Онлайн-встречи под таймером: Google добавила функцию, о которой просили давно

Компания Google начала внедрение новой функции в сервисе видеоконференций Google Meet, которая позволит участникам встреч запускать таймеры прямо из боковой панели браузера. Обновление направлено на повышение эффективности онлайн-встреч и поможет командам лучше управлять временем.

Как работает новая функция

Теперь организаторы и соорганизаторы встреч смогут запускать обратный отсчёт, который будет виден всем участникам. Это особенно удобно для управления временем выступлений, проведения интервью или учебных занятий.

"Когда элементы управления включены, организатор или соорганизатор встречи сможет запускать таймер и управлять им, а видеть отсчёт будут все участники", — сообщили в Google.

Если элементы управления организатора отключены, то любой участник сможет запустить и управлять таймером.

Как включить таймер в Meet

Чтобы запустить таймер, нужно:

Нажать на значок "Инструменты встречи" в правом нижнем углу окна. Выбрать пункт "Таймер". Установить время — в минутах и секундах. Нажать "Старт", чтобы начать обратный отсчёт.

После запуска таймер можно приостанавливать, возобновлять или продлевать (по одной минуте за раз). Также доступна настройка звуковых уведомлений: можно включить или отключить сигнал окончания времени, используя переключатель с иконкой будильника.

Однако, как уточняет Google, возможность включать и выключать звук доступна только тогда, когда организатор отключил элементы управления.

Для кого доступна функция

Google уже начала развёртывание обновления для всех категорий пользователей:

корпоративных клиентов Google Workspace ;

индивидуальных подписчиков Workspace Individual ;

владельцев личных аккаунтов Google.

Функция распространяется как на домены Rapid Release, так и на Scheduled Release, и станет доступна всем пользователям в течение трёх дней с момента начала обновления.

"Мы продолжаем улучшать Google Meet, чтобы сделать совещания более удобными и организованными", — отметили представители компании.

Как проверить версию выпуска

Администраторы организаций могут уточнить тип своего домена (Rapid или Scheduled Release) через консоль администратора Google:

Перейти на сайт admin.google.com. Открыть раздел "Учётная запись" → "Настройки учётной записи". В подразделе "Настройки выпуска" проверить, какая версия используется.

Если выбран Rapid Release, обновления появляются раньше; Scheduled Release получает их через несколько дней после тестирования.

Зачем нужен таймер в видеоконференциях

Функция обратного отсчёта — не просто визуальное дополнение. Таймер помогает структурировать встречи и уменьшить перерасход времени. Это особенно полезно:

для модерации совещаний с несколькими спикерами;

при проведении обучающих сессий или экзаменов;

во время "стендапов" в IT-командах;

при брейнштормах, где важен контроль длительности спринтов.

Преимущества нового инструмента

Преимущества Возможные ограничения Единый встроенный инструмент без сторонних плагинов Отсутствие кастомных звуков и визуальных эффектов Таймер виден всем участникам Управление ограничено правами организатора Простая настройка прямо в интерфейсе Meet Нет интеграции с Google Calendar (пока) Работает во всех версиях Meet — веб и десктоп Не сохраняет историю времени

А что если…

Если в будущем Google расширит функциональность таймера, его можно будет интегрировать с другими сервисами экосистемы — например, с Google Tasks или Calendar, чтобы автоматически фиксировать продолжительность встреч. Это откроет путь к более детальной аналитике продуктивности команд.

Исторический контекст

Ранее Google уже добавила в Meet инструменты для совместной работы: опросы, сессионные комнаты, белую доску (Jamboard) и перевод субтитров в реальном времени. Добавление таймера логично продолжает курс компании на превращение Meet в универсальную платформу для дистанционных совещаний и обучения.