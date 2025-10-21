Империя кода против армии клопов: как насекомые заставили Google нажать “pause”
Сотрудников нью-йоркского офиса Google временно перевели на удалённый формат работы — всё из-за внезапного нашествия постельных клопов. Как сообщили в отделе экологии, охраны здоровья и безопасности компании, специалисты по дезинсекции и специально обученная собака обнаружили "убедительные признаки присутствия насекомых". Об этом пишет издание Independent.
Почему офис закрыли
Проблема, по словам представителей компании, могла начаться с безобидных мягких игрушек, которыми украшены зоны отдыха в кампусе Google в районе Челси. Именно они, предположительно, стали переносчиками насекомых. Однако эта версия пока не получила официального подтверждения.
В письме сотрудникам руководство попросило временно воздержаться от посещения офиса до завершения обработки помещений. Несмотря на это, в понедельник некоторые работники всё же пришли на работу, не дождавшись результатов дезинсекции.
"Просим не появляться в офисе до окончания санитарных процедур", — говорится в сообщении внутренней службы Google.
Компания также провела профилактические проверки на других своих площадках в Нью-Йорке. Сотрудникам рекомендовали внимательно следить за состоянием кожи, а при появлении укусов или подозрении на клопов дома обращаться к профессиональным дезинсекторам.
Почему борьба с клопами так сложна
Постельные клопы — крайне живучие паразиты. Они легко переносят дезинсекцию, быстро адаптируются к химическим препаратам и могут долго выживать без пищи. Их яйца сохраняются даже после обработки помещения, из-за чего заражение нередко повторяется.
Эти насекомые часто путешествуют вместе с людьми — прячутся в одежде, чемоданах, рюкзаках и мягких вещах. Именно поэтому клопы легко могут "переехать" из офиса в дом и наоборот, распространяясь по всему городу.
Сравнение: как распространяются клопы и другие вредители
|Вредитель
|Основной источник
|Особенности заражения
|Сложность уничтожения
|Постельные клопы
|Тканевые поверхности, одежда, багаж
|Активны ночью, устойчивы к инсектицидам
|Очень высокая
|Тараканы
|Остатки пищи, мусор
|Любят тёплые и влажные места
|Средняя
|Моль
|Одежда, ковры, шерстяные изделия
|Поражает натуральные ткани
|Средняя
|Муравьи
|Продукты питания
|Быстро образуют колонии
|Средняя
|Блохи
|Домашние животные
|Передаются через шерсть
|Высокая
Как действовать при подозрении на клопов: пошаговый план
-
Проверить жильё или офис. Осмотрите матрасы, мягкую мебель, швы диванов и подушки — именно там чаще всего прячутся клопы.
-
Стирать всё при высокой температуре. Постельное бельё, одежду и игрушки необходимо обработать в горячей воде не менее 60 °C.
-
Использовать парогенератор. Горячий пар эффективно уничтожает насекомых и их яйца.
-
Обратиться к профессионалам. Дезинсекторы применяют комплексные средства — термическую обработку и сертифицированные препараты.
-
Провести профилактику. После чистки стоит использовать чехлы-барьеры на матрасы и следить за чистотой вещей, особенно при возвращении из поездок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пытаться избавиться от клопов бытовыми аэрозолями.
Последствие: насекомые адаптируются, заражение возвращается.
Альтернатива: вызвать службу дезинсекции, использующую профессиональные препараты (например, на основе пиретроидов).
-
Ошибка: выбрасывать заражённую мебель без упаковки.
Последствие: паразиты распространяются на улицу и соседние помещения.
Альтернатива: обернуть мебель полиэтиленом перед выносом или обработать её термически.
-
Ошибка: не проверять чемоданы после поездок.
Последствие: клопы переселяются в дом.
Альтернатива: осматривать багаж, стирать одежду и чистить сумки после путешествий.
А что если клопы всё же появились?
Если после обработки вы вновь заметили укусы, не стоит паниковать. Клопы могли остаться в щелях или в плинтусах. Повторная профессиональная дезинсекция почти всегда решает проблему. Главное — действовать быстро и не пытаться бороться своими силами.
Часто задаваемые вопросы
Как понять, что в офисе завелись клопы?
Обратите внимание на мелкие укусы в виде дорожек, красные точки на коже и тёмные пятна на постели или мебели — это следы жизнедеятельности насекомых.
Сколько стоит профессиональная обработка?
Цена дезинсекции в Нью-Йорке колеблется от 300 до 800 долларов за помещение, в зависимости от его площади и выбранного метода.
Можно ли принести клопов домой с работы?
Да, особенно если в офисе есть тканевые кресла или диваны. Чтобы снизить риск, храните одежду в герметичных пакетах и не ставьте сумки на пол.
Мифы и правда
-
Миф: клопы заводятся только в грязных помещениях.
Правда: им всё равно на чистоту — им нужны только источники крови и укромные места.
-
Миф: один раз обработать — и проблема решена.
Правда: часто требуется повторная процедура, чтобы уничтожить вылупившиеся личинки.
-
Миф: укусы клопов опасны для здоровья.
Правда: сами укусы не переносят болезни, но могут вызывать аллергию и стресс.
Интересные факты
• Клопы могут обходиться без пищи до 6 месяцев.
• Самка откладывает до 500 яиц за жизнь.
• Эти насекомые предпочитают температуру около 25 °C — поэтому чаще появляются осенью и весной.
Исторический контекст
Подобный случай уже происходил в 2010 году, когда клопов обнаружили в другом здании Google на Девятом авеню. Тогда также пришлось временно закрыть офис и провести масштабную санитарную обработку.
