QR-код против обмана: Google научила телефон распознавать фальшивых собеседников

Компания Google представила ряд обновлений, направленных на борьбу с мошенничеством и усиление защиты личных данных пользователей Android. Теперь сервис "Сообщения" (Google Messages) не только предупреждает о подозрительных ссылках, но и помогает проверять подлинность контактов, а также восстанавливать доступ к аккаунту в случае его потери.

"Сообщения" научились блокировать мошеннические ссылки

Одним из ключевых нововведений стал механизм автоматической блокировки переходов по потенциально опасным ссылкам. Если система заподозрит, что сообщение может быть связано с фишингом, поддельными сайтами или финансовыми схемами, пользователь получит предупреждение, а переход будет временно заблокирован.

Этот инструмент основан на алгоритмах анализа поведения и репутации доменов. Он помогает пользователям распознавать мошеннические атаки на ранней стадии, предотвращая попадание на фишинговые страницы и загрузку вредоносных файлов.

Key Verifier: проверка доверенных контактов через QR-код

Главное обновление в безопасности Android — интеграция системной службы Key Verifier в "Сообщения". Это инструмент для проверки открытых ключей, используемых в сквозном шифровании.

"Key Verifier создан, чтобы помочь людям убедиться, что они действительно общаются с тем, за кого собеседник себя выдаёт", — отмечают в Google.

Суть функции проста: пользователи могут отсканировать QR-код доверенного контакта, чтобы подтвердить подлинность ключа шифрования. Это позволяет убедиться, что переписка действительно защищена, а не перехватывается третьими лицами.

Чтобы воспользоваться инструментом, нужно:

Открыть чат с нужным человеком. Нажать на его имя в верхней части экрана. Перейти в раздел "Подробности" → "Проверка ключей". Следовать инструкциям и отсканировать QR-код.

Функция доступна для всех пользователей Android 10 и выше и работает как на смартфонах, так и на планшетах.

Игра "Be Scam Ready": защита через обучение

Чтобы повысить цифровую грамотность, Google представила обучающую игру Be Scam Ready, основанную на психологической теории "вакцинации". В игре пользователи сталкиваются с реалистичными сценариями мошенничества — поддельными письмами, сообщениями и звонками — и должны принять решение, как поступить в каждой ситуации.

Такой формат помогает не просто запомнить правила безопасности, а научиться интуитивно распознавать опасные сигналы. Google утверждает, что игровой подход значительно повышает устойчивость к обману.

Новые инструменты восстановления аккаунта

Компания также расширила возможности восстановления учётной записи Google. Теперь пользователи Android могут назначать доверенные контакты - друзей или родственников, которые помогут подтвердить личность в случае блокировки или кражи аккаунта.

Кроме того, добавлена функция "Вход по номеру мобильного телефона". Она автоматически определяет учётную запись Google, связанную с номером, и позволяет войти без ввода пароля.

Процесс выглядит так:

пользователь вводит номер телефона;

система определяет привязанные аккаунты;

доступ восстанавливается после ввода кода блокировки экрана с предыдущего устройства.

Это особенно полезно при потере или поломке смартфона - вход осуществляется безопасно, без необходимости помнить длинные пароли.

"Функция не требует знания пароля и постепенно станет доступна пользователям Android по всему миру", — уточнили в Google.

Как работают обновления безопасности

Функция Назначение Доступность Блокировка подозрительных ссылок Предупреждение о мошенничестве и защита от фишинга Все устройства с Google Messages Key Verifier Проверка подлинности контактов через QR-код Android 10 и выше Be Scam Ready Обучение цифровой безопасности в игровой форме Онлайн, бесплатно Контакты для восстановления Помощь доверенных лиц при потере доступа Все аккаунты Google Вход по номеру телефона Восстановление учётной записи без пароля Постепенно внедряется глобально

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: переход по сомнительным ссылкам или переписка с поддельными аккаунтами.

Последствие: утечка данных, взлом учётной записи, потеря денег.

Альтернатива: использование Key Verifier, функции блокировки ссылок и обучение в Be Scam Ready.

А что если аккаунт всё же взломали?

Если злоумышленники получили доступ к аккаунту, пользователи могут воспользоваться контактами для восстановления или входом по номеру телефона. В крайнем случае доступ можно вернуть через страницу восстановления Google.

Главное — действовать быстро: чем раньше отправлен запрос, тем выше шанс восстановить данные и заблокировать сторонний доступ.

Плюсы и минусы новых функций

Плюсы Минусы Повышенная защита от фишинга и подделок Постепенное внедрение функций Удобное восстановление доступа без пароля Требуется Android 10+ Контроль подлинности контактов Некоторые функции доступны не во всех странах Повышение цифровой грамотности через игру Нужна регистрация Google-аккаунта

3 интересных факта

Система Key Verifier впервые появилась в Android в 2024 году как часть пакета безопасности Google Play Protect, а теперь интегрирована напрямую в "Сообщения". Теория "вакцинации" в психологии, на которой основана игра Be Scam Ready, предполагает, что знакомство с "ослабленными" примерами обмана помогает человеку распознавать настоящие угрозы. По данным Google, около 70% фишинговых атак в Android начинается с SMS или мессенджеров.

FAQ

— Как включить проверку ключей?

Откройте чат, нажмите на имя контакта → "Подробности" → "Проверка ключей" и отсканируйте QR-код собеседника.

— Что делать, если ссылка помечена как опасная?

Не переходите по ней — система автоматически блокирует подозрительные домены.

— Доступна ли функция входа по номеру телефона на всех устройствах?

Пока нет. Она внедряется поэтапно и будет активна для всех пользователей Android в течение ближайших месяцев.

— Можно ли отключить Key Verifier?

Нет, это системная функция безопасности Android, работающая в фоновом режиме.

— Игра Be Scam Ready бесплатная?

Да, доступ к ней открыт для всех пользователей, и данные не собираются.

Мифы и правда

• Миф: новые функции замедляют работу смартфона.

Правда: все инструменты оптимизированы и работают в фоновом режиме без нагрузки.

• Миф: Key Verifier позволяет Google читать переписку.

Правда: система лишь сверяет ключи шифрования, не имея доступа к содержимому сообщений.

• Миф: функция входа по номеру телефона заменяет пароль.

Правда: это способ восстановления, а не постоянный метод входа.