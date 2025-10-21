Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:13

Империя кода против армии клопов: как насекомые заставили Google нажать “pause”

Google временно закрыл офис в Нью-Йорке из-за нашествия клопов

Сотрудников нью-йоркского офиса Google временно перевели на удалённый формат работы — всё из-за внезапного нашествия постельных клопов. Как сообщили в отделе экологии, охраны здоровья и безопасности компании, специалисты по дезинсекции и специально обученная собака обнаружили "убедительные признаки присутствия насекомых". Об этом пишет издание Independent.

Почему офис закрыли

Проблема, по словам представителей компании, могла начаться с безобидных мягких игрушек, которыми украшены зоны отдыха в кампусе Google в районе Челси. Именно они, предположительно, стали переносчиками насекомых. Однако эта версия пока не получила официального подтверждения.

В письме сотрудникам руководство попросило временно воздержаться от посещения офиса до завершения обработки помещений. Несмотря на это, в понедельник некоторые работники всё же пришли на работу, не дождавшись результатов дезинсекции.

"Просим не появляться в офисе до окончания санитарных процедур", — говорится в сообщении внутренней службы Google.

Компания также провела профилактические проверки на других своих площадках в Нью-Йорке. Сотрудникам рекомендовали внимательно следить за состоянием кожи, а при появлении укусов или подозрении на клопов дома обращаться к профессиональным дезинсекторам.

Почему борьба с клопами так сложна

Постельные клопы — крайне живучие паразиты. Они легко переносят дезинсекцию, быстро адаптируются к химическим препаратам и могут долго выживать без пищи. Их яйца сохраняются даже после обработки помещения, из-за чего заражение нередко повторяется.

Эти насекомые часто путешествуют вместе с людьми — прячутся в одежде, чемоданах, рюкзаках и мягких вещах. Именно поэтому клопы легко могут "переехать" из офиса в дом и наоборот, распространяясь по всему городу.

Сравнение: как распространяются клопы и другие вредители

Вредитель Основной источник Особенности заражения Сложность уничтожения
Постельные клопы Тканевые поверхности, одежда, багаж Активны ночью, устойчивы к инсектицидам Очень высокая
Тараканы Остатки пищи, мусор Любят тёплые и влажные места Средняя
Моль Одежда, ковры, шерстяные изделия Поражает натуральные ткани Средняя
Муравьи Продукты питания Быстро образуют колонии Средняя
Блохи Домашние животные Передаются через шерсть Высокая

Как действовать при подозрении на клопов: пошаговый план

  1. Проверить жильё или офис. Осмотрите матрасы, мягкую мебель, швы диванов и подушки — именно там чаще всего прячутся клопы.

  2. Стирать всё при высокой температуре. Постельное бельё, одежду и игрушки необходимо обработать в горячей воде не менее 60 °C.

  3. Использовать парогенератор. Горячий пар эффективно уничтожает насекомых и их яйца.

  4. Обратиться к профессионалам. Дезинсекторы применяют комплексные средства — термическую обработку и сертифицированные препараты.

  5. Провести профилактику. После чистки стоит использовать чехлы-барьеры на матрасы и следить за чистотой вещей, особенно при возвращении из поездок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться избавиться от клопов бытовыми аэрозолями.
    Последствие: насекомые адаптируются, заражение возвращается.
    Альтернатива: вызвать службу дезинсекции, использующую профессиональные препараты (например, на основе пиретроидов).

  • Ошибка: выбрасывать заражённую мебель без упаковки.
    Последствие: паразиты распространяются на улицу и соседние помещения.
    Альтернатива: обернуть мебель полиэтиленом перед выносом или обработать её термически.

  • Ошибка: не проверять чемоданы после поездок.
    Последствие: клопы переселяются в дом.
    Альтернатива: осматривать багаж, стирать одежду и чистить сумки после путешествий.

А что если клопы всё же появились?

Если после обработки вы вновь заметили укусы, не стоит паниковать. Клопы могли остаться в щелях или в плинтусах. Повторная профессиональная дезинсекция почти всегда решает проблему. Главное — действовать быстро и не пытаться бороться своими силами.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что в офисе завелись клопы?
Обратите внимание на мелкие укусы в виде дорожек, красные точки на коже и тёмные пятна на постели или мебели — это следы жизнедеятельности насекомых.

Сколько стоит профессиональная обработка?
Цена дезинсекции в Нью-Йорке колеблется от 300 до 800 долларов за помещение, в зависимости от его площади и выбранного метода.

Можно ли принести клопов домой с работы?
Да, особенно если в офисе есть тканевые кресла или диваны. Чтобы снизить риск, храните одежду в герметичных пакетах и не ставьте сумки на пол.

Мифы и правда

  • Миф: клопы заводятся только в грязных помещениях.
    Правда: им всё равно на чистоту — им нужны только источники крови и укромные места.

  • Миф: один раз обработать — и проблема решена.
    Правда: часто требуется повторная процедура, чтобы уничтожить вылупившиеся личинки.

  • Миф: укусы клопов опасны для здоровья.
    Правда: сами укусы не переносят болезни, но могут вызывать аллергию и стресс.

Интересные факты

• Клопы могут обходиться без пищи до 6 месяцев.
• Самка откладывает до 500 яиц за жизнь.
• Эти насекомые предпочитают температуру около 25 °C — поэтому чаще появляются осенью и весной.

Исторический контекст

Подобный случай уже происходил в 2010 году, когда клопов обнаружили в другом здании Google на Девятом авеню. Тогда также пришлось временно закрыть офис и провести масштабную санитарную обработку.

