами (Телефон)

Исправлены ошибки, мешавшие корректной работе служб, связанных с аккаунтами.

Подключение устройств (Телефон, Wear)

Появились новые инструменты для разработчиков Google и сторонних компаний, упрощающие процессы взаимодействия устройств с приложениями.

Безопасность (Телефон)

Добавлена функция резервного копирования и восстановления для защиты данных при краже устройства.

Google Кошелёк (Телефон, Wear)

Теперь транзакции можно подтвердить прикосновением, даже если смартфон оставался заблокированным дольше 30 секунд.

Google Play Маркет v47.8

Отдельно стоит отметить обновление магазина приложений. На смартфонах теперь фрагменты выдачи стали заметно точнее и релевантнее, что должно облегчить поиск нужных приложений.

Что это значит для пользователей

Главный акцент сделан на безопасности и удобстве: данные надёжнее защищены, взаимодействие устройств упрощено, а покупки через Google Wallet стали быстрее и практичнее. Разработчики же получили новые инструменты для интеграции своих сервисов с экосистемой Google.