Google Pixel
Google Pixel
© commons.wikimedia.org by SimonWaldherr is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:41

Шпион, ставший охранником: как смартфон Google получил доступ к тайнам Пентагона

Пентагон одобрил смартфоны Google Pixel 9 для использования в федеральных структурах США

Пентагон включил Google Pixel в список устройств, разрешённых для работы в федеральных структурах — от министерств до ведомств национальной безопасности. Этот шаг вызвал оживлённые обсуждения: компания Google одновременно участвует в громких антимонопольных процессах, но её техника получает высшие оценки по линии безопасности.

Почему именно Pixel

Министерство обороны США утвердило смартфоны Google Pixel после серии независимых испытаний. Эксперты оценивали устройства по десяткам критериев: устойчивость к взлому, уровень защиты прошивки, эффективность встроенного шифрования, а также способность работать в условиях повышенной нагрузки. По всем параметрам линейка Pixel 9 получила максимальные баллы, опередив конкурентов вроде Samsung и Zebra.

"Устройства Pixel создавались как готовые к выполнению подобных задач с самого начала. Мы проектировали их для работы в критически важных сценариях, включая разведывательные операции и охранную деятельность", — отметили в компании Google.

Ключевым преимуществом стал особый подход к защите данных. Google использует собственный чип безопасности Titan M2, который обеспечивает аппаратное шифрование и устойчивость к физическим атакам. Даже при потере устройства информация остаётся недоступной.

Как проверяли безопасность

Перед включением в федеральный реестр смартфоны прошли серию полевых тестов. Проверка шла в рамках государственных программ — от энергетики до транспорта. Например, в Агентстве по управлению энергетическими ресурсами армии США Pixel использовались на 500 объектах для цифровизации полевых отчётов. А в городской транспортной службе модели Pixel с искусственным интеллектом тестировали при инспекции метро: они распознавали дефекты путей с точностью 92%, практически как профессиональные инженеры.

Сравнение с конкурентами

Производитель Уровень защиты Аппаратное шифрование Проверенные ведомствами США
Google Pixel 9 Максимальный Titan M2 Министерство обороны, транспорт, энергетика
Samsung Knox Высокий Да Госдепартамент, NASA
Zebra TC серия Средний Да, частично Службы логистики и почты

Pixel стал первой серией смартфонов, которую Пентагон признал подходящей для задач разведки и охраны, где критична каждая миллисекунда задержки связи. Поддержка сетей 5G с минимальной латентностью даёт возможность обмениваться данными в реальном времени — без риска сбоев или утечки информации.

Интеграция и преимущества экосистемы Google

Полная совместимость с облачной инфраструктурой Google стала дополнительным плюсом. Для федеральных структур важна не только защита, но и возможность синхронизировать работу служб — от видеосвязи до аналитических приложений. Благодаря системам Android Enterprise и Google Workspace администраторам проще управлять устройствами, ограничивать доступ и мгновенно блокировать телефон при угрозе взлома.

Советы: как выбрать защищённый смартфон

  1. Проверьте наличие сертификации безопасности — например, Common Criteria или FIPS 140-2.

  2. Обратите внимание на тип чипа шифрования. Аппаратные решения вроде Titan или Knox Vault эффективнее программных.

  3. Выбирайте устройства с гарантированными обновлениями безопасности не менее 5 лет.

  4. Используйте корпоративные системы управления (MDM) для удалённой блокировки и контроля.

  5. Избегайте рутирования и установки приложений из непроверенных источников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отключение обновлений безопасности ради экономии батареи.
    Последствие: уязвимость к вирусам и эксплойтам.
    Альтернатива: настройка автообновлений и использование ночного режима установки.

Интересные факты

  1. Google Pixel стал первым смартфоном, сертифицированным для работы в закрытых сетях Министерства обороны США.

  2. В рамках тестов телефон успешно выдержал попытку взлома в условиях симуляции атаки с использованием квантового шифрования.

  3. Линия Pixel используется NASA для удалённого мониторинга оборудования на антарктических базах.

Мифы и правда о безопасности смартфонов

Миф 1: "Защищённые смартфоны не подслушиваются".
Правда: они лишь минимизируют риск несанкционированного доступа, но не исключают его полностью.

Миф 2: "Антивирус заменяет аппаратную защиту".
Правда: антивирус защищает только программный уровень, а аппаратные решения работают на глубине системы.

Миф 3: "Pixel безопасен, потому что принадлежит Google".
Правда: безопасность обеспечивается не брендом, а комплексом сертификаций и тестов, проведённых независимыми структурами.

FAQ

— Можно ли купить Pixel 9, сертифицированный Пентагоном, в обычном магазине?
Нет, такие устройства поставляются по специальным контрактам и имеют модифицированное программное обеспечение.

— Подходит ли обычный Pixel для бизнеса?
Да, но лучше активировать Android Enterprise и включить защиту Titan M2.

— Чем Pixel отличается от Samsung Knox?
Pixel делает ставку на собственный чип и облачную инфраструктуру, Knox — на многоуровневую защиту и корпоративное управление.

— Будет ли Google продолжать работать с военными структурами?
Судя по последним контрактам, да: компания расширяет направление корпоративных и государственных решений.

