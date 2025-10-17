QR-код против обмана: Google научила телефон распознавать фальшивых собеседников
Компания Google представила ряд обновлений, направленных на борьбу с мошенничеством и усиление защиты личных данных пользователей Android. Теперь сервис "Сообщения" (Google Messages) не только предупреждает о подозрительных ссылках, но и помогает проверять подлинность контактов, а также восстанавливать доступ к аккаунту в случае его потери.
"Сообщения" научились блокировать мошеннические ссылки
Одним из ключевых нововведений стал механизм автоматической блокировки переходов по потенциально опасным ссылкам. Если система заподозрит, что сообщение может быть связано с фишингом, поддельными сайтами или финансовыми схемами, пользователь получит предупреждение, а переход будет временно заблокирован.
Этот инструмент основан на алгоритмах анализа поведения и репутации доменов. Он помогает пользователям распознавать мошеннические атаки на ранней стадии, предотвращая попадание на фишинговые страницы и загрузку вредоносных файлов.
Key Verifier: проверка доверенных контактов через QR-код
Главное обновление в безопасности Android — интеграция системной службы Key Verifier в "Сообщения". Это инструмент для проверки открытых ключей, используемых в сквозном шифровании.
"Key Verifier создан, чтобы помочь людям убедиться, что они действительно общаются с тем, за кого собеседник себя выдаёт", — отмечают в Google.
Суть функции проста: пользователи могут отсканировать QR-код доверенного контакта, чтобы подтвердить подлинность ключа шифрования. Это позволяет убедиться, что переписка действительно защищена, а не перехватывается третьими лицами.
Чтобы воспользоваться инструментом, нужно:
-
Открыть чат с нужным человеком.
-
Нажать на его имя в верхней части экрана.
-
Перейти в раздел "Подробности" → "Проверка ключей".
-
Следовать инструкциям и отсканировать QR-код.
Функция доступна для всех пользователей Android 10 и выше и работает как на смартфонах, так и на планшетах.
Игра "Be Scam Ready": защита через обучение
Чтобы повысить цифровую грамотность, Google представила обучающую игру Be Scam Ready, основанную на психологической теории "вакцинации". В игре пользователи сталкиваются с реалистичными сценариями мошенничества — поддельными письмами, сообщениями и звонками — и должны принять решение, как поступить в каждой ситуации.
Такой формат помогает не просто запомнить правила безопасности, а научиться интуитивно распознавать опасные сигналы. Google утверждает, что игровой подход значительно повышает устойчивость к обману.
Новые инструменты восстановления аккаунта
Компания также расширила возможности восстановления учётной записи Google. Теперь пользователи Android могут назначать доверенные контакты - друзей или родственников, которые помогут подтвердить личность в случае блокировки или кражи аккаунта.
Кроме того, добавлена функция "Вход по номеру мобильного телефона". Она автоматически определяет учётную запись Google, связанную с номером, и позволяет войти без ввода пароля.
Процесс выглядит так:
-
пользователь вводит номер телефона;
-
система определяет привязанные аккаунты;
-
доступ восстанавливается после ввода кода блокировки экрана с предыдущего устройства.
Это особенно полезно при потере или поломке смартфона - вход осуществляется безопасно, без необходимости помнить длинные пароли.
"Функция не требует знания пароля и постепенно станет доступна пользователям Android по всему миру", — уточнили в Google.
Как работают обновления безопасности
|Функция
|Назначение
|Доступность
|Блокировка подозрительных ссылок
|Предупреждение о мошенничестве и защита от фишинга
|Все устройства с Google Messages
|Key Verifier
|Проверка подлинности контактов через QR-код
|Android 10 и выше
|Be Scam Ready
|Обучение цифровой безопасности в игровой форме
|Онлайн, бесплатно
|Контакты для восстановления
|Помощь доверенных лиц при потере доступа
|Все аккаунты Google
|Вход по номеру телефона
|Восстановление учётной записи без пароля
|Постепенно внедряется глобально
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: переход по сомнительным ссылкам или переписка с поддельными аккаунтами.
-
Последствие: утечка данных, взлом учётной записи, потеря денег.
-
Альтернатива: использование Key Verifier, функции блокировки ссылок и обучение в Be Scam Ready.
А что если аккаунт всё же взломали?
Если злоумышленники получили доступ к аккаунту, пользователи могут воспользоваться контактами для восстановления или входом по номеру телефона. В крайнем случае доступ можно вернуть через страницу восстановления Google.
Главное — действовать быстро: чем раньше отправлен запрос, тем выше шанс восстановить данные и заблокировать сторонний доступ.
Плюсы и минусы новых функций
|Плюсы
|Минусы
|Повышенная защита от фишинга и подделок
|Постепенное внедрение функций
|Удобное восстановление доступа без пароля
|Требуется Android 10+
|Контроль подлинности контактов
|Некоторые функции доступны не во всех странах
|Повышение цифровой грамотности через игру
|Нужна регистрация Google-аккаунта
3 интересных факта
-
Система Key Verifier впервые появилась в Android в 2024 году как часть пакета безопасности Google Play Protect, а теперь интегрирована напрямую в "Сообщения".
-
Теория "вакцинации" в психологии, на которой основана игра Be Scam Ready, предполагает, что знакомство с "ослабленными" примерами обмана помогает человеку распознавать настоящие угрозы.
-
По данным Google, около 70% фишинговых атак в Android начинается с SMS или мессенджеров.
FAQ
— Как включить проверку ключей?
Откройте чат, нажмите на имя контакта → "Подробности" → "Проверка ключей" и отсканируйте QR-код собеседника.
— Что делать, если ссылка помечена как опасная?
Не переходите по ней — система автоматически блокирует подозрительные домены.
— Доступна ли функция входа по номеру телефона на всех устройствах?
Пока нет. Она внедряется поэтапно и будет активна для всех пользователей Android в течение ближайших месяцев.
— Можно ли отключить Key Verifier?
Нет, это системная функция безопасности Android, работающая в фоновом режиме.
— Игра Be Scam Ready бесплатная?
Да, доступ к ней открыт для всех пользователей, и данные не собираются.
Мифы и правда
• Миф: новые функции замедляют работу смартфона.
Правда: все инструменты оптимизированы и работают в фоновом режиме без нагрузки.
• Миф: Key Verifier позволяет Google читать переписку.
Правда: система лишь сверяет ключи шифрования, не имея доступа к содержимому сообщений.
• Миф: функция входа по номеру телефона заменяет пароль.
Правда: это способ восстановления, а не постоянный метод входа.
